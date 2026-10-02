Crear gemelos digitales desde A Coruña es posible: "Puedes escanearte y aparecer en cualquier lugar"

Entrar en una cabina, posar durante unos segundos y salir con una representación en tres dimensiones de uno mismo. No es un capítulo de Black Mirror. Es algo que ya ocurre. Es lo que propone ScanMeNow, una empresa con sede en A Coruña que ha desarrollado un sistema de escaneo 3D capaz de convertir a una persona en un avatar digital hiperrealista.

Laura Fernández, gestora de proyectos de la compañía, explicó este viernes en el Foro CTV 2026, en una conversación con Tais San Vicente, directora de negocio de Quincemil, cómo funciona esta tecnología y, sobre todo, qué se puede hacer después con esa representación digital.

Uno de los principales retos para ScanMeNow era conseguir juntar tres características que, según Fernández, no suelen aparecer juntas: "la calidad del resultado, la automatización de todo el proceso y, sobre todo, la portabilidad de todo el sistema".

Una vez dentro de la cabina, las cámaras capturan 105 fotogramas de la persona desde diferentes ángulos, que son los que después sirven como materia prima para construir su representación tridimensional. Y ahí empieza la parte más tecnológica del proceso.

El sistema no genera un modelo 3D tradicional, sino que utiliza una técnica conocida como 3D Gaussian Splatting, que permite reconstruir la imagen a partir de esas fotografías tomadas por las cámaras.

"Es un camino diferente", señala Fernández. En lugar de crear una malla sobre la que después se colocan las texturas, esta técnica genera una especie de elementos que quedan "volando en el espacio", a los que se asignan diferentes características y colores.

¿El objetivo? Conseguir un resultado mucho más realista y, especialmente, poder captar detalles que suelen ser complicados en este tipo de sistemas. "Nos permite poder llegar a detalles muy altos en la ropa, en determinados elementos que representan a las personas", explica.

El pelo, las transparencias, las plumas o determinados tejidos han sido tradicionalmente algunos de los grandes problemas para conseguir representaciones digitales fieles. Según Fernández, el Gaussian Splatting permite "superar esas limitaciones" y obtener "muchísima más definición", aprovechando directamente el contenido visual de las fotografías.

El "gemelo digital" de Amaia

Una de las pruebas más llamativas de las posibilidades de ScanMeNow está en el videoclip "Aralar", de Amaia. La empresa participó en la captura del gemelo digital de la artista para una producción desarrollada completamente por ordenador.

"Fue un proyecto muy chulo", recuerda Fernández, porque permitía unir dos ámbitos que les interesan especialmente: "el arte y la tecnología".

"El rodaje con Amaia supuso solamente una mañana", explica Fernández. Después, el equipo creativo pudo utilizar su representación digital dentro de los diferentes entornos gráficos del videoclip. Con ello se consiguen "unos tiempos muy bajos de rodaje" y una optimización de los recursos, pero la intención no era sustituir el trabajo creativo.

"La idea no era tanto suplir o sustituir a los creativos de esa producción, sino darles una herramienta", señala. Una especie de materia prima digital con la que después pudieran trabajar y crear diferentes escenarios.

Laura Fernández, Gestora de proyectos de ScanMeNow, junto a Tais San Vicente, directora de negocio de Quincemil Enrique Romanos Tardío

Y esa misma idea puede trasladarse a otros sectores. En turismo, por ejemplo, permitiría escanear a una personalidad o a un influencer una sola vez y utilizar después su representación en diferentes localizaciones y contenidos, sin necesidad de desplazar físicamente a esa persona cada vez.

Es una de las posibilidades que ScanMeNow está explorando junto a otras aplicaciones relacionadas con la moda, los museos, los eventos o la publicidad.

Porque, al final, el objetivo no es simplemente conseguir una versión en 3D de una persona. Es que, una vez creada, esa persona pueda estar en muchos más sitios de los que podría estar físicamente.

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.