Xurxo López, director de E.nova Enerxía: “O apagón era previsible para quen estabamos dentro do sector”

Xurxo López, director de E.Nova Enerxía, habla con Judit Meiriño, CEO de Datadefend Solutions, y Luciano Covelo, presidente de AJE, en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quinceml Enrique Romanos

El debate un año después del gran apagón eléctrico de 2025 volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se podía haber evitado? Para Xurxo López, director de E.nova Enerxía, la respuesta es clara. “Era un evento previsible para todos os que estamos dentro do sector”, aseguró durante el Foro Empresa Resiliente celebrado en Santiago y organizado por Quincemil.

El experto energético defendió que muchas de las grandes crisis recientes no aparecen de forma totalmente inesperada, sino que suelen venir precedidas de señales que no siempre se atienden a tiempo.

“Para min o problema non é saber que é o que falla antes, senón actuar. Probablemente o que falla é a prevención sempre”, resumió.

“Ya hubo un aviso en 2024”

Durante su intervención, López recordó que el sistema eléctrico español ya había vivido un episodio crítico meses antes del apagón.

Según explicó, en mayo de 2024 se produjo un “conato de apagón” durante la madrugada que consiguió evitarse en el último momento gracias a mecanismos de emergencia activados por Rede Eléctrica.

“Houbo un conato de apagón no medio da madrugada que foi parado no último momento a través dun mecanismo que ten Rede Eléctrica para ordenar a certas industrias que parasen de consumir”, explicó. “Iso foi o que salvou no último milisegundo o sistema eléctrico dun apagón”.

El director de E.nova Enerxía sostuvo que, tras aquel episodio, expertos europeos y españoles emitieron informes con recomendaciones para reforzar la red, aunque muchas medidas no llegaron a implantarse.

Foro Empresa Resiliente: Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa

Renovables, tensión y estabilidad de la red

Uno de los puntos que abordó López fue el impacto de la entrada masiva de energías renovables en la estabilidad del sistema eléctrico.

Según indicó, el crecimiento acelerado de las renovables modifica el comportamiento de la red y obliga a desarrollar nuevos mecanismos técnicos para estabilizar los niveles de tensión.

“A entrada masiva de renovables desestabiliza a rede e require de novos mecanismos para estabilizar ese nivel de tensión que a día de hoxe aínda non están implantados”, afirmó.

El directivo insistió en que la transición energética es necesaria, pero defendió que debe ir acompañada de inversiones en infraestructuras, almacenamiento y prevención.

“Las crisis energéticas son cíclicas”

Durante el coloquio, López vinculó el apagón con otros episodios recientes como la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

Recordó que el conflicto ya venía dejando señales claras antes de estallar y criticó que muchas advertencias fueran ignoradas.

“O propio Putin advertíanos durante meses que ía invadir Ucraína e cortar os gasodutos Nord Stream. Foíno advertindo e ninguén lle fixo caso”, afirmó.

En su opinión, las empresas deben asumir que las crisis energéticas seguirán produciéndose en los próximos años.

“A seguinte crise enerxética vai acontecer próximamente. Non sabemos cando, pero é iminente”, aseguró.

Las empresas que menos sufrieron “tenían una estrategia”

López explicó que las compañías que mejor resistieron las últimas crisis fueron aquellas que ya habían invertido en prevención y autonomía energética.

Puso como ejemplo empresas con contratos energéticos cerrados a largo plazo, instalaciones de autoconsumo fotovoltaico o sistemas de baterías capaces de funcionar de forma independiente ante incidencias en la red.

“As empresas que tiñan coberturas e autoconsumo practicamente non precisaron ler os titulares”, afirmó.

En cambio, recordó que sectores especialmente dependientes de la electricidad, como industrias metalúrgicas o empresas vinculadas al frío industrial en Galicia, atravesaron situaciones críticas.

“La resiliencia y la prevención”

El director de E.nova Enerxía insistió en que muchas empresas siguen reaccionando tarde, solo después de sufrir el problema.

Contó que varios clientes rechazaron inicialmente implantar sistemas de respaldo energético pese a las advertencias previas sobre posibles incidencias eléctricas. Sin embargo, tras el apagón, volvieron a contactar para estudiar baterías y soluciones de autoconsumo.

“As empresas que van saír reforzadas son as que aprendan a lección”, aseguró.

Para López, la conclusión del foro fue clara: “A resiliencia e a prevención”, dos conceptos que, a su juicio, marcarán la capacidad de las empresas para afrontar futuras crisis energéticas.

El Foro Empresa Resiliente de Quincemil tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado 29 de abril, con el apoyo de SABSEG, E.Nova Enerxía, AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores) y Grupo Dimolk.