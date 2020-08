El secreto que Apple oculta en su Apple Store para celebrar su décimo aniversario

El día 15 de junio de 2010, Apple lanzó en Estados Unidos su app de Apple Store. No hay que confundir la Apple Store con la App Store; hablamos de la primera, la app para comprar productos físicos de Apple desde, valga la redundancia, dispositivos de Apple. Una manera de tener la tienda online más conocida en nuestro smartphone o tablet.

Como es lógico, Apple sabe este hecho y para ello ha introducido un pequeño 'easter egg', es decir, un guiño a dicho evento para conmemorar sus nada más ni nada menos que 10 años de existencia. Un 'easter egg' que no se limita a otros países, sino que también llega a España.

Un 'easter egg' divertido y simplón que busca conmemorar este evento de la forma más Apple posible: de una manera sencilla, simple, fácil y especial. Además, podrás probarlo inmediatamente.

El 'easter egg' más simple de Apple

'Easter egg' de los 10 años de la Apple Store. Manuel Fernández

Para ejecutar este easter egg simplemente tendremos que ir a la Apple Store (recordemos, no a la App Store sino a la Apple Store) y en la pestaña de búsqueda poner "ten years" (10 años en inglés) y automáticamente saldrán un par de números, un 1 y un 0. No hay que pensar mucho para entender la referencia.

Los números flotarán en la pantalla y podremos interactuar con ellos, ya sea pulsando muchas veces en ellos para que desaparezcan o moverlos levemente. Un 'easter egg' tremendamente sencillo, muy minimalista y que conmemora los 10 años de una tienda que hizo historia.

Una alternativa que no está en Android

El último iMac. Apple Omicrono

Si bien sistemas operativos como Windows 10 han intentado emular dicha idea (sin demasiado éxito) otros como Android directamente no tienen esta opción. La Play Store es una tienda de software; en Android Google no tiene una tienda de hardware específica embebida en una aplicación. Y sí, es muy sencillo ir a la Google Store, pero no está tan accesible y al no tener una app, queda algo limitada.

Por no decir que la Apple Store está muy pulida; está pensada específicamente para que el usuario final no solo tenga la misma experiencia de uso que si se fuera a una tienda retail o si visitara la tienda online de Apple, sino que además nos ofrece una selección de accesorios y demás en base a nuestros dispositivos. Dado que Apple fomenta mucho su ecosistema, podemos buscar en un santiamén qué accesorios necesitamos para cada uno de nuestros dispositivos.

Una tienda que se ha ido reinventando y adaptando al tiempo pero que, como muchas otras cosas en Apple, revolucionó un panorama que por aquel entonces estaba por explotar. La pregunta ahora es si alguien, además de Apple, podrá emular dicho logro.