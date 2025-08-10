El PP de Galicia demanda el rescate "inmediato" de la concesión de la AP-9 al Gobierno

El PPdeG demanda al Gobierno central que acuerde "de inmediato" el rescate de la concesión y la liberación de los peajes de la autopista AP-9 tras el dictamen de la Comisión Europea.

En un comunicado, los populares defienden que esta es "a opción máis beneficiosa para Galicia e máis razoable para as contas públicas". Por este motivo, han registrado en el Parlamento gallego una proposición no de ley ante la gestión de la Autopista del Atlántico por parte del Estado "claramente prexudicial para o interese xeral e especialmente para Galicia".

"Esta eventualidade pode supoñer unha oportunidade para avanzar no obxectivo de acadar unha AP-9 galega e libre de peaxes", continúa el escrito.

El PP afirma que el rescate y el fin de los peajes es "a alternativa máis vantaxosa para o interese público" citando los cálculos de la Xunta de Galicia que cifran el rescate en 2,4 millones de euros.

"A isto súmase que o rescate da concesión e a liberación da peaxe implicarían o transvasamento do tráfico desde as estradas convencionais cara á AP-9, o cal redundaría en numerosos beneficios ambientais, de seguridade viaria, de calidade de vida e de competitividade que tamén deberían ser cuantificados polo Ministerio", aseguran.

Además, en relación a los beneficios económicos de la concesionaria y la subida de las tarifas, el portavoz de Infraestruturas del PPdeG, Roberto Rodríguez, ha afirmado que "queda acreditado unha vez máis que a xestión da Autopista do Atlántico por parte do Estado nos últimos anos foi claramente prexudicial para o interese xeral e especialmente para Galicia".