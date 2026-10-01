Directora de la Axencia Galega de Innovación: "Estamos en el buen camino, pero hay que caminar muy rápido"

De la comunicación cuántica a la ciberseguridad, pasando por la inteligencia artificial, la tokenización, la energía o incluso el lúpulo de la cerveza. El Foro CTV 2026 dejó este jueves en A Coruña una muestra de los diferentes proyectos que se están desarrollando en Galicia y de cómo las nuevas tecnologías están llegando a sectores muy distintos.

"Estamos en el buen camino", defendió Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), durante la clausura del foro organizado por Quincemil e ITG. Una mañana que, según explicó, había servido para conocer "lo que se está haciendo en Galicia para el mundo".

Pero Cotelo también advirtió de que no basta con avanzar. "El problema es que hay que caminar muy rápido", señaló, ante un contexto mundial "muy complejo" que, a su juicio, va a cambiar la forma de producir y de relacionarnos con la tecnología. "Nos va a cambiar y convertir en proveedores y no solo en consumidores", apuntó.

La directora de GAIN destacó que hace años era habitual hablar de Galicia vinculándola a sus sectores primarios. Ahora, sin embargo, tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la ciberseguridad también se están aplicando a ellos.

"Nuestros sectores son potencialmente primarios", señaló, defendiendo la necesidad de especializarse y de unir capacidades. "Es muy importante agruparse", añadió.

También puso el foco en la importancia de mostrar fuera todo lo que se está haciendo dentro. Centros tecnológicos, empresas y grupos de investigación están generando proyectos que, según Cotelo, permiten construir una imagen de Galicia como una región con capacidad para competir a escala internacional.

Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) Enrique Romanos Tardío

"Lo que ahora mismo estamos consiguiendo es tener una imagen de que Galicia tiene potencial y capacidades y lo está demostrando con proyectos concretos", aseguró.

Y para continuar avanzando hará falta talento. "Tenemos que rodearnos de talento y ser atractivos para atraer el talento que necesitamos", defendió. Un reto que pasa por "generarlo, consolidarlo y atraerlo".

Por eso, al cerrar el foro, lanzó una petición para llevarse fuera la imagen que se había mostrado durante toda la mañana: "Transmitid esa imagen de conjunto, de Galicia que tiene mucho que ofrecer en el ámbito tecnológico".

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.