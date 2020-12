Canon quiere quitar el disparador de sus cámaras, y ya tiene la alternativa

Canon, uno de los fabricantes de cámaras más populares en España, puede estar listo para eliminar una de las partes vitales de estos dispositivos: el disparador.

Siempre al alcance del dedo, el disparador (u obturador) es el control más importante de la cámara, lo que nos permite hacer fotos; siempre ha estado ahí, incluso con la migración digital que han pasado todos los fabricantes.

Tal vez eso es lo que no tiene sentido. Las cámaras digitales no funcionan igual que las clásicas, y sin embargo, su diseño y el de los controles no ha cambiado tanto; las pantallas integradas son la gran diferencia. Puede que sea por eso que Canon ha registrado una nueva patente en Japón que le puede permitir eliminar el disparador.

Cámaras sin disparador

La alternativa que Canon ha revelado consiste en una zona táctil, en el mismo sitio donde habitualmente está el disparador, que nos permitirá no sólo tomar fotografías, sino también realizar más acciones con un sólo dedo.

La patente muestra esquemas muy familiares, de cámaras Canon que podemos reconocer fácilmente como la Canon EOS R6; la única diferencia está en la zona donde normalmente reposa el dedo índice, que ahora no tiene absolutamente nada.

La patente de cámara sin disparador de Canon Canon Omicrono

Eso es porque Canon ha ideado un 'touchpad', una zona táctil no muy diferente de la usada en los ordenadores portátiles. Ahí es donde se encuentran una serie de sensores, capaces de detectar los movimientos y gestos del dedo.

Futuro de las cámaras Canon

Tomar una foto no sería muy diferente; sólo tendríamos que presionar en esa parte, igual que si estuviésemos pulsando un botón. La gran ventaja es que no estaríamos limitados a un único botón, y podríamos realizar todo tipo de acciones como deslizar el dedo para acceder a otras funciones de la cámara.

Canon no ha explicado esas posibilidades, pero como explican en Canon News, podemos imaginarnos un gesto que nos permita cambiar el enfoque mientras estamos haciendo la foto, sin necesidad de mover el ojo o cambiar el dedo a otro control. Si nos acostumbramos, puede ser mucho más rápido e intuitivo.

Superficie táctil ideada por Canon Canon Omicrono

Por supuesto, Canon no es la primera compañía a la que se le ocurre cambiar botones por pantallas táctiles, y es algo que no siempre ha salido bien. Pongamos el ejemplo de las pantallas táctiles en los coches; muchos conductores echan de menos la sensación de accionar controles físicos sin necesidad de quitar la vista de la carretera.

De la misma manera, los fotógrafos dependen de la sensación tácil del disparador para saber que han tomado la foto. Canon no explica en la patante cómo pretende solucionar eso, pero como demuestra el mando de Playstation 5, los avances en tecnología háptica ya han mejorado lo suficiente como para ofrecer ese tipo de resistencia.

Por el momento, Canon no ha anunciado ningún modelo con esta tecnología, así que el cambio no se realizará próximamente, si es que se realiza.