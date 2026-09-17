La digitalización de la construcción en Galicia: "La metodología BIM puede hacer magia con los datos"

Felipe Masid, director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante, en el Foro de Construcción e Inversión Quincemil 2026 Enrique Romanos Tardío

¿Qué es la metodología BIM y a qué se refiere? Con esta pregunta, Nuria Prieto, doctora en Arquitectura, inició su conversación con el director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante, Felipe Masid, en el marco del Foro Construcción e Inversión Quincemil 2026.

Tras hablar sobre construcción, energía y sostenibilidad ambiental, le tocó el turno a la digitalización de la construcción mediante BIM, un tema que está transformando la forma en que se planifican, diseñan y gestionan los proyectos del sector.

¿Qué es la metodología BIM?

BIM son las siglas de Building Information Modeling (Modelado de Información de la Construcción. "Es un modelo que permite cometer menos errores y tener un diálogo más ajustado con todos los agentes de la construcción", aclaró el experto a los asistentes del Foro Construcción e Inversión Quincemil 2026.

En el Club Cámara Noroeste de A Coruña, Felipe Masid explicó que esta metodología facilita la coordinación entre todos los agentes de la construcción al integrar tres capas: información, tecnología y normas. "Con BIM, establecemos las necesidades previas de los clientes, pero también las responsabilidades de cada uno de los integrantes de cada equipo".

En relación con este asunto, Nuria Prieto le preguntó sobre el nivel de precisión que permite alcanzar BIM, a lo que el director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante no dudó en responder que con este sistema "somos capaces de asignar y favorecer un nivel de información más elevado".

"En Cad dibujamos líneas que representan elementos, mientras que con BIM lo que hacemos es colocarlos y desarrollarlos gráficamente. Un sistema BIM sabe que esas dos líneas son un muro y también qué tipo de muro. Esto nos ayuda a conectar la obra, donde trabajamos con precisiones de centímetros, con el taller, donde se trabaja con precisiones milimétricas".

Sobre cómo funciona BIM, Felipe Masid señaló que este sistema colaborativo permite traer a otros intervinientes del proyecto en fases más tempranas. En este sentido, el trabajo de oficina será mayor, mientras que se reducirá el trabajo en obra. "Nos permite conectar la herramienta de modelado con la herramienta de render o de gestión de costes".

Felipe Masid, director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante, en el Foro de Construcción e Inversión Quincemil 2026 Enrique Romanos Tardío

¿Con BIM se podría reducir la huella de carbono?

El director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante, por otro lado, afirmó que hay evidencias de que la metodología BIM puede reducir la huella de carbono. "En la fase proyecto vamos a tener más herramientas para evaluar el comportamiento del edificio y saber cómo se va a conectar de una manera más compleja".

En este sentido, para Felipe Masid, la fase de operación del activo es fundamental, puesto que el objetivo es avanzar hacia un modelo de economía circular. En este contexto, BIM permite conocer los elementos que componen el edificio y, además, cómo han evolucionado a lo largo de su vida útil.

El experto definió el modelo BIM como "un marco de trabajo" donde integrar el resto de tecnologías. La IA es una de ellas. "Nos está permitiendo obtener imágenes fotorrealistas y pensar las fases iniciales del proyecto", explicó. La Realidad Virtual es otro ejemplo perfecto.

Para finalizar, Felipe Masid aseveró que la metodología BIM "puede hacer magia con los datos" y esta es aplicable en una gran multinacional y en una microempresa. "Hay que establecer objetivos y realizar una inversión, pero es algo que funciona porque está contrastado".

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.