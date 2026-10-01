Antonio Couceiro (ITG): "La tecnología solo es útil si la sociedad puede confiar en ella"

El presidente de ITG Technology Center, en su intervención en el Foro CTV de 'Quincemil'. Enrique Romanos Tardío

Hace un año, en el primer Foro CTV, el presidente del Centro Tecnológico ITG, Antonio Couceiro, incidió en tres conceptos: audacia, colaboración y responsabilidad. Este jueves, al recordar esas palabras en la segunda edición, añadió otros tres: realidad, talento y confianza.

"La tecnología solo es útil si la sociedad puede confiar en ella, en su ética, su seguridad y sus propósitos", concluyó Couceiro en la presentación de la segunda cita del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado por Quincemil e ITG Technology Center.

El presidente del Centro Tecnológico ITG puso de manifiesto ideas como la consolidación del conocimiento tecnológico desarrollado en Galicia y deseó que "en los próximos 25 años" se reafirme la condición de la comunidad como generadora de empleo y talento tecnológicos: "Ponemos sobre la mesa el salto del laboratorio a la realidad".

"En esta cita entre la empresa, la ciencia y la tecnología se repite la palabra 'ya'. Ya hay en Galicia comunicaciones cuánticas, ya lideramos la computación cuántica en España, la IA anticipa cuándo va a fallar una máquina, lideramos en ciberseguridad, nuevas formas de energía... Hoy esto ya está presente".

Un momento de la presentación del Foro CTV a cargo de Antonio Couceiro. Enrique Romanos Tardío

Couceiro citó localidades como Betanzos, Vigo y A Coruña como núcleos donde "ya sucede la tecnología de vanguardia". Destacó que el ITG, con sus 250 trabajadores, "ya es una referencia estatal y europea en varios campos tecnológicos".

"No hemos cambiado nuestra forma de trabajar, estamos cerca de la empresa para ayudarla a convertir los conocimientos en resultados", resaltó Antonio Couceiro. "Necesitamos empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones que caminen en la misma dirección. Juntos llegaremos más lejos".

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.