Tool, una de las pocas bandas que renegaban del streaming, llega a Spotify

Tool, una de las bandas más populares que aún no tenían presencia en servicios digitales, por fin dará el salto, y lo dará a lo grande. Es una gran victoria para Spotify, Apple Music y el resto de servicios que hasta ahora no podían ofrecer las canciones de un grupo tan exitoso.

La afición de la banda de rock y metal experimental Tool lleva 13 años esperando su nuevo disco, y la espera terminará el próximo 30 de agosto con el lanzamiento de Fear Inoculum. Probablemente el disco más esperado en el género, y que además será el primero que estará disponible en plataformas digitales desde su lanzamiento.

Toda la discografía de Tool estará disponible en las mismas plataformas a partir de esta misma semana, como adelanto de lo que está por llegar. Álbumes como Lateralus o 10,000 Days han sido algunos de los más buscados en Internet, pero hasta ahora la banda se negaba en redondo a firmar los acuerdos necesarios.

Tool en Spotify y otros servicios, por fin

Tool era la banda más popular que aún no estaba disponible en Spotify y compañía, pero no es la única. El enfrentamiento entre los artistas y estas plataformas no es ningún secreto; el gran problema reside en la cantidad que las compañías pagan a los artistas por cada reproducción de sus canciones. Hay quienes lo ven como un abaratamiento de sus creaciones que no pueden aceptar.

En los servicios de streaming, los usuarios no compran música, por lo que si dejan de pagar la suscripción dejarán de tener acceso a sus canciones favoritas. Ese puede ser un aliciente para comprar discos, pero la verdad es que las apps de streaming son cada vez más populares, al mismo tiempo que la venta de discos se ha visto seriamente afectada.

La polémica es tal que han nacido servicios de streaming que específicamente presumen de ofrecer un mejor trato a los artistas, como Apple Music o Tidal. Al menos, ahora Tool no será parte de esta polémica, aunque recientemente el "frontman" Maynar James Keenan afirmó que no tenía nada que ver en que sus discos no estuviesen en estos servicios.