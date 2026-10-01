Román Rodríguez, conselleiro de Educación: "Tenemos herramientas que posicionan a Galicia a escala mundial"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha aprovechado este jueves su intervención en el Foro CTV 2026, celebrado en A Coruña, para reivindicar la capacidad de Galicia para competir en innovación y tecnología a escala mundial. Una capacidad que, según defendió, no depende tanto del lugar como de "nuestra formación, nuestra ambición y nuestra confianza".

"Como soy gallego diría que depende", bromeó el conselleiro al plantearse si Galicia es un buen lugar para hacer innovación de vanguardia. "Galicia no es el mejor sitio ni el peor sitio en el actual contexto mundial para hacer ciencia y proyectos empresariales en este ámbito. Depende de nosotros", señaló. De las personas, centros de investigación, laboratorios y grupos de investigación capaces de desarrollar proyectos con impacto internacional.

Por eso, defendió que este debate sobre la inteligencia artificial y la innovación llega "en un momento acertado". Una tecnología que, según explicó, ya está tan presente en nuestro día a día que hay cuestiones que incluso se han "interiorizado", pero que todavía tiene por delante un enorme recorrido.

El conselleiro se mostró además optimista sobre el papel que tendrá la tecnología en el futuro. Frente a quienes plantean que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico podrían transformar por completo la sociedad, Rodríguez recordó que la tecnología "a lo largo de la historia supuso un avance para las personas".

Una oportunidad para Galicia

El contexto internacional actual, marcado también por un "cierto choque político a escala mundial", hace todavía más necesario, a su juicio, afianzar las capacidades tecnológicas de Galicia. "Somos solo una esquina", apuntó, aunque defendió que la comunidad cuenta con recursos para situarse en la vanguardia y "competir y colaborar en igualdad".

Rodríguez puso el foco especialmente en la necesidad de especializarse. Galicia, explicó, no tiene la escala demográfica de otros territorios, por lo que debe apostar por ámbitos concretos en los que pueda ser competitiva a nivel global.

Y puso varios ejemplos. Entre ellos, las tecnologías cuánticas, un sector en el que Galicia está incrementando su capacidad y en el que existe también una base empresarial vinculada a compañías como Fujitsu. Además de Estrella Galicia. Dos mundos completamente diferentes a nivel productivo, pero que utilizan tecnologías muy parecidas para desarrollar sus proyectos.

Román Rodríguez, conselleiro de Educación en el Foro CTV 2026 Enrique Romanos Tardío

"Tenemos herramientas que posicionan a Galicia a escala mundial y tenemos capacidad de competir a esa escala", defendió.

Para Rodríguez, la clave está precisamente en conseguir que todos estos elementos se conecten: centros tecnológicos como el ITG, grupos de investigación, universidades y empresas. Una colaboración que permita que el conocimiento generado en Galicia termine convirtiéndose también en proyectos empresariales.

"Tenemos muchos retos por delante", reconoció, aunque insistió en la necesidad de afrontarlos con "ganas, ambición" y con la certeza de que el conocimiento será una de las claves del futuro.

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.