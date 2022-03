Netflix, en busca de los adolescentes príncipes William y Harry para la temporada 6 de 'The Crown'.

Comienzan a llegar novedades sobre la que, según lo previsto, será la última temporada de la exitosa serie de Netflix The Crown. Una de las informaciones recientes conocidas es que se ha iniciado una búsqueda activa de candidatos para dar vida en la ficción a los príncipes William, duque de Cambridge, y Harry de Sussex, en su etapa adolescente y comienzo de juventud.

Por parte de los fans hay grandes expectativas en cuanto al desarrollo de la historia que guíe hacia un final conseguido, y una de las claves para ello es dar con la representación más fiel posible de los personajes. En este caso la importancia recae sobre los hijos de la princesa Diana de Gales, ya que serán dos nuevas apariciones en un momento concreto de sus vidas, que coincide con muchas de las más sonadas noticias y rumores mediáticos sobre ellos.

Kate Bone, parte importante del equipo de casting de la serie, ha lanzado recientemente por Twitter este mensaje: “Its that time folks… Prince William & Harry – Season 6. This is an incredible opportunity! Please help us spread the word…” De esta forma, deja claro que queda abierto un casting para interpretar dos grandes papeles que tendrán un peso fundamental en la sexta temporada de The Crown.

Otros detalles que se conocen hasta la fecha, aunque la producción no suele desvelar grandes secretos con antelación, es que se mostrará al Príncipe Harry en algunos de los momentos más polémicos del inicio de su juventud. Como por ejemplo las noches de alcohol y cannabis, prácticas que desembocaron en su entrada, por un día, en un centro de desintoxicación por orden de su padre.

Sobre el Príncipe Guillermo con aproximadamente 19 años, se espera que veamos el momento en que empezaba su licenciatura en la universidad, donde también conocería a su actual esposa Kate Middleton, algo a destacar en su historia.

De este modo se abordarán escenas de entre los 90 y los 2000, atravesadas por sus noches en los clubes londinenses, sus acercamientos a diferentes mujeres, los rumores que rodearon a la familia o la vida después del fallecimiento de su madre Diana.

Además, es sabido que los candidatos para ponerse en la piel de los príncipes adolescentes no tienen por qué ser actores, y se está promoviendo el casting entre colegios, institutos, escuelas de teatro y universidades de todo el país.

Está previsto que haya interpretaciones como la de Imelda Staunton como la reina Isabel II, Dominic West como el príncipe Carlos o Lesley Manville como la princesa Margarita, además de que, probablemente, se mantenga buena parte del resto del reparto de otros años.

