¿Puede la IA mejorar la cría de larvas de mosca en Galicia o prever errores en máquinas y sistemas?

La disrupción es un cambio brusco o radical que transforma una situación o un proceso. La IA disruptiva rompe con los métodos tradicionales y altera la operatividad de aquello en lo que se aplica. Dos ejemplos de su implantación los expusieron representantes de Genesal Energy y Bioflytech en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado por Quincemil e ITG Technology Center.

Álex Blanco, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal, explicó cómo se usan y se investigan los grupos electrógenos, "últimos recursos" que mantienen con energía necesaria una instalación eléctrica cuando se producen fallos en el sistema, instalados generalmente en edificios de "pública concurrencia". "También son el último reducto energético que da soporte a los centros de datos", apuntó.

Jesús Rodríguez, CEO de Bioflytech, con sede en Palas de Rei (Lugo), explicó cómo su empresa inició la producción de harinas y grasas a partir de larva seca de mosca soldado negra en Galicia. "No tenemos moscas, tenemos larvas. Las cosechamos y con tecnologías las convertimos en harina para alimentación animal y grasa destinada a cosmética, biodiésel, farmacia y alimentación animal, "más de 1.000 toneladas al año".

Predecir fallos, arreglar incidencias

Genesal Energy ha trabajado con ITG para analizar los datos de sus grupos electrógenos tanto cuando no están en funcionamiento como cuando arrancan para dar una solución. "Con IA buscamos patrones que el sistema tradicional de análisis de datos no resolvía, analizándolos en bloque para obtener tendencias con esos patrones, actuar de manera preventiva y arreglar incidencias ", contó Blanco.

Los grupos electrógenos de Genesal se prueban en sus instalaciones antes de llegar a sus clientes. También se guardan los históricos de datos recopilados desde hace tres décadas y con IA se traslada toda esa información a "parámetros técnicos y de ingeniería" que ayuden a detectar o prever fallos y buscar soluciones.

"La IA nos permite manejar cantidades de datos muy grandes, plantear escenarios que las personas no seríamos capaces de hacer, pero necesitamos nutrirla de conocimiento, experiencia y sensaciones", destacó Blanco. "En el foco al final siempre están las personas, los técnicos de mantenimiento que ven las máquinas in situ y analizan los problemas en contexto".

Rodríguez y Blanco conversan con Iria Álvarez, CEO de Almamark, en el Foro CTV. Enrique Romanos Tardío

"En algunos equipos que tenemos monitorizados dentro del proyecto [con el ITG] se han detectado valores de un 10% o un 20% en la reducción de las averías que saltan en el sistema", calculó el director de Desarrollo y Tecnología de Genesal.

¿De negocio a industria?

Bioflytech también ha colaborado con ITG y la UDC aplicando IA en su proyecto con las larvas de mosca en una planta donde también hay grupos electrógenos. Sus máquinas han sido desarrolladas y adecuadas por la empresa a partir de máquinas de otras industrias. "Ahí es donde han entrado las instituciones y los centros tecnológicos".

Rodríguez contó que en la planta de Palas de Rei, donde entran tres camiones al día llenos de pienso, lo más difícil de automatizar es la gestión de los datos diarios de la producción, para lo que interviene la IA.

En la nave de Bioflytech en Murcia los procesos son "muy complicados", en una planta totalmente industrializada en la que "aún queda recorrido para mejorar las puestas de huevos o la supervivencia".

"Ojalá que gracias a las innovaciones que desarrollamos pasemos de ser un negocio a una industria", deseó el CEO de Bioflytech.

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.