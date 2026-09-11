Quincemil reúne en A Coruña al sector de la construcción y la inversión inmobiliaria de Galicia

El foro se celebrará el miércoles 16 de septiembre en el Club Cámara Noroeste y abordará los retos de la construcción, la sostenibilidad, la industrialización, la digitalización, la inversión y la arquitectura

Quincemil celebrará el próximo miércoles 16 de septiembre la segunda edición de su Foro Construcción e Inversión, una jornada que reunirá en A Coruña a representantes destacados de los sectores de la construcción, la promoción inmobiliaria, la arquitectura, la energía y los productos financieros.

Bajo el lema Los negocios inmobiliarios de un mundo en constante cambio, el encuentro analizará el momento que atraviesa el sector y algunos de los grandes procesos de transformación que marcarán su futuro: la industrialización de la construcción, la implantación de la metodología BIM, la sostenibilidad ambiental, los nuevos modelos de inversión y la evolución del mercado inmobiliario en Galicia y España.

El foro se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas en el Club Cámara Noroeste de A Coruña. Las personas interesadas en asistir pueden reservar su entrada a través de este enlace.

Un foro para analizar el sector y generar conexiones

La jornada comenzará poniendo el foco en la construcción. El presidente de Galicia Constrúe – Clúster Industria de la Construcción, Diego Vázquez Reino, abordará los principales desafíos y oportunidades de esta actividad en Galicia.

A continuación, el programa se adentrará en la relación entre energía, construcción y sostenibilidad ambiental de la mano de Xurxo López González, director de e.Nova Enerxía. También se analizará cómo puede una constructora de gran trayectoria incorporar la industrialización a sus procesos, una cuestión sobre la que hablará José Manuel Gerpe Uzal, director de Producción de la Zona Norte de Abeconsa.

La digitalización será otro de los grandes ejes del foro. Felipe Masid, director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante, explicará las posibilidades que ofrece la metodología BIM para mejorar la planificación, la coordinación y la eficiencia durante todo el ciclo de vida de un proyecto.

El encuentro dedicará también una parte destacada de su programa a la inversión. Carlos Portela Leiro, director general de Atalaya Invest, analizará los activos inmobiliarios de alto valor, mientras que Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos en Grupo Mutua Madrileña, expondrá algunos de los nuevos modelos de inversión inmobiliaria.

Tras la pausa para el café y el networking, Carlota Vidal Rey, directora de Negocio Promotor Territorial Galicia de Santander, y Javier Piñeiro, director de Negocio Promotor & Real Estate de Santander España, ofrecerán una visión conjunta sobre la situación del mercado inmobiliario gallego y español.

La arquitectura protagonizará el tramo final de la jornada. David Silvosa Rivera, socio director de Costa, planteará la pregunta “¿El espacio se mide en metros?”, antes de una mesa redonda dedicada a los proyectos residenciales del futuro.

En ella participarán Celsa Pesqueira, directora del estudio Pesqueira; María Pierres, secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), y Manuel Carbajo Capeáns, arquitecto de Carbajo Barrios. La conversación estará moderada por María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Design.

Esta segunda edición estrenará además un formato más abierto. El Foro Construcción e Inversión no será únicamente un auditorio en el que escuchar diferentes intervenciones, sino también un punto de encuentro para los profesionales del sector.

Los asistentes podrán utilizar el espacio del Club Cámara Noroeste para mantener reuniones, trabajar o conversar mientras toman un café. Aunque el programa incluye una pausa oficial de networking, la terraza del recinto permanecerá disponible durante toda la mañana para facilitar el contacto y el intercambio de ideas entre los participantes.

Programa del Foro Construcción e Inversión 2026

9:00 horas: Apertura de puertas

10:00 horas: Saludo y bienvenida

Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:10 horas: La construcción en Galicia hoy: desafíos y oportunidades

Diego Vázquez Reino , presidente de Galicia Constrúe – Clúster Industria de la Construcción.

, presidente de Galicia Constrúe – Clúster Industria de la Construcción. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:25 horas: Energía, construcción, eficiencia y sostenibilidad ambiental

Xurxo López González , director de e.Nova Enerxía.

, director de e.Nova Enerxía. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

10:40 horas: Integrar la industrialización en una constructora nacida en el siglo XX

José Manuel Gerpe Uzal , director de Producción de la Zona Norte de Abeconsa.

, director de Producción de la Zona Norte de Abeconsa. Modera: Nuria Prieto, doctora en Arquitectura.

10:55 horas: La digitalización de la construcción con BIM

Felipe Masid , director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante.

, director de Arquitectura e Ingeniería de Grupo Atlante. Modera: Nuria Prieto, doctora en Arquitectura.

11:10 horas: Inversión en el sector inmobiliario a través de vehículos regulados

Carlos Portela Leiro , director general de Atalaya Invest.

, director general de Atalaya Invest. Modera: Leticia García Chas, periodista.

11:25 horas: Nuevos modelos de inversión inmobiliaria

Ignacio Dolz de Espejo , director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos en Grupo Mutua Madrileña.

, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos en Grupo Mutua Madrileña. Modera: Tais San Vicente, directora de Negocio de Quincemil.

11:40 horas: Pausa para el café y networking

12:10 horas: El estado del mercado inmobiliario en Galicia y España

Carlota Vidal Rey , directora de Negocio Promotor Territorial Galicia de Santander.

, directora de Negocio Promotor Territorial Galicia de Santander. Javier Piñeiro , director de Negocio Promotor & Real Estate de Santander España.

, director de Negocio Promotor & Real Estate de Santander España. Modera: Tais San Vicente, directora de Negocio de Quincemil.

12:30 horas: Intervención por confirmar

Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

12:45 horas: ¿El espacio se mide en metros?

David Silvosa Rivera , socio director de Costa.

, socio director de Costa. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

13:00 horas: Los proyectos residenciales del futuro

Celsa Pesqueira , directora del estudio Pesqueira.

, directora del estudio Pesqueira. María Pierres , secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

, secretaria del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Manuel Carbajo Capeáns , arquitecto de Carbajo Barrios.

, arquitecto de Carbajo Barrios. Modera: María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Design.

13:35 horas: Despedida y cierre

El foro concluirá alrededor de las 14:00 horas. La asistencia requiere inscripción previa, que puede formalizarse mediante el formulario de reserva de entradas.