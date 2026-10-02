Usos y riesgos de la IA generativa: "Hay gente que habla más con ChatGPT que con seres humanos"

La inteligencia artificial privada está bajo control privado, un control a máquinas que ejecutan procesos de IA y tecnología. Desde que surgió ChatGPT existe la IA privada, y ha habido empresas que han facilitado a las administraciones públicas la explotación de esta tecnología.

El Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil e ITG Technology Center abordó esta rama tecnológica con la intervención de Juan Antonio García Carrasco, senior presales consultant en Quantum, HPC y AI en Fsas Technologies, una compañía de Fujitsu.

La solución de IA privada, explicó, es "un ChatGPT privado al que tú subes la documentación, para explotarla con IA generativa y de la forma que tú quieras, de forma privada, sin que tus datos salgan fuera de tu empresa u organización".

García Carrasco matizó que la aplicación de la IA generativa dentro de las empresas "no ha entrado de lleno". "¿Para qué la uso? Hay casos de uso triviales y fáciles de computar y de encontrarle un rol en una empresa, que es ahorrar tiempo. El problema es cómo materializarlo en las empresas", dijo.

Un caso de uso fácil, puso como ejemplo, es el análisis de pliegos en licitaciones técnicas, con amplia documentación, a través de un chat conversacional. "La IA lo hace en segundos, en un minuto lee y procesa cientos de páginas. La IA no se cansa, no se enfada, no tiene un problema familiar o en el trabajo".

"El resto de casos de uso requieren conocer el negocio y lo que se quiere hacer. Nosotros somos un fabricante, no podemos conocer cómo funcionan y cuáles son sus necesidades", explicó Carrasco para exponer las complejidades en la aplicación de IA privada.

García Carrasco conversa con el director de 'Quincemil', Pablo Grandío, en el Foro CTV. Enrique Romanos Tardío

"Para esto tenemos partners que están cerca de las empresas, y nosotros podemos asesorarles en cuál es la tecnología más adecuada: en algunos casos será la IA generativa, en otros no generativa, u otras tecnologías que no tengan que ver con la IA".

"Con ChatGPT vendes tu alma"

El representante de Fsas Technologies señaló que las pequeñas empresas que quieran aplicar IA privada necesitan una infraestructura de IA generativa y personal para ponerla en marcha, a través de open-sources que permiten montar un servidor y un sistema conversacional con documentos "similar a ChatGPT".

"Esto es fácil de montar. El problema es mantenerlo luego, tener conocimiento para evolucionarlo", dijo Carrasco, que también reflexionó sobre los riesgos de desear los modelos más avanzados de IA generativa: "Con pocos recursos se pueden conseguir virguerías, y la gente no lo sabe. Buscar la arquitectura adecuada para lo que necesitas no tiene que ser muy caro".

El experto hizo una advertencia respecto al uso de herramientas de IA como ChatGPT: "Con Google y Gmail vendíamos nuestra ubicación y preferencias de compra, pero con ChatGPT vendes tu alma, qué es lo que me gusta hacer, lo que me emociona, lo que siento. Hay gente que habla más con ChatGPT que con seres humanos".

"Puede ser un problema en un futuro cercano", alerta. "Todo lo que tenga que ver con datos sensibles no lo lleves a la nube, cocínalo en casa. Lo no sensible, llévalo a la red".

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.