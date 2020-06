El clásico teléfono de lata se moderniza: sin cuerda pero con más alcance

¿Quién no ha usado alguna vez un teléfono de lata? Puede que no sea con una lata exactamente, puede que sea con un bote de yogurt usado, o con cualquier otro recipiente similar, pero lo que está claro es que estos 'teléfonos' fueron (y siguen siendo) la manualidad favorita de muchos pequeños.

Un teléfono de lata se aprovecha de las propiedades del sonido, y cómo circula a través del material que une las dos latas, como una cuerda o un hilo. Las propias latas o recipientes amplifican el sonido lo suficiente como para escucharlo.

Es un experimento al alcance de cualquiera, y no solo sirve para enseñar el concepto del sonido, sino también para fomentar el trabajo en equipo y avivar las llamas de la curiosidad.

El teléfono de lata inalámbrico

Sólo hay un 'problema', si podemos llamarlo así: el teléfono con cable es un concepto obsoleto; todos los teléfonos que los niños y niñas ven (o incluso poseen) son inalámbricos.

Puede que haya llegado el momento de modernizar el teléfono de lata a los nuevos tiempos, en los que los smartphones han conquistado nuestras vidas. No hace falta que sea un sustituto del modelo clásico, que aún puede enseñar muchas cosas a nuestros pequeños; pero un modelo inalámbrico también puede descubrir nuevos horizontes y presentarles el maravilloso mundo del DIY (Do It Yourself).

El interior del teléfono de lata inalámbrico Facio Ergo Sum Omicrono

Los youtubers detrás del canal Facio Ergo Sum han hecho realidad esa idea, con un teléfono de lata inalámbrico que funciona a mayor distancia que uno con cuerda.

Un proyecto DIY curioso

La idea es algo absurda, pero por eso nos gusta. Sus creadores han partido de una placa Arduino Uno para crear un comunicador a distancia usando ondas de radio; por lo tanto, funciona como un walkie-talkie, pero usando dos latas de metal.

Toda la electrónica está en el interior de cada lata, incluyendo un micrófono conectado a la entrada analógica de audio del Arduino Uno. La captura de sonido se transmite a través de un transceptor inalámbrico conectado a una antena que sale de parte trasera de la lata. Por último, para amplificar el sonido se usa un chip LM386 conectado a un altavoz, que se encarga de reproducir lo que dice la otra persona.

La verdad es que no es el hardware ideal para este propósito, y el sonido resultante no es muy bueno; pero al menos en ese sentido es similar a los teléfonos de lata. La gran ventaja de este proyecto es que podemos usarlo a una mayor distancia, ya que no dependemos de la distancia de la cuerda.

Aficionados han creado un teléfono de lata inalámbrico

Como apuntan sus creadores, esto es especialmente bueno en estos tiempos de distanciamiento social, ya que así podemos comunicarnos con otra persona a una mayor distancia.

Claro, que podríamos simplemente usar nuestro móvil o incluso gritar un poco, pero creemos que este experimento podría tener su utilidad, especialmente para niños, niñas, o cualquiera que quiera empezar con el DIY. Sus creadores han publicado los diagramas, el código fuente y las instrucciones necesarias en Internet.