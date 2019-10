Los audios de Mark Zuckerberg que revelan su verdadero poder (y el de Facebook)

Desde luego los últimos años han sido duros para Facebook y en especial para Mark Zuckerberg, su CEO. El directivo propietario de las redes sociales más grandes del mundo ha sido cabeza de portada en numerosísimas ocasiones; algunos de los calvarios que ha tenido que pasar pasan por pagar multas millonarias hasta sufrir varias investigaciones antimonopolio.

El pasado mes de julio el CEO de Facebook celebró 2 reuniones con sus empleados, en una suerte de AMA (Ask Me Anything) del que el medio The Verge extrajo hasta 2 horas de grabaciones de los encuentros. En los audios de Mark Zuckerberg podemos ver mucha información, siendo la más evidente la posición de poder de Zuckerberg dentro de Facebook.

Además, se comentan detalles importantes como la posición de Facebook ante la propuesta de la senadora Elizabeth Warren, candidata presidencial para las elecciones del año 2020. Warren propuso en su campaña fragmentar Facebook para reducir su poder y acabar con su monopolio. Adicionalmente Zuckerberg comenta cómo combatirá a TikTok, llegando a hablar de una app que ya está en desarrollo y en fase de pruebas.

Los audios de Zuckerberg: nadie tocará a Facebook

Desgranaremos poco a poco los temas principales de los audios de Mark Zuckerberg, pero por si queréis la transcripción completa, The Verge la ha puesto a disposición en este artículo. Centrémonos primero en Elizabeth Warren, persona sobre la cuál Mark Zuckerberg comenta lo siguiente:

"Si [Elizabeth Warren] es elegida presidenta, apuesto a que tendremos una disputa legal, y apostaría a que ganaríamos. ¿Y eso es una mierda para nosotros? Sí. Quiero decir, no quiero tener una demanda importante contra nuestro propio Gobierno. Quiero decir, esa no es la posición en la que quieres estar cuando estás, ya sabes, quiero decir... Nos preocupamos por nuestro país y queremos trabajar con nuestro Gobierno y hacer cosas buenas. Pero mira, al final del día, si alguien va a tratar de amenazar algo tan existencial, vas a la colchoneta y luchas".

What would really “suck” is if we don’t fix a corrupt system that lets giant companies like Facebook engage in illegal anticompetitive practices, stomp on consumer privacy rights, and repeatedly fumble their responsibility to protect our democracy. https://t.co/rI0v55KKAi — Elizabeth Warren (@ewarren) October 1, 2019

Como es de esperar Elizabeth Warren ha respondido a la polémica con un mensaje en su Twitter que reza lo siguiente:

"Lo que realmente "sería una mierda" es que no arreglásemos un sistema corrupto que permite que compañías gigantes como Facebook se involucren en prácticas anticompetitivas ilegales, pisoteen los derechos de privacidad del consumidor y fallen repetidamente en su responsabilidad de proteger nuestra democracia".

Marck Zuckerberg, fundador de Facebook./ Efe

Los empleados se dedican a realizar preguntas al CEO, evidenciando su creciente falta de confianza en la plataforma. Zuckerberg prosigue, y en referencia a la intención de "desmembrar" a las principales compañías tecnológicas (la Big Tech) Zuckerberg lo tiene claro: crearía el efecto contrario, alegando que serían menos capaces a la hora de combatir los problemas dentro de sus propias plataformas.

"Es solo que dividir estas compañías, ya sea Facebook, Google o Amazon, en realidad no va a resolver los problemas. Y, ya sabes, no hace menos probable la interferencia electoral. Lo hace más probable porque ahora las compañías no se pueden coordinar y trabajar juntos".

Una posición de poder

Tampoco es un misterio que Zuckerberg se haya apropiado del control de la decisión de voto en Facebook, lo que automáticamente le da mayor poder de decisión en lo que se habla en la compañía. Tanto es su poder que incluso se ha llegado a sugerir su despido e incluso el co-fundador de Facebook, Chris Hughes, ha planteado la intervención de la compañía.

Los órganos reguladores de Estados Unidos tienen esto en cuenta (de hecho Zuckerberg los menciona en sus audios, además de las sanciones que ha tenido que pagar Facebook). Saben que Zuckerberg no puede ser destituido de su puesto de director y que su figura goza de gran poder. Como era de esperar Zuckerberg no lo considera un error en absoluto.

"Una de las cosas con las que he tenido suerte al construir esta empresa es que tengo el control de los votos de la compañía, y eso es algo en lo que me concentré al principio. Y ha sido importante porque, sin eso, habría habido varios puntos en los que me habrían despedido.

Zuckerberg compareciendo.

Zuckerberg también aclara el por qué no ha asistido a numerosas citas de gobiernos de todo el mundo, detalle que tampoco ha sentado bien a diversos órganos reguladores. Zuckerberg justifica su falta de asistencias así:

"No voy a ir a todas las audiencias del mundo. Muchas personas diferentes quieren hacer eso. Cuando surgieron los problemas el año pasado en torno a Cambridge Analytica, hice audiencias en los Estados Unidos. Hice audiencias en la UE. Simplemente no tiene sentido para mí asistir a audiencias en todos los países que quieren que me presente".

Libra, la moneda de la discordia y TikTok, un nuevo rival

Libra ha sido también una de las fuertes polémicas de Facebook debido a sus dificultades siquiera antes de haberse lanzado; países como Francia ya han asegurado que intentarán bloquear el desarrollo de la moneda de Facebook bajo el temor de que esta divisa desestabilice la economía de estos. Zuckerberg trata este tema asegurando que "se esperaban" estas reacciones.

"Crees que Libra es difícil de lanzar", bromea Zuckerberg. El CEO ironiza con lo que dirían los titulares: "Facebook quiere realizar una cirugía cerebral". Zuckerberg bromea todavía más: ""No quiero ver las audiencias del Congreso sobre eso".

En referencia a la fusión entre sus 3 aplicaciones primarias, Zuckerberg realiza los siguientes comentarios:

"No me sorprendería si terminamos teniendo compromisos similares como este en otras cosas socialmente importantes que estamos tratando de mover, como nuestro gran impulso para lograr un mayor cifrado en nuestras aplicaciones de mensajería. Eso, con el tiempo, será muy sensible cuando nos acerquemos a implementarlo.

Finalmente Zuckerberg hace referencia a una futura competencia contra TikTok, e incluso llega a mencionar una aplicación que ya está en desarrollo: Lasso. La respuesta de Zuckerberg llega tras la pregunta de un empleado que le habla de la importante influencia que tiene TikTok entre el público joven:

"Tenemos una serie de enfoques que vamos a adoptar, y tenemos un producto llamado Lasso que es una aplicación independiente en la que estamos trabajando, tratando de ajustar el mercado de productos en países como México, uno de los primeros iniciales. Primero estamos tratando de ver si podemos hacer que funcione en países donde TikTok aún no es grande antes de ir y competir con TikTok en países donde son grandes".

Origen | The Verge (1) y (2)