Muere repentinamente Cedric Jones, actor de 'La lista final' y 'Los siete magníficos', a los 46 años

Cedric Jones, boxeador y actor conocido por participar en películas de Antoine Faqua como Los siete magníficos y Hacia la libertad, y en series como La lista final, ha fallecido a los 46 años de forma repentina. El intérprete era dueño de un club de boxeo, cuyas redes sociales fueron las encargadas de comunicar su muerte, que tuvo lugar el pasado 16 de octubre.

"Cedric fue un padre querido, un marido devoto, un hijo cariñoso, un hermano, un líder de comunidad y un amigo increíble que inspiró a otros", decía la publicación. "Realmente quería que todos se convirtieran en la mejor versión de sí mismos. Fue un regalo. Cedric dedicó su vida a ayudar a las personas dentro y fuera del gimnasio. (...) Inspiró y ayudó a las personas a lograr lo que antes creían imposible".

Su primer trabajo en pantalla fue en el cortometraje Marshall County, que vino seguido de las películas de Antoine Faqua Redención (2015) y Los siete magníficos (2016). También apareció en Fight Your Way Out, Hold'em y Princess of the Row. Y sus trabajos más recientes fueron La lista final, la serie de Amazon Prime Video junto a Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch, y en la película Hacia la libertad (2022) junto a Will Smith.

El director Antoine Fuqua, publicó su propio homenaje en redes sociales. "Que descanse en paz mi buen hermano y amigo. Siempre fuiste la luz en el lugar y en el set. Te extrañaremos profundamente y te querremos siempre", decía en la publicación de Instagram.

La semana pasada, su esposa pidió a sus seguidores que se reunieran para participar en una carrera organizada por el gimnasio del que era dueño. "Corre con nosotros... ¡¡¡Mientras celebramos el legado de mi esposo!!!", decía en redes sociales.

Su compañera Kat Samick, que trabajó con él en La lista final dijo que "Todos extrañaremos tu actitud alegre y positiva y tu gran corazón, Cedric. Oraciones y amor para su familia", añadiendo

En diciembre de 2022, Cedric apareció en una de las imágenes del rodaje de la serie junto a Pratt y compartió su experiencia trabajando con él. "He tenido el placer de trabajar con Chris Pratt un par de veces. Ha tenido los pies en la tierra en todo momento y siempre mostró su fe. De hecho, dejó de rodar para orar por mi esposa y mis hijos mientras estaba en el set debido a un accidente", expresó en Instagram.

En una entrevista de 2022, Jones explicó que su fundación BMoved trabajaba para inspirar a los niños: "No importa si tienes hijos o no, todos los niños quieren ser algo; Nunca puedo restarle importancia a los problemas de ningún niño; si siento que puedo ayudarlos, lo haré".

