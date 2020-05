Descubre el paseo más largo que puedes hacer a 1 Km de casa con esta web

La desescalada del estado de arlam que vive España ya ha empezado a sucederse, y de forma controlada las personas ya podemos salir a pasear y a hacer deporte. Las condiciones son claras: franjas horarias, límites de tiempo y sobre todo evitar superar un kilómetro alrededor del hogar, en caso de querer realizar paseos o caminar con niños.

Ya vimos como averiguar hasta qué límite podíamos llegar, y ahora nos toca averiguar cuál es la ruta más extensa a seguir. Si bien no podemos estar en la calle más de un horario establecido, lo ideal es aprovechar el paseo para recorrer la mayor cantidad de distancia posible, y con esta web podrás establecerlo antes de salir de casa.

Esta web calcula por nosotros cómo sería el paseo más largo que pudieras dar sin alejarte de tu hogar más de un kilómetro. Una web que pese a ser francesa, es tremendamente fácil de usar.

La web para pasear sin problemas

Un ejemplo de ruta que podemos tomar. Manuel Fernández Omicrono

Como podréis haber comprobado, la web está en francés. Esto es debido a que esta web no fue creada para España; unkm.fr está ideada para que la población francesa pueda calcula qué rutas seguir siguiendo las limitaciones de movimientos que están establecidas en el país galo. No os asustéis, su uso es más que sencillo.

Accederemos a la web desde unkm.fr y tendremos que clickar en el mensaje de bienvenida. Dándole al icono de la ubicación (el cuarto empezando por arriba) se mostrará en el map tu ubicación y un radio de un kilómetro aparecerá representado con un círculo.

Para mostrar la ruta de paseo, simplemente tendremos que hacer click en los pies. Si le damos, tendremos que darle a "Ok" para que la web use nuestros datos de ubicación. En un par de segundos se trazará una ruta con el paseo más largo posible siguiendo las normas establecidas.

Tenemos que tener cuidado

Hay que tener en cuenta varios detalles; la ubicación no puede ser la correcta y los paseos que puede dar la web pueden superar los 10 kilómetros. Además, no podremos estar fuera más de un horario establecido, por lo que está claro que la ruta no la podremos completar en estos horarios.

Es decir, que no podemos tomarnos al pie de la letra esta ruta. Nos puede servir para delimitar nuestra propia ruta, y saber más o menos cuánto podemos alejarnos de nuestra ruta sin faltar a las normas de control. De hecho, esta web también puede valernos para establecer rutas más cortas siguiendo la circunferencia ya trazada en la misma. No obstante, es una gran herramienta para hacernos más o menos una idea de por dónde queremos ir antes de salir de casa.