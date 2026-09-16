Xurxo López, director de E.nova Enerxía: "En 2050 todos los edificios deberán ser neutros en carbono"

Bajo el lema 'Los negocios inmobiliarios de un mundo en constante cambio', el Foro Construcción e Inversión Quincemil 2026 ha contado con la participación del director de E.nova Enerxía, Xurxo López González.

El experto ha abordado cuestiones relacionadas con el sector de la construcción, como la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, durante una conversación con Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil, celebrada en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

Un cambio de modelo que abre grandes desafíos

"A eficiencia e a enerxía deixan de ser unha pata accesoria para ser unha pata estrutural" ha sido el principal titular extraído de su intervención. En este sentido, Xurxo López ha explicado que la eficiencia energética era hasta hace poco un pequeño satélite que orbitaba alrededor del resto de conceptos de la edificación.

"Desde a publicación da directiva 2024-2025, de maio de 2024, esas forzas gravitatorias entre os proxectos de edificación e enerxía fóronse perturbando ata pasar a ter un papel máis centrado", ha agregado.

De hecho, "en 2050 todos os edificios deberán ser neutros en carbono". Pero, ojo, esta obligación no se limita a los edificios de nueva construcción, sino que también afecta al parque ya existente. "Isto é un cambio de modelo que abre grandes desafíos".

Preguntado por Loreto Peteiro sobre qué ámbitos normativos deberían tener presentes promotores y constructores en los próximos años, el experto ha recordado que en el año 2028 todos los edificios públicos tendrán que ser neutros en carbono y en 2030 los edificios nuevos de cualquier titularidad.

El desafío de la rehabilitación energética

La rehabilitación energética, en palabras del director de e.Nova Enerxía, es un campo de actividad muy importante que abre una "cantidade de oportunidades enormes" tanto en la modificación de envolventes como en la incorporación de nuevas instalaciones.

En este sentido, "a eficiencia pasa a ser unha parte fundamental da valoración dun activo". "A medida que vaia chegando 2030, aqueles edificios que non conten cunha certificación de eficiencia enerxética que os aproxime á neutralidade en carbono irán perdendo valor no mercado".

Xurxo López, director de E.nova Enerxía, Enrique Romanos Tardío

Sobre el gran desafío de transformar un edificio convencional en uno eficiente, el experto ha afirmado que el primer desafío consiste en la reducción del consumo térmico tanto en invierno como en verano. En segundo lugar, instalar sistemas más eficientes; en tercer lugar, sustituir las fuentes e incorporar renovables; y, por último, mejorar la gestión y el control.

El objetivo final es crear edificios inteligentes. "O concepto de eficiencia enerxética está no centro dos edificios intelixentes. Son construcións capaces de coñecer e adaptar o seu consumo enerxético en función das necesidades. Presentan un desafío, pero van chegando".

Para lograrlo es necesaria inversión y, en este contexto, cobran especial relevancia los Certificados de Ahorro Energético (CAE). Las exigencias en eficiencia van a aumentar los costes de construcción, pero en este contexto, hay que valorar la vida útil del edificio. "Non hai que facer moitos números para saber que é un bo investimento".

Antes de finalizar, Xurxo López ha afirmado que el aumento de los costes es una cuestión estructural. "Os europeos estamos a madurar á hora de ser conscientes de que non temos petróleo nin gas. Temos que construír a nosa propia soberanía con base nos nosos recursos".

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.