Cora Vinagre Sendino, director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company, e Ignacio López Cabido, director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA, en el Foro CTV 2026 Enrique Romanos Tardío

Galicia se coloca a la cabeza de la computación cuántica: "Ya estamos en esa revolución"

¿Qué tiene que ver una cerveza con un ordenador cuántico? Más de lo que podría parecer. En Galicia ya se utilizan estas tecnologías para estudiar las moléculas del lúpulo que provocan esa sensación de frescor al beber una cerveza. Es solo uno de los ejemplos de cómo una tecnología que todavía parece futurista empieza a buscar aplicaciones reales.

Porque la computación cuántica todavía está lejos de formar parte del día a día, pero Galicia ya ha hecho su apuesta. La comunidad ha ido creando un ecosistema de investigación, formación y empresas que la sitúa en el grupo de cabeza de esta tecnología en España.

Así lo explicaron este viernes Ignacio López Cabido, director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA, y Cora Vinagre Sendino, directora de Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de FSAS Technologies, una compañía de Fujitsu, durante una conversación moderada por Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil, en el Foro CTV 2026, organizado por Quincemil e ITG.

El proyecto con Hijos de Rivera es uno de los ejemplos de esta fase de experimentación estudiados desde Galicia. "Estamos interesados en conocer las moléculas que tiene el lúpulo que aportan esa sensación de frescor", explicó López Cabido.

Pero el objetivo es mucho más amplio. La computación cuántica también se está probando para simular moléculas, reconstruir árboles filogenéticos, estudiar nuevos fármacos o mejorar procesos sanitarios.

Dentro del proyecto QCare, por ejemplo, se han estudiado problemas relacionados con la organización de recursos sanitarios, como la asignación de camas o las visitas de médicos a domicilio.

"Cogemos problemas que ya se están resolviendo con inteligencia artificial y los traducimos al lenguaje cuántico", explicó Vinagre.

La clave está precisamente ahí: no todo tiene que resolverse con un ordenador cuántico. La investigación busca averiguar qué parte de cada problema puede beneficiarse de esta tecnología y combinarla, cuando sea necesario, con la computación clásica o la inteligencia artificial.

Galicia apostó antes de que la cuántica estuviera de moda

Para López Cabido, hablar de que Galicia "lidera" puede ser demasiado ambicioso. Él prefiere situarla en el "grupo de cabeza". Pero sí considera que la comunidad tomó una decisión importante al apostar por la computación cuántica cuando todavía estaba lejos de convertirse en una tecnología comercial.

Ignacio López Cabido, Director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA Enrique Romanos Tardío

"Lo que sí se ha hecho en Galicia es apostar en un momento de desarrollo de la tecnología", señaló. El CESGA, que ya contaba con una larga trayectoria en supercomputación, decidió utilizar la cuántica como un nuevo campo de experimentación y desarrollo. A esta apuesta se sumaron las universidades, los centros tecnológicos, la formación especializada y los fondos europeos.

Todo ello acabó formando un ecosistema que también llamó la atención de Fujitsu. "Es muy importante que una compañía haya seleccionado Galicia para poner este centro", destacó Vinagre. La multinacional eligió la comunidad para instalar uno de sus centros especializados en computación cuántica fuera de Japón.

¿Cuándo será realmente útil?

Aunque se hable cada vez más de ella, la computación cuántica todavía está en una fase experimental. Los ordenadores actuales tienen problemas de ruido y errores y todavía no pueden resolver de forma general los problemas que se les plantean. Por eso, la estrategia pasa por comparar.

"Un computador cuántico no se pone porque sí", explicó López Cabido. Primero hay que saber qué problema tiene una empresa, qué puede hacer un ordenador convencional y qué parte podría resolverse de otra manera utilizando algoritmos cuánticos.

Cora Vinagre Sendino, Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company Enrique Romanos Tardío

En algunos casos, además, ni siquiera hace falta esperar a que los ordenadores cuánticos alcancen todo su potencial. Las llamadas tecnologías de inspiración cuántica ya están dando resultados en la industria.

Vinagre puso como ejemplo el trabajo realizado con Nueva Pescanova, donde una de estas herramientas permitió optimizar la alimentación de las piscifactorías y lograr un 35% de ahorro. En otro proyecto industrial, el ahorro llegó al 9%. Ejemplo de que la tecnología se traduce en resultados.

El reto de que el talento se quede

Galicia también cuenta con otro de los ingredientes necesarios para seguir avanzando: profesionales formados en este ámbito. Vinagre explicó que Fujitsu ha incorporado a personas procedentes de los másteres universitarios gallegos e incluso ha conseguido recuperar profesionales que estaban trabajando en otros países.

Fujitsu y CESGA en el Foro CTV 2026 Enrique Romanos Tardío

Pero todavía queda un reto importante: que haya suficientes empresas capaces de ofrecerles proyectos. "Ni el CESGA ni Fujitsu vamos a contratar a las 200 personas que salen del máster", reconoció. La solución pasa por que más compañías incorporen la cuántica a sus proyectos y encuentren aplicaciones que justifiquen esa inversión.

La revolución ya ha empezado

¿Y cuándo llegará la gran revolución cuántica? No hay una fecha clara. Los expertos manejan horizontes muy diferentes, desde pocos años hasta varias décadas, y también hay quien considera que algunos avances pueden tardar mucho más de lo previsto.

Para Vinagre, sin embargo, hay una cosa clara: la revolución ya está en marcha. La inversión de gobiernos y empresas, el avance de la inteligencia artificial y el aumento de proyectos están acelerando una tecnología que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.