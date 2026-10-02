José Suárez de la Puente, en su intervención sobre ciberseguridad grabada para el Foro CTV. Quincemil

Ciberseguridad en la era de la IA: "En Galicia, administración y grandes empresas están muy concienciadas"

El concepto "tiempo máquina" está muy presente en la ciberseguridad. Y dado que la inteligencia artificial expande su incidencia a multitud de ámbitos, los expertos alertan de la velocidad a la que la IA realiza ataques informáticos. Esa es la velocidad máquina, el tiempo máquina, señala José Suárez de la Puente, sales manager de Palo Alto Networks.

"En la era de la IA, la IA está llevando el razonamiento a la velocidad de las máquinas. Muchas IAs a la vez, colaborando, nos llevan a un entorno en el que los ataques, que antes llevaban meses e incluso años, se hacen en cuestión de minutos", advirtió De la Puente en su participación en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado por Quincemil e ITG Technology Center.

Todo ataque necesita un contraataque, una manera de "combatirlo". En Palo Alto Networks se ha desarrollado una IA propia, de precisión, nutrida con su experiencia y conocimiento de más de 20 años "para competir de igual a igual contra los ataques lanzados a través de IA".

De la Puente matiza que las empresas y organizaciones pueden generar soluciones buenas contra ciberataques, pero "agrupadas crean mucho ruido operacional" que impide que fluya la comunicación. Por ello, en su compañía se han "simplificado las soluciones de ciberseguridad" para converger hacia una plataforma única que "reaccione rápido".

Ventajas de usar la IA

"La IA no tiene sentimientos, para bien o para mal, rastrea y ataca". Con esta evidencia, Suárez de la Puente expresa que un ciberataque producido por IA llega a cualquier rincón del planeta, sin límites ni fronteras.

Hay que protegerse, por tanto, y en este sentido el representante de Palo Alto Networks se detiene en Galicia para "romper una lanza" a favor de la comunidad: "Hay muchísima concienciación por parte de la administración pública y las grandes empresas hacia la ciberseguridad. Eso nos sitúa en una muy buena posición. Nos hemos preocupado con antelación y atesoramos un conocimiento muy útil para competir en esta liga".

Pablo Grandío, director de 'Quincemil' y José Suárez de la Puente durante su conversación para el Foto CTV. Quincemil

De la Puente recomienda que las empresas de menor tamaño preocupadas por las mismas inquietudes "busquen el asesoramiento especializado profesional". Destacó la actividad del nodo Ciber.gal, que ayuda a autónomos y pymes sin capacidades de obtener conocimiento o herramientas de seguridad.

El experto gallego apuntó también la importancia de ver la IA y la ciberseguridad como "un habilitador de negocio" que permite a empresas más pequeñas conseguir ventajas competitivas.

"Piensa qué puedes ganar usando la IA. El que primero la use y la use mejor ganará la carrera y destapará oportunidades que hasta ahora no existían. Pero para usarla para esas ventajas, necesito tener la seguridad de que esa IA va a hacer lo que digo", concluyó.

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.