La nueva actualización de Fitbit no llegará a la mayoría de dispositivos

Hoy se lanzan junto a los Fitbit Sense y Versa 3 la última actualización de Fitbit OS, concretamente la 5.0. Una actualización de sistema operativo con importantes mejoras tanto a lo que diseño se refiere como funcionalidad pero que tiene un gran inconveniente: la disponibilidad. Y es que esta actualización no llegará a muchos dispositivos de la compañía.

Los dispositivos Versa 2, Versa, Versa Lite y Fitbit Ionic situados tanto en España como en el resto del mundo se quedarán atascados en Fitbit OS 4. Todos los dispositivos salvo el Versa 3 y el Sense, que traerán por defecto Fitbit OS 5, se quedarán sin esta actualización.

Esto no quiere decir que dichos wearables vayan a quedarse obsoletos ni mucho menos. Seguirán recibiendo soporte por parte de la compañía propietaria de Google, pero no recibirán presumiblemente cambios de software sustanciales.

La nueva actualización será limitada

Fitbit Versa 2. Fitbit

Así lo ha confirmado la propia Fitbit en un post de su blog de desarrolladores, en la que detallan las nuevas bondades de Fitbit OS 5. ¿Qué tiene esta actualización para que no vaya a llegar a la mayor parte de los dispositivos Fitbi? Se introducen además de cambios en la interfaz cambios en la navegación que cambiarán la forma que tenemos de interactuar con nuestro dispositivo Fitbit.

Por ejemplo, como ocurre en los iPhone, un desplazamiento de izquierda a derecha ahora implicará retroceder un paso en la interfaz. Si presionamos el botón lateral del Verse 3 o el Sense ahora volveremos a la esfera del reloj o watchface. Se añade la fuente Raiju, que está pensada para aprovechar mejor el espacio en la pantalla.

Los elementos principales de la interfaz han sido modificados y el tamaño de los mismos ha sido cambiado. También se ha facilitado la pulsación táctil en algunas partes de la interfaz para que sea más fácil tocar partes de la pantalla mientras hacemos ejercicio.

No se abandonará a los dispositivos

¿Qué ocurre entonces con las apps? Los desarrolladores de Fitbit ya han hablado de los cambios que introducirán en sus aplicaciones para adaptarlas a estos cambios. Se añade un nuevo modo de compatibilidad para que los dispositivos que no recibirán la última actualización de Fitbit no tengan problemas ejecutando aplicaciones. Así los desarrolladores se aseguran de que el Versa 3 y el Sense, dispositivos que estrenan Fitbit OS 5, tengan compatibilidad prácticamente total.

Fitbit OS 5 se ha desarrollado en exclusiva para el Versa 3 y el Sense, y Fitbit no tiene planes de llevar esta actualización al resto de dispositivos existentes en el mercado. Si bien es cierto que han intentado tranquilizar a sus usuarios asegurándoles que estos wearables no serán abandonados, también lo es el hecho de que estos no recibirán cambios sustanciales a nivel de software, salvo que sea estrictamente necesario.