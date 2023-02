HBO Max muestra el tráiler de 'Love & Death', con Elizabeth Olsen como la famosa "asesina del hacha"

HBO Max acaba de presentar el primer tráiler de Love & Death, la miniserie basada en la historia real de Candy Montgomery, una de las criminales más famosas de la historia reciente a la que también se conoce como "la asesina del hacha". Se estrenará en la plataforma el 27 de abril.

Escrito por David E. Kelley (Big Little Lies, Nine Perfect Strangers) y dirigido por Lesli Linka Glatter, este fascinante drama de siete episodios cuenta la verdadera historia de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas de amigos que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas. Un día todo se tuerce y una aventura extramatrimonial lleva a alguien a levantar un hacha.

La serie está protagonizada por Elizabeth Olsen (Doctor Strange en el multiverso de la locura) y el reparto lo completan Jesse Plemons (Black Mirror, Breaking Bad) como Allan Gore, Lily Rabe en el papel de Betty Gore y Patrick Fugit como Pat Montgomery. Además, el elenco incluye también a Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.

La realidad tras la ficción

Love and Death relata el día a día de Candy Montgomery y su amiga Betty Gore en los años 80, centrándose en la relación que ambas comparten desde que empezaron a acudir juntas a la iglesia cada semana.

En el caso real, Candy tuvo una aventura con Allan Gore después de hacerse amiga de su esposa, Betty Gore. Un 13 de junio de 1980, Betty fue encontrada muerta mientras Allan estaba fuera de la ciudad.

Fue golpeada 41 veces por un hacha y aunque Candy fue acusada de asesinarla, alegó que estaba actuando en defensa propia después de que Betty se enterase de la aventura de su esposo con ella. Esto actuó en su favor y Candy fue absuelta tras someterse con éxito a una prueba de polígrafo.

Otras series sobre el mismo caso real

La historia está basada en los hechos reales que se cuentan en la combinación del libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs y la recopilación de artículos del Texas Monthly (Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II), pero no ha sido la única vez que se han contado en pantalla.

El pasado año, Jessica Biel (The Sinner) protagonizó la miniserie de Hulu Candy: Asesinato en Texas, una producción creada por Nick Antosca (Channel Zero: Candle Cove) y Robin Veith (Mad Men) sobre el mismo caso. Está disponible en Disney+.

['Succession' deja ver un emocionante y divertido tráiler de su temporada 4, que se estrena en marzo]

Sigue los temas que te interesan