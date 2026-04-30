La respuesta de dos empresas gallegas ante el apagón: "Fue difícil de gestionar"
Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food, y Rafael Villaverde, CEO de Cloud.gal, compartieron su experiencia sobre sus actuaciones ante el apagón del pasado 28 de abril en el primer Foro Empresa Resiliente celebrado por 'Quincemil'. Un apagón que requirió "actuaciones diferentes en tiempo real para un escenario que nunca has vivido"
El 28 de abril a todos nos pilló de sorpresa, y de imprevisto, el gran apagón, en especial a las empresas que se vieron en un escenario que seguramente jamás habían imaginado. En el primer Foro Empresa Resiliente celebrado por Quincemil este miércoles en el Hotel Quinta da Auga, reunió a expertos y empresarios gallegos para compartir sus experiencias reales para enfrentarse a situaciones críticas como el apagón.
Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food, y Rafael Villaverde, CEO de Cloud.gal, aportaron su vivencia y reacción en ese 28 de abril, conducido por la periodista Mónica Martínez. La cadena de frío se rompió y Ubeira perdió su producto ese día, mientras que Rafael sus servicios no cayeron, pero contó con horas intensas, de incertidumbre, en sus servicios.
Rafael se acuerda "todo de aquel día", y entre sus primeros pensamientos fue que había una guerra, como en Ucrania, "y de repente te llega la noticia de que la red eléctrica española va a tardar entre 6 y 10 horas en recuperar el suministro eléctrico". Consciente de lo que pasa, el apagón requirió "actuaciones diferentes en tiempo real para un escenario que nunca has vivido".
Águeda ese día recibía un cliente en Vanetta Food. "Cuando llegó estábamos todos fuera y cuando bajó del coche dijo: 'madre mía que reconocimiento'", recordó entre risas. El sábado anterior, El País le había hecho un reportaje para su sección de El Comidista, "teníamos un pico de trabajo impresionante" y "fue difícil de gestionar".
Rafael, gestionó ese día "con mucha cabeza fría como CEO" e intentó llevar todo con "la máxima templanza en todo". La templanza de Águeda no fue tanta, ya que el frío positivo de su cámara ya no servía, el frío negativo "estaba justo al límite". Además, se dio la casualidad, de que se encontraban en un vivero adscrito a una contratación de electricidad por otro organismo que "no emitió el rectificado a tiempo para las salvaguardas y lo anulamos". "Era continuamente cómo gestionar esa frustración con parte de los clientes, particulares y de empresa", describió.
El CEO de Cloud.gal, realizó un comité de crisis mediante un seguimiento en un canal de WhatsApp, "a partir de ahí nos organizamos y asignamos tareas a gente con misiones concretas". Realizaron una "comunicación constante" con clientes y, además, "trabajamos en diferentes escenarios".
"Para una empresa de comunicaciones, lo que tiene es que garantizar la disponibilidad de las comunicaciones. En nuestro caso, garantizar la disponibilidad de datos, que no se pierda, y la confidencialidad a largo plazo", explicó Rafael. Así, activaron un protocolo de backup en toda su infraestructura para garantizar a sus clientes tuvieran "un backup para el peor de los escenarios". Estudió a los proveedores que tenían que garantizar servicio, "porque iban a ser críticos en esa cadena de suministro". Estuvieron en contacto con ellos, manteniendo las máquinas en varios tiempos de encendido, hasta que colapsaron los tres principales puntos de intercambio de Internet, "a partir de ahí, operamos a ciegas".
"Hemos estado gestionando una crisis con un equipo superimplicado, los datos de los clientes estuvieron protegidos, sin pérdida de datos, obrando con móviles sin cobertura en algunos casos, usando un backup para 700 máquinas en tiempo récord y los datos asegurados", rememoró.
¿Habrían actuado de manera distinta en caso de otra crisis? Águeda explicó que "no haría nada distinto": "al final lo que nos queda es que la resiliencia no es un concepto, es un músculo, y tenemos que ir cuidándolo y gestionándolo diariamente". Rafael también piensa que actuó "de forma correcta" y su preocupación como CEO es "querer más estabilidad" y que "todo fluyese" en la empresa. Ubeira busca tener "un equipo que esté implicado" y unos clientes que "confíen en nosotros".
