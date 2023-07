"Os lo advertí en 1984": James Cameron cita 'Terminator' para hablar del miedo a la militarización de la IA

'The Terminator' Netflix

James Cameron ha expresado sus dudas sobre la capacidad de una inteligencia artificial para escribir "una buena historia". Hablando sobre la lucha del sindicato de guionistas, en huelga desde el 2 de mayo, el director ganador de un Oscar se mostró escéptico en una entrevista con CTV News ante la idea de que la IA vaya a sustituir a los escritores en un futuro próximo.

"Personalmente, no creo que una mente incorpórea que se limita a regurgitar lo que otros han dicho -sobre la vida que han tenido, sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad- y a juntarlo todo en una ensalada de palabras y luego regurgitarlo... No creo que eso tenga algo que vaya a conmover al público".

"Hay que ser humano para escribir eso", añadió. "No conozco a nadie que se plantee que la IA escriba un guion. Esperemos 20 años, y si una IA gana un Oscar al mejor guion, creo que tendremos que tomarla en serio", sentenció Cameron.

'Terminator 2'

Cameron no ve muy claro que los robots se conviertan en guionistas, en cambio, le preocupa mucho más que una inteligencia artificial provoque un holocausto nuclear real. "La militarización de la IA es el mayor peligro. Os lo advertí en 1984 y no me escuchasteis".

El director expresaba esta preocupación haciendo referencia a su película Terminator, estrenada en 1984, ambientada en un mundo en el que una red de defensa artificialmente inteligente conocida como Skynet ha adquirido conciencia de sí misma y ha conquistado a la humanidad.

"Hay que seguir el dinero", dijo. "¿Quién construye estas cosas? O bien las construyen para dominar las cuotas de mercado, por lo que le están enseñando codicia, o bien las construyen con fines defensivos, por lo que le están enseñando paranoia. Creo que el armamentismo de la IA es el mayor peligro".

Cameron continuó: "Creo que entraremos en el equivalente de una carrera armamentística nuclear con la IA, y si no la construimos nosotros, seguro que la construirán los otros, y entonces se intensificará... Podrías imaginarte una IA en un teatro de combate, todo el asunto luchado por los ordenadores a una velocidad a la que los humanos ya no pueden interceder, y no tienes capacidad para desescalar".

"Hoy en día, todo el mundo tiene miedo de ella, de a dónde va a llegar", dijo recientemente Arnold Schwarzenegger sobre la IA en Variety. "En Terminator hablamos de máquinas que toman conciencia de sí mismas y se hacen con el poder... Ahora, con el paso de las décadas, se ha convertido en una realidad. Ya no es una fantasía ni algo futurista. Está aquí hoy. Es la extraordinaria escritura de Jim Cameron".

