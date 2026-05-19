“Hace dos años nadie imaginaba esto”: así está cambiando la IA el desarrollo de software

José Delgado, CEO de Qaroní, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña Enrique Romanos

La velocidad a la que avanza la inteligencia artificial está sorprendiendo incluso a quienes llevan años trabajando en el sector tecnológico. Lo que hace poco parecía un escenario lejano hoy forma parte del día a día de muchas empresas, especialmente en el desarrollo de software.

Así lo explicó José Delgado, CEO de Qaroní, durante el Foro Empresa e Inteligencia Artificial celebrado en A Coruña y organizado por Quincemil y Altia, donde analizó cómo la IA está transformando la forma de crear productos digitales, automatizar procesos y relacionarse con los clientes.

“Hace dos años, si nos preguntaban dónde estaba la cumbre, nadie habría apuntado a donde estamos hoy”, aseguró.

De meses de trabajo a prototipos en tiempo récord

Uno de los cambios más visibles está en la velocidad con la que una idea puede convertirse en un producto funcional.

Según Delgado, hace apenas unos años desarrollar una solución tecnológica requería largos procesos de análisis, diseño y programación que podían extenderse durante meses.

Ahora, gracias a la inteligencia artificial, las empresas pueden crear prototipos y pilotos en tiempos mucho más reducidos.

“Antes convertir una idea en un producto requería meses de desarrollo. Ahora se puede ir muy rápido de una idea a un piloto”, explicó.

Eso está cambiando completamente el ritmo del sector tecnológico y también las expectativas de los clientes.

La IA ya está en todas las conversaciones estratégicas

El CEO de Qaroní aseguró que la inteligencia artificial ha dejado de ser una cuestión secundaria para convertirse en un tema central dentro de las empresas.

“Actualmente no hay ninguna conversación estratégica donde la inteligencia artificial no forme parte”, afirmó.

En sectores como el financiero, el retail o la ingeniería, la demanda de soluciones basadas en IA está creciendo a gran velocidad, impulsando nuevas necesidades tecnológicas y nuevas formas de trabajo.

Sin embargo, Delgado también advirtió de que el avance tecnológico está yendo incluso más rápido que la capacidad de adaptación de muchas organizaciones.

Foro Empresa e IA de A Coruña 2026: Cómo las empresas de software se adaptan al mundo de la IA

Del chatbot a la inteligencia artificial integrada

Durante la charla, el directivo diferenció entre las empresas que simplemente utilizan herramientas de IA y aquellas que realmente la están integrando en el núcleo de su negocio.

“No es lo mismo usar un chat o un asistente corporativo que hacer que la IA impacte en el core del negocio”, señaló.

En el caso del sector financiero, explicó que ya trabajan con:

algoritmos predictivos,

análisis automatizado de riesgos,

gestión inteligente de créditos,

o sistemas capaces de personalizar la experiencia del usuario.

También destacó el auge de interfaces digitales que se adaptan automáticamente al comportamiento de cada cliente y predicen sus próximas acciones.

El problema de muchas empresas: empezar por la tecnología

Pese al entusiasmo que rodea a la inteligencia artificial, Delgado lanzó una advertencia sobre uno de los errores más frecuentes que está viendo en las empresas.

“El principal error es comenzar por la tecnología”, afirmó.

Según explicó, muchas organizaciones están impulsando proyectos de IA sin haber definido primero qué problema necesitan resolver o si realmente están preparadas para integrar esa tecnología.

Eso, aseguró, está provocando inversiones muy elevadas con resultados decepcionantes.

“Muchas veces se hacen proyectos millonarios que terminan en nada”, advirtió.

La gobernanza del dato, la palabra clave

A lo largo de toda la conversación hubo un concepto que apareció de forma constante: la gobernanza del dato.

Para Delgado, el verdadero valor de la inteligencia artificial no estará solo en los modelos tecnológicos, sino en la calidad y el control de los datos que utilizan las empresas.

“La IA amplifica lo bueno y lo malo”, explicó.

El CEO de Qaroní defendió que las compañías necesitan garantizar:

calidad del dato,

seguridad,

trazabilidad,

supervisión,

y control sobre las decisiones automatizadas.

“Hay que llenar la piscina antes de ponerse a nadar”, resumió.

El perfil profesional más buscado

La revolución de la IA también está cambiando el mercado laboral tecnológico.

Aunque la demanda de expertos en inteligencia artificial y arquitectos de datos sigue creciendo, Delgado aseguró que el perfil más difícil de encontrar actualmente es otro.

“El perfil híbrido está en peligro de extinción”, afirmó.

Se refiere a profesionales capaces de combinar conocimientos tecnológicos con una comprensión profunda del negocio y de las necesidades reales de las empresas.

Para el directivo, esos perfiles serán fundamentales en los próximos años para convertir la inteligencia artificial en una herramienta útil y rentable dentro de las organizaciones.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.