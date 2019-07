La guerra del espacio: Francia quiere satélites armados para 2030

Me incluyo entre las personas que pensamos que la guerra del espacio ocurrirá tarde o temprano. El ser humano tiende a volver bélico casi todo lo que toca, y aunque a muchos les suene a ciencia ficción, no es extraño que acabemos también intentando matarnos sobre nuestro planeta.

Y no es para menos, ya que diversos países como Estados Unidos dejaron claro que querían crear su propia defensa espacial a expensas de lo que podría ocurrir en un futuro. Estados Unidos hace meses anunció que crearía su fuerza espacial propia, con el obvio estupor que esta decisión generó.

Ahora Francia es el último país en unirse a la "causa", anunciando que para 2030 quiere tener nanosatélites armados, ya sea con armas o con láseres. Ya en julio de este año Francia anunció que iba a crear una fuerza espacial para proteger sus satélites.

Nanosatélites armados con láseres y armas: así es la guerra del espacio del futuro

Tal y como adelanta The Verge, el Ministro de Defensa del país galo ha anunciado que desarrollaría un programa que se dedicaría a crear nanosatélites equipados con armas y láseres. Dicha información la ha recogido Le Point.

La responsable del Ministerio, Florence Parly, ha anunciado que reasignaría 700 millones de euros del presupuesto militar para defensa espacial. Esta cifra ascenderá para el año 2025 a 4.3 mil millones de euros.

Este dinero se destinaría principalmente a mejorar la red de satélites de comunicaciones militares de Syracuse de Francia gestionados y operados por la armada francesa.

Los militares galos desean que su próxima generación de satélites vengan equipados con cámaras para identificar adversarios, con tecnología de seguimiento y que estén equipados con subfusiles y láseres de ataque para atacar o desactivar satélites enemigos.

De hecho, el Ministerio ha ido más allá; desean lanzar enjambres de nanosatélites para proteger objetos espaciales estratégicos para Francia, además de desarrollar la capacidad de lanzar satélites mucho más rápido si se pierden otros. Segùn el Ministerio, quieren que este plan se lleve a cabo para el año 2030, es decir, la próxima década.

No quieren pasar a la ofensiva, sino defenderse

Es fácil pensar que esto no tiene sentido, ya que hasta la fecha no ha habido ningún caso de "ofensiva espacial" que involucre a varios países. Según Task & Purpose, Parly ha dicho que no desean pasar a la ofensiva: "La defensa activa no es una estrategia ofensiva; es en defensa propia".

En definitiva, Francia desea poder defenderse ante un ataque espacial y ofrecer una respuesta rápida en dicho caso. Francia asegura que dicho plan no entraría en conflicto con el Tratado del Espacio Exterior, que prohíbe explícitamente armas de destrucción masiva y armamento nuclear en el espacio exterior.