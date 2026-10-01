A Coruña reúne hoy a referentes de la innovación en el Foro CTV de Quincemil e ITG

A Coruña celebra hoy, jueves 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado por Quincemil e ITG Technology Center. Bajo el lema «Innovación gallega con impacto mundial», el encuentro reunirá a representantes de empresas, centros tecnológicos e instituciones para acercar al público proyectos que conectan la investigación con la industria, el campo y la actividad empresarial.

La jornada tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en Cantón Grande, 9. La inauguración comenzará a las 9:30 horas, tras la recepción de ponentes y acompañantes prevista a las 9:10, y el programa se prolongará hasta las 14:10 horas.

La asistencia es gratuita y requiere inscripción a través de Eventbrite. El foro cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, el Concello da Coruña, Palo Alto Networks y Fsas Technologies, compañía de Fujitsu.

La apertura institucional reunirá a Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Antonio Couceiro, presidente de ITG Technology Center; y Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia. A continuación se sucederán nueve conversaciones, con una pausa para café y networking a las 11:35 horas.

De las comunicaciones cuánticas al escaneo de personas

El programa comenzará con el desafío de generar más energía y contaminar menos, de la mano de Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía de ITG. Las tecnologías cuánticas tendrán dos espacios propios: uno sobre las comunicaciones que ya se desarrollan en A Coruña, con Víctor Gomis, de Luxquanta, y Ana Almécija, de ITG, y otro sobre el papel de Galicia en la computación cuántica, con Cora Vinagre Sendino, de Fsas Technologies, e Ignacio López Cabido, del CESGA.

La inteligencia artificial aparecerá a través de aplicaciones concretas. Álex Blanco, de Genesal Energy, y Jesús Rodríguez, de Bioflytech, participarán en una conversación sobre la predicción de fallos en máquinas y la automatización de la cría de mosca soldado negra. En el tramo final, Juan Antonio García Carrasco, de Fsas Technologies, abordará cómo las empresas pueden trabajar con sus propios datos y avanzar hacia el uso de agentes inteligentes.

También habrá espacio para el emprendimiento y la transformación de actividades tradicionales. Pablo Gómez, CEO y fundador de Metlabs, hablará de cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23, mientras que José Luis Olmedo, de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera, explicará el trabajo para recuperar el cultivo del lúpulo gallego.

La agenda se completará con José Suárez de la Puente, de Palo Alto Networks, que analizará los retos de la ciberseguridad vinculados al tiempo máquina, y Laura Fernández, gestora de proyectos de ScanMeNow, que acercará al público la tecnología para escanear personas y crear representaciones digitales en tres dimensiones.

La clausura correrá a cargo de Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), a las 14:00 horas.

Programa completo del Foro CTV 2026

9:10 horas. Recepción de ponentes y acompañantes

9:30 horas. Inauguración institucional

Inés Rey , alcaldesa de A Coruña.

, alcaldesa de A Coruña. Antonio Couceiro , presidente de ITG Technology Center.

, presidente de ITG Technology Center. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia.

9:55 horas. La energía ante el reto de generar más y contaminar menos

Santiago Rodríguez Charlón , director de la División de Energía de ITG.

, director de la División de Energía de ITG. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:15 horas. En Galicia ya hay comunicaciones cuánticas y están en A Coruña

Víctor Gomis , director de desarrollo de negocio de Luxquanta.

, director de desarrollo de negocio de Luxquanta. Ana Almécija , directora de innovación QuantumTech de ITG.

, directora de innovación QuantumTech de ITG. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

10:45 horas. IA disruptiva: prever cuándo fallan las máquinas y cómo automatizar la cría de mosca soldado negra

Álex Blanco , director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy.

, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy. Jesús Rodríguez , CEO de Bioflytech.

, CEO de Bioflytech. Modera: Iria Álvarez, CEO de ALMAMARK.

11:15 horas. Cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23

Pablo Gómez , CEO y fundador de Metlabs.

, CEO y fundador de Metlabs. Modera: Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin.

11:35 horas. Pausa café y networking

12:15 horas. Por qué Galicia lidera la computación cuántica en España

Cora Vinagre Sendino , Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Ignacio López Cabido , director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA.

, director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

12:45 horas. El nuevo reto de la ciberseguridad es el tiempo máquina

José Suárez de la Puente , Sales Manager de Palo Alto Networks.

, Sales Manager de Palo Alto Networks. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

13:00 horas. Cómo recuperar el cultivo del lúpulo en Galicia

José Luis Olmedo , gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera.

, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera. Modera: Paula Mahía, redactora de Quincemil.

13:20 horas. ScanMeNow: Cómo escanear a las personas

Laura Fernández , gestora de proyectos de ScanMeNow.

, gestora de proyectos de ScanMeNow. Modera: Tais San Vicente, directora de negocio de Quincemil.

13:40 horas. IA privada para empresas: de los datos propios a los agentes inteligentes

Juan Antonio García Carrasco , Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

14:00 horas. Clausura

Carmen Cotelo, directora de GAIN.

14:10 horas. Final del Foro CTV 2026: Ciencia y Tecnología de Vanguardia