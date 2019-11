Instagram y Facebook no funcionan, no eres el único

No, no eres el único: Instagram y Facebook no funcionan y están teniendo problemas a nivel internacional. Los últimos reportes hablan de una caída simultánea de ambos servicios y de un mal funcionamiento generalizado.

Estos fallos son varios; problemas en el feed de Instagram, fallos en vista de publicaciones y algunos usuarios reportan no poder ni acceder al servicio. La caída no es generalizada en todo el mundo; hay países que no han sido afectados y usuarios que no están sufriendo estos problemas.

Estos problemas han empezado aproximadamente al comienzo de la tarde, sobre las 16:00. Es de esperar que se recupere la normalidad en ambas redes sociales con el paso de las horas.

Según podemos ver en la web Downdetector, los fallos están generalizados en la parte noreste de Europa y en algunas partes de Estados Unidos. En España también estamos sufriendo algunos problemas como los ya mencionados, y los reportes varían dependiendo de los usuarios.

Facebook tiene problemas directamente en el sitio web; no funciona con normalidad, las páginas no cargan ni tampoco algunas partes de la aplicación web. Los fallos están más concentrados en la parte de Estados Unidos y Latinoamérica. WhatsApp también ha sufrido problemas derivados de la caída de estos 2 servicios.

Por ahora se desconoce el fallo que ha motivado esta caída, pero es de esperar que en el paso de las horas estos servicios se restablezcan.

