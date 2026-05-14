Ricardo Oliver, director de IA de BBVA en España: "La IA está en todas partes. Mejora la experiencia de los clientes"

"La inteligencia digital se mueve a una velocidad diferente". Así lo manifestó ayer Ricardo Oliver, director de Inteligencia Artificial (IA) de BBVA en España, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026.

Oliver participó en el evento organizado por Quincemil y ALTIA, que se desarrolló bajo el lema 'De la estrategia al impulso', en una conversación moderada por Alba Meijide, responsable de venta especialista de IA del territorio norte de Telefónica.

"La IA está en todas partes"

En la primera entrevista de la tarde, Ricardo Oliver arrancó su intervención con la siguiente afirmación: "La IA está en todas partes y el mundo lo está viviendo como una revolución". "Si miramos hacia atrás, cuando aparece el automóvil y lo adopta la sociedad, pasan muchos años. Sin embargo, la IA es un cambio respecto a todas las revoluciones".

"ChatGPT apareció en 2022 y en apenas dos meses llegó a 100 millones de personas. Hoy en día lo utilizan más de 1.000 millones de personas", agregó el director de IA de BBVA en España.

En BBVA llevan utilizando la IA desde hace años. No es nada nuevo. No obstante, en los últimos años han acelerado la utilización de esta tecnología para intentar mejorar la experiencia tanto de los clientes como de los empleados de la empresa.

Para Ricardo Oliver, la IA es una "palanca transversal". En este sentido, BBVA ha impulsado recientemente 'The Eight', que apuesta por el uso de la inteligencia artificial para evolucionar la forma de interactuar del banco con sus clientes, gestionar el riesgo, automatizar procesos y potenciar sus capacidades tecnológicas.

Un paso decisivo que no solo permite al banco mejorar la oferta a los clientes a través de la innovación, sino que también mejorar de forma estructural sus formas de trabajo para potenciar la creación de valor.

La IA, ¿algo lejano para las pymes?

Ante la pregunta de: ¿cuál es el reto para las Pymes gallegas? El director de IA de BBVA en España explicó que una gran ventaja de la IA es que está disponible para todos. Sin embargo, "muchas de las pymes lo sienten como algo lejano".

Con todo ello, "el reto que tenemos es de cambio y de mentalidad, y también de cómo adaptar nuestras organizaciones para acomodarlas al uso de la IA". "Es importante acompañar a las Pymes y hacerles ver las ventajas que ofrece la IA".

Antes de finalizar, Ricardo Oliver afirmó que Galicia está construyendo un sistema de innovación y está dando los pasos adecuados. "Esto va de atraer talento e inversión pública y privada", señaló.

También aseveró que estamos trabajando en la línea correcta. "Hay que aprovechar esta etapa para mejorar los servicios de los ciudadanos, pero también para que las empresas tengan el caldo de cultivo correcto y los incentivos para que de verdad se transformen".

Así fue el Foro de Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026

A Coruña acogió ayer la cuarta edición del Foro Empresa e Inteligencia Artificial, un encuentro celebrado en el restaurante Árbore da Veira. El evento analizó cómo la IA está revolucionando todos los sectores y contó con la participación de numerosos ponentes.

El Foro reunió a destacados profesionales y expertos del ámbito tecnológico y empresarial, entre ellos Idoia Salazar, presidenta de OdiseIA; Ricardo Oliver, director de IA de BBVA en España; José Delgado, CEO de Qaroní; Pablo Méndez, director de IA de ALTIA y Antonio Soto, director de data de ALTIA.

A lo largo de toda la tarde de ayer, los asistentes pudieron disfrutar de hasta cinco conversaciones centradas en cómo la IA está transformando el sector financiero, la estrategia empresarial en torno a esta tecnología y proyectos innovadores como ALLOCATE.

Tras la finalización del Foro Empresa e Inteligencia Artificial en A Coruña, los participantes compartieron una cena tipo cóctel y una sesión de networking.