Identificado en Ribeira (A Coruña) un presunto incendiario: llevaba útiles para prender fuego

La Policía Local de Ribeira identificó el pasado sábado a un presunto incendiario en la parroquia de Palmeira. Los agentes, en colaboración con el GAEM, localizaron a una persona cerca de una zona en la que se habían producido varios fuegos portando "útiles para la ignición del fuego" ocultos en la ropa.

La persona identificada estaba a escasos metros de un incendio, en una pista forestal aislada en el núcleo de Ventín. Los agentes remitieron ayer por la mañana el atestado a la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO).

La Policía Local de Ribeira ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales que en esta zona se habían declarado varios incendios con anterioridad, por lo que se ha abierto una investigación para determinar si la persona identificada participó en estos fuegos.

Los incendios forestales están castigados en el artículo 352 del Código Penal con penas de cadena desde uno hasta cinco años y de multa desde los 12 hasta los 18 meses. "La protección del patrimonio natural en general y de nuestros montes en particular es misión de todos. Cuida de la naturaleza que te rodea y denuncia todas las acciones que atenten contra ella", concluye el comunicado.

Precisamente, a mediados de la semana pasada un hombre de 28 años fue detenido como presunto responsable de varios incendios provocados en las últimas semanas en Ourense, concretamenteen el monte de Canibelos. El varón fue sorprendido justo en el momento en que intentaba iniciar un nuevo fuego.