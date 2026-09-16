Adaptarse a la cultura de la industrialización: "Requiere colaborar con agentes muy profesionalizados"

La mesa Integrar la industrialización en una constructora nacida en el siglo XX del Foro Construcción e Inversión 2026 Quincemil puso de manifiesto la necesidad de que los modelos tradicional y contemporáneo de construcción convivan y se entiendan. En ella intervino exponiendo esta necesidad José Manuel Gerpe Uzal, director de Producción de la Zona Norte de Abeconsa, con la moderación de la doctora en Arquitectura Nuria Prieto.

Los 24 meses que podría durar la ejecución de una construcción tradicional (edificios de viviendas, urbanizaciones) se reducen a aproximadamente la mitad con el empleo del modelo de fabricación industrializada. Galicia avanza en este proceso, tanto para implantar un sistema productivo en fábrica que luego desplaza elementos a la obra, como para ahorrar los costes que se han disparado en el sector y agilizar los plazos previstos en los trabajos.

Han surgido empresas especializadas en este ámbito de la construcción, cada vez más, al tiempo que compañías más veteranas han incorporado los mismos procedimientos a su manera de trabajar más tradicional.

Gerpe Uzal explica que en la constructora Abeconsa ya se opera en la integración de fachadas industrializadas en proyectos en Madrid y en Galicia y se colabora en áreas industrializadas en urbanizaciones residenciales y obra civil.

"En la construcción industrializada todas las partes deben colaborar desde el inicio, estar ya presentes en la fase de redacción de proyectos. Cuanto más pronto, más eficiente" José Manuel Gerpe Uzal, director de Producción de la Zona Norte de Abeconsa

La "colaboración" es el término más empleado por Gerpe. "Los fabricantes marcan las limitaciones en sus proyectos. En la construcción industrializada todas las partes deben colaborar desde el inicio, es bueno que todos los agentes estén presentes ya en la fase de redacción de proyectos para que las fábricas reserven sus fases de fabricación y todo sea más ágil. Cuanto más pronto, más eficiente", defiende Gerpe.

José Manuel Gerpe Uzal, de Abeconsa, en el Foro Construcción e Inversión 2026 Quincemil. Enrique Romanos Tardío

Planificación temporal

Eficiencia y agilidad, a efectos de planificación, con lo que supone siempre la tramitación de licencias, la programación y ejecución de los trabajos y el acondicionamiento de los terrenos donde se actúa.

"La industrialización requiere un modelo colaborativo con agentes muy profesionalizados, y lleva implícita la digitalización de procesos para anticiparse a problemas, diseñar infografías...".

Esa colaboración debería derivar siempre en "entendimiento entre las partes", incide el director de producción de Abeconsa, que es rotundo al expresar que "por plazos, convendría recurrir a la industrialización lo máximo posible".

"Colaboración, entendimiento y planificación", resume Gerpe Uzal. "Todo requiere gran coordinación. La industria de la construcción tiene que estar más profesionalizada".

El Foro Construcción e Inversión 2026

Quincemil ha reunido en la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, al sector de la construcción e inmobiliario de toda Galicia con motivo de la celebración de la segunda edición del Foro Construcción e Inversión 2026.

El Foro ha contado con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito de la construcción y la inversión.

La jornada ha comenzado hablando de construcción, sostenibilidad y digitalización; ha continuado con diferentes tipos de inversiones inmobiliarias y, finalmente, ha concluido con algunas reflexiones sobre arquitectura. El evento ha contado con el patrocinio de Abeconsa, Grupo Atlante, Brigantia Real Estate, E.nova Enerxía y Orona; junto con la colaboración de HMY y Grupo Breogán.