Así puedes reaccionar ante un incidente sin parar la empresa: "Es fundamental estar asesorados"

El director de E.nova Enerxía, Xurxo López González, y la CEO de Datadefend Solutions, Judit Meiriño, charlan con el presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo. Enrique Romanos Tardío

Contar con un plan y tener de mano a expertos a los que recurrir en momentos de crisis son dos factores fundamentales para poder hacer frente a situaciones inesperadas como el apagón del 28 de mayo de 2025.

Esta es la principal conclusión a la que llegaron el director de E.nova Enerxía, Xurxo López González, y la CEO de Datadefend Solutions, Judit Meiriño, en la charla "Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa" celebrada ayer en Santiago de Compostela en el marco del Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil. Estuvo moderada por el presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo.

"La mayor parte de los sucesos que ocurren son previsibles", comenzó López González, señalando que incluso el apagón lo era: "La gente que estamos en el sector lo sabemos. En mayo de 2024 hubo un conato de apagón de madrugada que fue parado, se salvó en el último momento. Hubo informes de expertos que recomendaron medidas que no se tomaron, y llegamos a abril de 2025 con un apagón de verdad".

"Las crisis energéticas son cíclicas, vivimos un cambio de era a nivel sociopolítico y económico, con un estrechamiento de recursos fósiles y de emergencia climática. Lo primero que falla es la prevención, que requiere inversión: económica, de horas, materiales..." Xurxo López González, director de E.nova Enerxía

¿Y qué falló para que esto acabase sucediendo? Los procesos, la tecnología y las personas, pero sobre todo la prevención. Y es que ya se tenía que haber aprendido algo de la crisis energética de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania tras las "advertencias" de Putin.

"Las crisis energéticas son cíclicas, vivimos un cambio de era a nivel sociopolítico y económico, con un estrechamiento de recursos fósiles y de emergencia climática. Lo primero que falla es la prevención, que requiere inversión: económica, de horas, materiales...", explicó el director de E.nova Enerxía.

Judit Meiriño, por su parte, señaló que hay que entender que la crisis generada afectó especialmente a las empresas pequeñas: "Y detrás de cada empresa hay seres humanos". Así, en Datadefend Solutions, trabajaron mano a mano con los empresarios y desde entonces han intensificado la labor de concienciar desde la base, divulgando sobre todas las casuísticas que pueden llegar a producirse.

¿Cómo actuar ante una situación de crisis?

La crisis genera unos primeros momentos de caos que pueden solventarse mejor y más rápido si se dispone de un plan. "La primera hora es clave", señala Meiriño, que añade que lo fundamental en los primeros momentos es desconectar la red del equipo, contactar con algún experto contratado por la empresa y avisar al 017 para comunicar lo ocurrido, sobre todo en casos de ciberataques.

Ejecutar todos estos pasos es mucho más sencillo si se dispone de un plan de contingencia, que indica a quién llamar o qué pasos ejecutar para garantizar la mayor seguridad. En todo caso, otro aspecto fundamental ante crisis tecnológicas es ser "legal" y comunicar lo ocurrido a los clientes y proveedores.

"Si no tienes backup eres una persona vulnerable, no hay de dónde tirar. Tienes que tener uno en el disco, otro en una ubicación fuera y otro en la nube (...). La pregunta no es si me va a pasar, sino cuándo" Judit Meiriño, CEO de Datadefend Solutions

"Y tener backup. Si no lo tienes eres una persona vulnerable, no hay de dónde tirar. Tienes que tener uno en el disco, otro en una ubicación fuera y otro en la nube", señala Meiriño, que concreta que las empresas deben formar a sus equipos: "La pregunta no es si me va a pasar, sino cuándo".

La discreción también es fundamental. "Nadie va a al cajero con el dinero en la mano, pero firmamos un acuerdo multimillonario y lo colgamos en todos lados", añadió la CEO de Datadefend Solutions.

Algo con lo que coincide Xurxo López: "En nuestro sector 30 minutos es muy poco, pero concuerdo en que lo fundamental es tomar decisiones bien asesorados por personal interno o por alguien externo, no tomarlas llevados por el miedo y evaluar los riesgos, la urgencia".

El director de E.nova Enerxía, Xurxo López González, y la CEO de Datadefend Solutions, Judit Meiriño, ayer en el Foro Empresa Resiliente. Enrique Romanos Tardío

Todo ello para que las compañías sufran lo menos posible la crisis del 2022. "¿Qué empresas no notaron esa situación? Probablemente las que tenían un plan, una estrategia, y las que realizaron inversiones de prevención", explica el director de E.nova Enerxía, en referencia a los clientes que tenían reservas de combustible o gas o contaban con autoconsumo.

Ambos incidieron en la importancia de tener protocolos que permitan actuar lo más rápido posible, de cara a dar respuestas inteligentes ante situaciones complicadas, evitando el miedo y las hipótesis. Xurxo López señala que en su caso, como comercializadora que maneja datos, cuando ocurrió el apagón se encargaron las empresas contratadas de gestionar todo: "Ellos toman las decisiones, es fundamental estar asesorados, tener proveedores europeos que den seguridad. Las empresas que manejamos datos estamos a un botón de una catástrofe".

Los principales errores

Xurxo López explicó que uno de los principales errores que cometen las empresas ante una situación de crisis es tomar decisiones precipitadas: "Las empresas que no saben reunir un comité de expertos para tomar una decisión son las primeras que van a sufrir las consecuencias de la situación".

"La siguiente crisis energética en nuestro sector es inminente, no sabemos si va a tardar un año, cinco o diez, pero va a ocurrir. Las empresas deben asesorarse para estar preparadas, es una realidad con la que hay que vivir. Las empresas que mejor van a reaccionar a esta situación son las que se preparen y apuesten por la soberanía", explicó el director de E.nova Enerxía, que añadió que tenemos recursos para producir energía.

"La siguiente crisis energética en nuestro sector es inminente, no sabemos si va a tardar un año, cinco o diez, pero va a ocurrir. Las empresas deben asesorarse para estar preparadas, es una realidad con la que hay que vivir. Las empresas que mejor van a reaccionar a esta situación son las que se preparen y apuesten por la soberanía" Xurxo López González, director de E.nova Enerxía

La CEO de Datadefend Solutions, por su parte, señaló que muchas veces las crisis comienzan de noche o en fin de semana: "Entras en pánico si no tienes los deberes hechos y un plan. Nosotros recuperamos empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores en menos de 1 hora".

Judit Meiriño, sin embargo, añadió que es "un error pensar que vas a recuperar todo", que "no te van a pedir rescates a futuro por pagarle los bitcoins al delincuente". "La ciberseguridad es sencilla: nos complicamos porque parece difícil, pero hay que tener un plan, no tener miedo y afrontar el momento de la forma más tranquila posible", añadió la CEO de Datadefend Solutions.

Xurxo López, por su parte, concretó que el apagón "se veía venir" por la entrada masiva de renovables, entre otros motivos, y ya se había puesto de manifiesto un año antes. Así, el director de E.nova Enerxía señaló que es fundamental tener en cuenta estos avisos: "Las empresas que van a salir reforzadas son las que aprendieron la lección y van a implantar tecnología".

"La ciberseguridad es sencilla: nos complicamos porque parece difícil, pero hay que tener un plan, no tener miedo y afrontar el momento de la forma más tranquila posible" Judit Meiriño, CEO de Datadefend Solutions

¿Y por dónde pueden empezar a trabajar las empresas si no están listas todavía para afrontar estos retos? Xurxo López recomienda contratar responsables de energía y eficiencia energética, o bien fomentar que los directores de compras o CEO se formen intensivamente en estos ámbitos. Además, añadió, es fundamental contar con un asesor.

Judit Meiriño, por su parte, aseguró que es importante "ver la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto": "Si tengo esto controlado y he invertido, puedo avanzar en mi plan". A partir de aquí, es fundamental formarse para conocer por dónde atacan los ciberdelincuentes, que normalmente van a la urgencia o el factor humano, y poder anticiparse: "Es muy sencillo plagiar una imagen corporativa de una compañía con inteligencia artificial".