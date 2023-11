Muere Janet Landgard, actriz de 'El nadador' y 'El Show de Donna Reed', a los 75 años

Janet Landgard, actriz de El nadador y las series El show de Donna Reed y Mis tres hijos ha fallecido a los 75 años a causa de un cáncer cerebral.

La noticia la confirmó el actor Paul Petersen, que interpetó a Jeff Stone, el interés amoroso del personaje de Landgard en las últimas tres temporadas de la comedia familiar de ABC El Show de Donna Reed.

"Nunca me dijo lo gravemente enferma que estaba del cáncer que acabó con su vida a principios de esta semana, comportamiento típico de la mejor novia televisiva que mi ego alternativo, Jeff Stone, tuvo en los tres últimos años de The Donna Reed Show", dijo Petersen en una publicación en Facebook.

['The Crown': qué hechos reales cubrirá y todas las polémicas que han rodeado la temporada final de la serie]

"Janet era preciosa, por dentro y por fuera... una belleza escandinava impecable que literalmente dejaba en silencio a los hastiados de Hollywood. "Agradable a la vista" no empieza a describirla", continuó. "Siempre estábamos cerca, sin importar el tiempo o la distancia. Me dio una parte de su caballo de carreras, Pioneer Prince, que no corrió bien en su última carrera el 3 de noviembre en Santa Anita, donde rompió bien pero se desvaneció en la recta final. Y eso no nos describe a todos nosotros".

"Siempre estarás conmigo, Janet... en mi corazón y en esa señal de televisión que se extiende por el universo. No es una mala manera de hacer la transición. Te quiero, Paul Jeff Stone Petersen".

Janet Landgard, protagonizó la película El nadador en 1968, escrita por Eleanor Perry y dirigida por Frank Perry, ambos nominados al Oscar. La historia está basada en el relato homónimo de John Cheever, que apareció en el número del 18 de julio de 1964 de The New Yorker.

Landgard interpretó el personaje de Julie Ann Hooper, antigua niñera de las hijas del Ned que interpreta Lancaster. Los dos se reencuentran cuando Ned está "nadando de vuelta a casa" utilizando las piscinas del vecindario en los suburbios de Connecticut, pero cuando ella admite que una vez estuvo enamorada de él, y él se pone un poco demasiado íntimo, ella huye, dejándole para continuar su extraño viaje solo.

[De 'A dos metros bajo tierra' a 'Hermanos de sangre', las series de HBO disponibles en Netflix]

Landgard nació el 2 de diciembre de 1947 en Pasadena, California. Debutó en la pantalla en 1963 en The Donna Reed Show, interpretando a una chica llamada Sabrina en un episodio de la quinta temporada de la comedia. Ese año también participó como invitada en Mis tres hijos, de la ABC.

Landgard volvió a interpretar a Karen, la novia de Jeff (Petersen), en 11 episodios de la comedia familiar hasta 1965. Fue presentada como una de las 10 jóvenes promesas en el especial de televisión The Hollywood Deb Stars of 1965, junto a Raquel Welch, Mary Ann Mobley, Barbara Parkins y otras, presentado por Carolyn Jones y George Gobel, y más tarde actuó como presentadora en Dream Girl of '67.

Tras su participación en El nadador, apareció en el drama del oeste Land Raiders (Al infierno, gringos), protagonizado por Telly Savalas, George Maharis y Arlene Dahl. Los dos últimos créditos de Landgard antes de dejar la interpretación incluyen el telefilme de ABC de 1971 The Deadly Dream (El sueño mortal) y la película dirigida por Victor Buono Moonchild (La marca de la luna).

Sigue los temas que te interesan