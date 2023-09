Un disparo, dos autopsias: los forenses de Salvador Allende discrepan sobre su muerte 50 años después

Dicen que Salvador Allende se suicidó . Con estas palabras, pero en inglés —" They say that Allende committed suicide "—, se comunicó al general Augusto Pinochet la muerte del que fue el primer presidente socialista en alcanzar y ejercer el poder por la vía democrática en Chile (y en todo el mundo) durante los peores años de la Guerra Fría.

No obstante, en 2008 el prestigioso forense chileno Luis Ravanal publicó un estudio científico en el que señalaba algunas incoherencias en la autopsia de 1973 y dejaba abierta la posibilidad de que Allende hubiera sido asesinado por los militares o asistido en un suicidio fallido. En su trabajo, aseguraba que no hubo un único disparo, sino dos . Dos detonaciones de dos armas distintas. O lo que es lo mismo: más de una persona implicada. Hoy por hoy, Ravanal sigue defendiendo su teoría, a la que dice haber incorporado nuevas pruebas recientemente.

El periodista e historiador Mario Amorós , que acaba de publicar Salvador Allende. Biografía política, semblanza humana (editado por Capitán Swing), una extensa biografía revisada y actualizada del que fue presidente chileno, comparte la teoría del suicidio confirmada en 2011. "Para mí no hay debate", dice el investigador. Sin embargo, discrepa sobre la soledad de Allende en sus últimas horas. " No estaba solo ; ni la izquierda ni una amplia parte de la sociedad chilena le abandonaron", sostiene. Además, recuerda, durante el golpe, estuvo acompañado de un amplio grupo de colaboradores a quienes pidió que enarbolaran una bandera blanca, abandonaran el edificio y se entregaran antes de que los militares irrumpieran en el palacio.

Ahora bien, el experto explica que cuando se redactaron las conclusiones se optó por matizar que, aunque la "forma medicolegal de la muerte" fue un suicidio , éste tuvo lugar "en el contexto de los hechos acaecidos a lo largo de la mañana del 11 de septiembre de 1973". Según Etxeberria, les pareció importante matizar que si Allende se había quitado la vida no era "porque tenía una depresión", sino porque durante el levantamiento militar " se dio cuenta de que estaba siendo abandonado por todo el mundo y tomó esa decisión". "Alguien dijo que el único refugio que le quedó esa mañana fue su propio suicidio y eso no es menos heroico que el hecho de que lo hubieran matado", opina el forense.

Doctor Luis Ravanal, médico forense Versión no oficial: asesinato

No obstante, si hay un punto de salida debe haber un punto de entrada, no identificado en el informe inicial. En este sentido, Ravanal asevera que hace 50 años sí se describieron lesiones en la zona de los ojos que "son concordantes con lo que puede ser un orificio de entrada" y donde "se encontraron restos de pólvora en la parte externa del hueso frontal", asegura.

Doctor Francisco Etxeberria, médico forense Versión oficial: suicidio

A diferencia del trabajo que Ravanal publicó en 2008 y que ahora va a convertir en libro (Allende: autopsia de un crimen), la investigación de 2011 se elaboró a partir de un estudio directo de los huesos exhumados. "Además se nos autorizó el acceso a toda la documentación, incluida la que tenía la Fiscalía Militar del 73", explica el doctor Etxeberria, que fue miembro de la comisión internacional de peritos encargada del caso.

Tras el exhaustivo análisis de los restos, el equipo forense contrastó la teoría del asesinato, que presentaba "preguntas razonables", pero cuyas interpretaciones, al parecer, no eran exactas. "Es imposible que un disparo tenga una trayectoria no lineal al atravesar la cabeza, así que tiene razón cuando dice que el proyectil no puede entrar por el mentón y curvarse para salir por la parte posterior izquierda de la cabeza", expone Etxeberria. Aclara, sin embargo, que eso no justifica la existencia de una segunda arma.