Inés Rey: "A Coruña es la capital de la Inteligencia Artificial del noroeste"

A Coruña se ha convertido en una parte muy importante de la innovación tecnológica. Y por esa misma razón, este jueves podemos tener sentados en el Foro CTV 2026 a personas brillantes que hablarán del desarrollo de Galicia en el ámbito tecnológico.

Así lo concibe la alcaldesa Inés Rey en la apertura del foro. La regidora se pasó por la Fundación Barrié esta mañana antes de protagonizar el pleno municipal que tendrá lugar también esta mañana. Porque como ya lo dijo ella, "estamos avanzados, pero por el momento no podemos desdoblarnos".

Junto a ella inauguró el foro también el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el presidente del Centro Tecnológico ITG, Antonio Couceiro. Personalidades que están detrás del apoyo tecnológico. Y es que los proyectos que están en marcha en Galicia requieren de lo privado y lo público para llevarse a cabo.

"Juntos compartimos el compromiso con nuestra tierra", reconocía la alcaldesa dirigiéndose a Román Rodríguez. Un compromiso que, según explicó, pasa por hacer de Galicia y de A Coruña una tierra "más moderna y próxima".

Rey destacó además el éxito de convocatoria del foro, que reúne a expertos y algunas de las "mentes más brillantes" de la innovación gallega, tanto del ámbito profesional como del investigador. Una cita que, en sus palabras, "beneficia a Galicia" y permite poner en común proyectos y conocimientos.

La alcaldesa aprovechó también para recordar el papel que está jugando A Coruña en este ámbito. "Somos la capital de la inteligencia artificial en el noroeste", aseguró, destacando especialmente la AESIA y la Cidade das TIC, que ya están en completo desarrollo desde la ciudad.

"Cuando empezamos no alcanzábamos a ver todo el potencial", reconoció Rey sobre el desarrollo de este ecosistema tecnológico. Ahora, añadió, ya se empiezan a ver sus "potencialidades y beneficios", también en un momento en el que la regulación de la IA está cobrando cada vez más importancia.

En este punto, la regidora puso sobre la mesa la necesidad de que el compromiso privado acompañe a las inversiones públicas. Un ejemplo, contó, es la propia Cidade das TIC, un proyecto que, según explicó, busca convertirse en un ecosistema de innovación gallega "con impacto mundial" y que ya concentra más de la mitad de su actividad en este ámbito.

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña en el Foro CTV 2026 Enrique Romanos Tardío

También destacó el trabajo del ITG, que en la propia Cidade das TIC ha desarrollado el primer laboratorio de inteligencia artificial para drones, además de poner en marcha el que se presenta como el primer edificio de este ecosistema tecnológico. Un espacio pensado también para empresas que quieran integrar la inteligencia artificial en sus procesos de desarrollo.

La colaboración no se limita a las instituciones gallegas. Rey habló también de los "socios estratégicos" con otras entidades de carácter tecnológico y comunitario y de proyectos como Allocate, apoyado con financiación europea, municipal y privada y con una inversión de cinco millones de euros.

Optimista frente a los pesimistas

El objetivo, explicó, es que la innovación tenga también una aplicación directa en el día a día de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista urbano como social y colectivo.

La inteligencia artificial también está llamada a tener un papel en la modernización de la Administración. "Avanzamos en la modernización de la administración", señaló Rey, que defendió el uso de nuevas herramientas de gestión pública para conseguir una Administración "más ágil y más accesible".

Y frente a quienes plantean un futuro más pesimista alrededor de la inteligencia artificial, la alcaldesa aseguró que ella prefiere situarse "entre las optimistas". "Creo que debemos utilizarla para mejorar las condiciones de vida de la gente", afirmó, aunque apostando por una inteligencia artificial "segura".

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.