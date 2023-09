Crítica: ‘Nowhere’, un emocionante viaje de supervivencia en alta mar con una gran Anna Castillo

El comienzo de Nowhere nos presenta una realidad en la que a nadie le gustaría vivir. En un futuro distópico, los recursos más básicos escasean en el país y el régimen totalitario que gobierna en él persigue a las personas dependientes, sin importar que sean ancianos, niños o embarazadas. En este último grupo está Mía (Anna Castillo), una mujer embarazada que junto a su marido Nico (Tamar Novas) intentará escapar como sea, incluso aunque tenga que meterse dentro de un contenedor de mercancías.

Es ilegal lo que están haciendo y parece disparatado -incluso aunque veamos cómo se deshacen sin escrúpulos de los más vulnerables-, porque puede parecer más cómodo para los de arriba repartir lo que queda entre los que pueden ser útiles y aportar algo. En esta situación, ambos se aferran a lo único que les queda: la esperanza. Y esperan que lo que les depare no sea peor que lo que dejan atrás.

Sin embargo, por unas cosas o por otras, Mía acaba separándose de Nico y termina en una situación que la termina despojando de las cualidades que la hacían humana: sola y flotando en medio del océano. Sus circunstancias le obligarán a renunciar a la cordura con tal de sobrevivir.

Y por si fueran pocos los problemas hasta ahora, su bebé cree que este es el momento más oportuno para nacer, sin importar que su madre esté demasiado ocupada intentando que deje de entrar agua y se acabe hundiendo este barco improvisado.

No obstante, aunque sean demasiados los frentes abiertos, no hay reto que se le resista a la protagonista, que después de haber sido zarandeada y golpeada por el oleaje sin parar, es capaz de sacar la fuerza de debajo de las piedras con tal de salir de esta.

Puede parecer aburrido al principio pensar que vamos a ver una película con una mujer encerrada en una caja gigante, pero no hay que dejarse engañar por la premisa, porque cuando cuentas con los recursos necesarios y una actriz a la altura, hasta la más vaga descripción se puede transformar en una mina de oro.

Resulta muy emocionante ver a Mía, que comienza siendo alguien frágil y a quien se debe proteger para acabar activando de forma irremediable el modo supervivencia, logrando que parezca imposible apartar la mirada de ella, porque es fascinante su capacidad de sacarse las castañas del fuego a la desesperada y cuando el viento sopla en su contra.

Anna Castillo en 'Nowhere'. Netflix

Eso sí, con la excepción de alguna secuencia especialmente desgarradora, como la ya imborrable escena del parto, un punto de inflexión que borra su visión humana del mundo para dejar que el lado más salvaje le ayude a sacar a su hijo adelante.

Es cierto que el guion puede ser la parte más floja del largometraje y que las cuatro personas que lo han escrito (Ernest Riera, Miguel Ruz, Indiana Lista, Seanne Winslow y Teresa de Rosendo) podrían haberle sacado más partido a la historia y terminado de pulir los huecos en los que no ocurre nada. Pero los espacios en blanco donde se le da un respiro a la protagonista, no carecen de crudeza e imágenes impactantes, que no llegan a ser excesivas y cala lo suficiente para no desagradar ni tampoco pasar desapercibidas.

Además, cualquier “pero” que se le pueda poner a Nowhere lo compensa con creces Anna Castillo, a la que se le puede y debe agradecer que confiase casi a ciegas en la idea de Albert Pintó. A veces se agradece que el peso de la narrativa caiga en los hombros de varios personajes, pero en este caso poco importa, porque es bien sabido que Anna Castillo lo borda en cada papel que interpreta.

De hecho, es posible que le duela la espalda de cargar con prácticamente todo el peso del largometraje, porque pocas personas habrían logrado concentrar en sí mismas tantas emociones distintas como y a la vez como la frustración, la esperanza, el abatimiento o incluso el cariño. Y de someterse a un rodaje tan extremo.

Para los amantes del género de supervivencia, Nowhere es una película que merece realmente la pena y que debería estar entre las opciones para disfrutar este fin de semana, porque cumple con lo que se le podría pedir sin endulzar el sufrimiento, sacia el apetito de entretenimiento y además acaba siendo muy emocionante. Y porque el desenlace se puede interpretar como una recompensa después de este viaje tan difícil.

Nota: 3,5/5 Te gustará si: - Te apasionan las películas de supervivencia. - Eres fan de Anna Castillo y te gustaría verla en un registro diferente. - Tenías ganas de ver una apuesta como esta en el panorama del cine español. No te gustará si: - Crees que puedes pasar un mal rato viendo a la protagonista en esta situación tan extrema.

