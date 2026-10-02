Ana Almécija, Directora de innovación QuantumTech de ITG; Víctor Gomis, Director de desarrollo de negocio de Luxquanta; y Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil Enrique Romanos Tardío

Galicia se prepara para la amenaza de los ordenadores cuánticos: "Va a pasar seguro, la cuestión es cuándo"

Hubo un tiempo en el que las contraseñas con el nombre de tu perro parecían estar hechas a prueba de hackers. Sin embargo, en un mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados, también lo hacen las amenazas de que alguien pueda hacerse con nuestros datos privados. Hoy, ni la combinación de números y letras más compleja del mundo se salva de la tecnología cuántica.

Una contraseña, un correo electrónico, una transferencia bancaria pueden parecer seguros hoy, pero ¿qué ocurrirá cuando los ordenadores cuánticos sean capaces de romper los sistemas de cifrado que utilizamos actualmente?

La respuesta ya se está buscando y, en A Coruña, hay una parte de ella en marcha. Galicia ya cuenta con una red de comunicaciones cuánticas en la Cidade das TIC, una tecnología que permite proteger el intercambio de información frente a las amenazas que traerán los futuros ordenadores cuánticos.

De ello hablaron este jueves Ana Almécija, directora de Innovación de QuantumTech en ITG, y Víctor Gomis, director de Desarrollo de Negocio de Luxquanta, en una conversación guiada por Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil, durante el Foro CTV 2026.

Pero, ¿qué significa exactamente tener comunicaciones cuánticas? Ana Almécija explicó que ITG ha puesto en marcha en la Cidade das TIC una red privada de comunicaciones seguras.

La clave está precisamente en esas claves cuánticas. La tecnología permite generar esa especie de "llaves" y utilizarlas para proteger la información que circula por la red. Algo que ya está integrado tanto en aplicaciones reales, así como en drones o robots cuadrúpedos, de forma que puedan operar de manera segura.

Y aquí entra una de las preguntas que más fácil resulta hacerse: ¿qué pasa si alguien intenta interceptar esa información?

Víctor Gomis lo explicó de una manera sencilla. Entre dos puntos conectados por fibra óptica se transmite luz y, en este caso, se aprovechan las propiedades de la física cuántica para generar las claves que protegen la comunicación.

Víctor Gomis, Director de desarrollo de negocio de Luxquanta Enrique Romanos Tardío

"Si alguien intenta medir lo que estamos transmitiendo, genera una disrupción en el propio canal y aumenta el ruido", señaló. El sistema es capaz de detectar ese cambio y, ante un intento de acceso, evita que se generen claves que puedan quedar comprometidas.

Es decir, la propia física permite saber si alguien ha intentado espiar la comunicación.

"Ambos lados generan claves simétricas y nadie puede interceptar lo que hay ahí en medio", resumió Gomis.

¿Por qué necesitamos esto si todavía no tenemos ordenadores cuánticos?

La amenaza todavía no está en todos los bolsillos, pero la industria ya se prepara para cuando llegue. Los ordenadores cuánticos tendrán la capacidad de resolver determinados problemas matemáticos que hoy sirven de base para proteger buena parte de nuestras comunicaciones.

"Los ordenadores cuánticos van a ser capaces de romper las claves de seguridad. Es algo que va a pasar seguro, la cuestión es cuándo" Víctor Gomis, director de Desarrollo de Negocio de Luxquanta,

"Los ordenadores cuánticos van a ser capaces de romper las claves de seguridad. Es algo que va a pasar seguro, la cuestión es cuándo", explicó Gomis, que situó el horizonte de esta amenaza en los próximos cinco o diez años.

Por eso, la recomendación de los profesionales es no esperar a que esos ordenadores existan para empezar a cambiar los sistemas de seguridad. El proceso de migración puede llevar años y, mientras tanto, existe además un riesgo: robar ahora información cifrada para intentar descifrarla en el futuro.

"No se trata de generar miedo, sino de gestionar el riesgo", apuntó Gomis.

De hecho, el horizonte de 2030 es una fecha clave para que las infraestructuras críticas comiencen a abandonar algoritmos que puedan quedar obsoletos frente a la computación cuántica.

QKD y criptografía poscuántica: dos capas para proteger la información

La solución que están desarrollando pasa por combinar dos tecnologías. Una es la Distribución Cuántica de Claves (QKD), que utiliza las propiedades de la física cuántica para generar y compartir las claves. La otra es la criptografía poscuántica (PQC), basada en nuevos algoritmos matemáticos diseñados para resistir ataques de ordenadores cuánticos.

"Trabajamos en hacer soluciones que combinen QKD y PQC", explicó Almécija.

Ana Almécija, Directora de innovación QuantumTech de ITG Enrique Romanos Tardío

La segunda tiene además una ventaja importante: puede integrarse mediante software en infraestructuras que ya existen. "No todas las empresas tienen los mismos datos", señaló la responsable de ITG, por lo que no todas necesitarán exactamente el mismo nivel o tipo de protección.

La idea es que el usuario final apenas note el cambio. Igual que hoy se envía un correo electrónico sin tener que pensar en el proceso de cifrado que hay detrás, estas tecnologías buscan que la protección sea una capa transparente para quien utiliza la red.

De A Coruña a redes que conecten Galicia, España y Europa

La red instalada en la Cidade das TIC es, además, parte de un despliegue que aspira a crecer. ITG trabaja también en sistemas que permitan conectar redes a mayor escala, como la infraestructura que une Santiago con Portugal mediante criptografía poscuántica.

La fibra óptica, eso sí, tiene sus límites. La distribución cuántica de claves funciona especialmente bien en distancias metropolitanas, con enlaces de alrededor de 100 kilómetros. Cuando las distancias aumentan, es necesario introducir nodos intermedios que permitan continuar la comunicación o recurrir a conexiones por satélite. "De A Coruña a San Sebastián vas a tener que ir haciendo saltos", explicó Gomis.

El objetivo es que las diferentes redes puedan acabar interconectándose y formar infraestructuras más resilientes. Europa ya trabaja en este tipo de despliegues y Galicia forma parte de ese mapa.

Hospitales, bancos y gobiernos: ¿quién necesita protegerse?

La tecnología puede sonar futurista, pero los casos de uso son muy actuales. Gobiernos, bancos e infraestructuras críticas como hospitales son algunos de los sectores que pueden tener más interés en proteger sus comunicaciones.

Ana Almécija puso el ejemplo de los recientes robos de datos en hospitales. Una información puede ser sustraída hoy y, aunque actualmente esté cifrada, quedar expuesta en el futuro si alguien consigue descifrarla con herramientas más potentes.

La protección tampoco pretende solucionar todos los problemas de ciberseguridad. La QKD protege especialmente la información mientras viaja entre dos puntos, pero no evita, por ejemplo, que alguien robe las credenciales de un usuario o ataque directamente uno de los ordenadores conectados a la red.

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.