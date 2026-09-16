Un cambio de modelo en la construcción en Galicia: "Debemos apostar por una industrialización cooperativa"

Materiales con precios disparados y escasez de mano de obra y talento. Estos dos factores condicionan el desarrollo de la actividad en la construcción, no solo en Galicia. Y el sector, en esta situación, evoluciona o se transforma apostando por nuevas soluciones, como la industrialización: la construcción de elementos en fábrica que después se trasladan al emplazamiento de la obra.

Este panorama lo expuso Diego Vázquez Reino, presidente de Galicia Constrúe-Clúster Industria de la Construcción en la primera charla del Foro construcción e Inversión 2026 Quincemil, conducida por el director de Quincemil, Pablo Grandío, que se celebra este miércoles en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

Vázquez Reino abordó los desafíos y oportunidades que hoy tiene por delante Galicia. El escenario presenta una elevada "carga de trabajo", con alta demanda pero sin la garantía de poder asegurar la ejecución de las construcciones. Por esa carestía y por esa escasez.

"El margen de las empresas y promotores está en mínimos, no hay donde tocar. Esto es un problema geopolítico y de Europa, por no apostar por explotar sus materias primas. Es normal que se diga que el coste está disparado, con precios superiores a la guerra de Ucrania. Nos estamos jugando el tejido productivo", alerta Reino.

¿Conviene entonces un cambio de modelo, esa apuesta por la industrialización a la que ya se ha subido Galicia para compensar la falta de trabajadores y el alza de los precios? El presidente del clúster del sector apunta que en la comunidad hay unas 200 empresas que "de una forma u otra trabajan de manera industrializada", y apela a la colaboración.

El director de 'Quincemil', Pablo Grandío, conversa con Diego Vázquez Reino en el Foro Construcción e Inversión 2026. Quincemil

"Industrializar no es homogeneizar. El modelo gallego no tiene que ver con la estandarización de la industrialización en otros sitios de España. En Galicia no cabe, aquí hay dispersión demográfica y respeto por el territorio", expone Vázquez Reino.

"La nuestra es una industrialización abierta y apostamos por que sea cooperativa, de manera que cohabite con la construcción tradicional, a la que se aportarán industrializados. Así quedará un producto de alto valor añadido, sostenible en muchos casos y para competir dentro de nuestras necesidades".

Captación de mano de obra

El presidente de Galicia Constrúe añade que el modelo industrializado requiere, por tanto, mano de obra especializada. Pero el sector de la construcción, que abarca casi el 11% del tejido empresarial de Galicia, padece en su conjunto escasez de trabajadores y de formación: "Es un problema acuciante porque tenemos un gran problema de falta de vivienda en el país".

"No hay una receta", recalca Reino, "pero tenemos que ser capaces de atraer a los jóvenes. Ha crecido el número de mujeres en el sector y también el de población migrante, unos 4.000 puestos el último año, que es necesario que se incorpore de manera organizada y formada".

"En construcción ya no cabe un puesto de trabajo que no sea de especialización. A medio plazo contendremos el coste porque los plazos serán más ciertos" Diego Vázquez Reino, presidente del clúster Galicia Constrúe

La nueva ocupación en el sector, añade Reino, ha de estar relacionada con la tecnificación y la industrialización: "En construcción ya no cabe un puesto de trabajo que no sea de especialización. A medio plazo contendremos el coste porque los plazos serán más ciertos".

El presidente de Galicia Constrúe alienta a que tanto el sector como las administraciones apuesten por "mejorar la profesionalización de las empresas". "Tenemos que ayudarnos, centrarnos en itinerarios formativos para los puestos que se necesitan. Y la implicación ha de hacerse de forma cohesionada”.

Agilizar trámites

Vázquez Reino también se mostró partidario de que la Xunta siga apostando por los proyectos de interés autonómico (PIA), como el del futuro polígono de Monte Mero en A Coruña.

"Debería haber PIA para todo. Es una desburocratización para agilizar plazos, y agilizar no es arriesgar. Suelos que llevaría años desarrollar podrán empezar el próximo año".

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.