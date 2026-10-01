Antonio Couceiro (ITG): "La tecnología solo es útil si la sociedad puede confiar en ella"
El presidente del Centro Tecnológico ITG destaca el talento y la colaboración como claves del desarrollo tecnológico de vanguardia en Galicia
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Hace un año, en el primer Foro CTV, el presidente del Centro Tecnológico ITG, Antonio Couceiro, incidió en tres conceptos: audacia, colaboración y responsabilidad. Este jueves, al recordar esas palabras en la segunda edición, añadió otros tres: realidad, talento y confianza.
"La tecnología solo es útil si la sociedad puede confiar en ella, en su ética, su seguridad y sus propósitos", concluyó Couceiro en la presentación de la segunda cita del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado por Quincemil e ITG Technology Center.
El presidente del Centro Tecnológico ITG puso de manifiesto ideas como la consolidación del conocimiento tecnológico desarrollado en Galicia y deseó que "en los próximos 25 años" se reafirme la condición de la comunidad como generadora de empleo y talento tecnológicos: "Ponemos sobre la mesa el salto del laboratorio a la realidad".
"En esta cita entre la empresa, la ciencia y la tecnología se repite la palabra 'ya'. Ya hay en Galicia comunicaciones cuánticas, ya lideramos la computación cuántica en España, la IA anticipa cuándo va a fallar una máquina, lideramos en ciberseguridad, nuevas formas de energía... Hoy esto ya está presente".
Couceiro citó localidades como Betanzos, Vigo y A Coruña como núcleos donde "ya sucede la tecnología de vanguardia". Destacó que el ITG, con sus 250 trabajadores, "ya es una referencia estatal y europea en varios campos tecnológicos".
"No hemos cambiado nuestra forma de trabajar, estamos cerca de la empresa para ayudarla a convertir los conocimientos en resultados", resaltó Antonio Couceiro. "Necesitamos empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones que caminen en la misma dirección. Juntos llegaremos más lejos".
Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia
Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.
El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.
El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.