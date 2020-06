Microsoft cerrará casi todas sus tiendas: el modelo de las Apple Stores no le ha funcionado

Todas las tiendas de Microsoft, exceptuando las de cuatro localizaciones, cerrarán de manera permanente; o mejor dicho, no volverán a abrir, ya que estaban cerradas por culpa del COVID-19.

De esta manera, se da el cierre a un intento de Microsoft de parecerse más a Apple, que dio inicio con el lanzamiento de sus propios dispositivos Surface; pero varias circunstancias han hecho que no tengan tanto éxito como las Apple Store. Por ejemplo, no hay tienda oficial de Microsoft en España.

Mientras que visitar una Apple Store es prácticamente como visitar un lugar sagrado para los aficionados a la marca, las tiendas de Microsoft no han conseguido atraer de la misma manera.

Microsoft cierra sus tiendas físicas

Es algo que ha resultado evidente con la pandemia del coronavirus. Al igual que Apple, Microsoft también cerró todas sus localizaciones, tanto para seguir las leyes locales como para evitar contagios entre sus clientes.

Sin embargo, mientras que las tiendas de Apple han ido reabriendo poco a poco, primero en localizaciones concretas y luego con horario reducido en lugares como Madrid o Barcelona, las de Microsoft han permanecido cerradas.

Inicialmente Microsoft aclaró que estaba siendo especialmente cauta, como justificación para no reabrir sus tiendas; pero ahora está claro que había algo más detrás de esta decisión.

A Microsoft no le vale el modelo Apple

Microsoft ha anunciado hoy los planes para reabrir sus tiendas, o mejor dicho, las cuatro tiendas que le quedan; en lo que define como un 'nuevo capítulo' en las Microsoft Stores, la compañía ha decidido no reabrir la mayoría de sus tiendas, cerrándolas de manera permanente y no temporal como se creía.

Sólo cuatro tiendas permanecerán abiertas, las más populares: las de Nueva York, Londres, Sidney y Redmond (su casa). La buena noticia es que no se esperan despidos masivos por esta medida, y Microsoft ofrecerá a todos los empleados quedarse en la compañía; explica que, por la pandemia, los empleados seguían ofreciendo servicio de manera remota o desde las oficinas de la compañía.

La tienda online de Microsoft ha triunfado donde no han podido las físicas Omicrono

De hecho, aunque Microsoft haya fracasado en las tiendas físicas, no podemos decir lo mismo de su tienda online, que ya atrae a 1.200 millones de usuarios de todo el mundo. Por lo tanto, la apuesta de Microsoft está clara: centrarse en las ventas online de sus dispositivos Surface.

Que a Microsoft no le haya valido el modelo de Apple tal vez no es una sorpresa; de hecho, cabe preguntarse si la propia Apple podrá mantener sus tiendas como hasta ahora. El comercio online es más importante, aunque tenga el inconveniente de no poder tener los productos en la mano antes de comprarlos.