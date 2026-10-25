Entrevista Nieves Álvarez: “Si se me subían un poco los aires, mis padres me los bajaban rápido. Nunca he creído que mi profesión fuera más que otra” La modelo y empresaria recibe el primer premio León de Magas de la XI edición de los Leones de El Español 2026, por una mirada elegante que ha sabido hacer de los años una ventaja en lugar de un obstáculo. Entrevista Nieves Álvarez: “Si se me subían un poco los aires, mis padres me los bajaban rápido. Nunca he creído que mi profesión fuera más que otra” La modelo y empresaria recibe el primer premio León de Magas de la XI edición de los Leones de El Español 2026, por una mirada elegante que ha sabido hacer de los años una ventaja en lugar de un obstáculo.

Nieves Álvarez (Madrid, 1974) tiene un equilibrio formidable, mental y físico. Subida a unos tacones de aguja, soportando el frío de la sesión de fotos con humor, le acercan sus botas. Como un flamenco, apoyada sobre un pie elevado 15cm, levanta el contrario y cambia de calzado. Con un pie en su bota de tacón bajo, no sorprende cuando se pone la otra. Lo que llama la atención es que sea ella quien, vestida con traje largo, se agache desde su 1,79 de altura a recoger los tacones para dárselos al estilista, su querido Fran Marto, y la rapidez y agilidad con que se cambia.

Supermodelo en la época dorada de la moda, musa de Yves Saint-Laurent, cuando empezó le auguraban, como a todas, una carrera corta. 30 años después aún sobresale en la industria. Agradecida por cuanto le ha dado y consciente de que ha sabido aprovecharlo, sigue disfrutando de poder hacer lo que le gusta. Por todo ello y porque Nieves Álvarez ha seguido asumiendo retos, el León de Magas, la nueva categoría de los premios Los Leones de El Español en su XI edición, es para ella.

Total look de The 2nd Skin CO, guantes de Elissabeta Franchi y salones de Aquazzura

Sigue siendo un icono internacional. Abre y cierra los desfiles de Stéphane Rolland en la Semana de la Alta Costura de París. Presenta desde hace más de una década el programa de moda Flash Moda en RTVE y continúa trabajando. Además, ha emprendido una marca de cuidado de la piel, Nieves Beauty. “La gente me decía -relata a Magas- ¡Estás loca, ¿por qué te vas a meter en este lío a los 50? ¿Y por qué no? Hay que ser valiente”. Nieves Álvarez: "Antes iba a los castings y me sugerían que mintiese sobre mi edad. Ahora esto no es algo que ocultar" Nieves Álvarez es elegante moviéndose, en el trato con los demás... Una de esas personas que, según avanza la conversación, te van pareciendo aún más bellas, por su actitud, su naturalidad y, cómo no, por esa mirada azul inteligente y serena.

Cuando hace un shooting, ¿ya sabe qué luz le conviene? Totalmente. Muchas veces sé cuando la luz no funciona, pero primero escucho. Y como ahora puedes ver al instante cómo ha salido la foto, espero a que me pregunten ¿qué te parece? Además, mi cara es angulosa. Dependiendo de la luz puede parecer muy dura. A veces digo, creo que si bajas la luz y la pones un poco más frontal, mejora. No se trata de salir más guapa, sino de que funcione la foto. Por ejemplo, si es artística las sombras y ese tipo de iluminación son bonitas. ¿Nunca le ha picado el gusanillo de hacer fotos? No. Me gusta muchísimo la fotografía. Tengo cámara, hago fotos, pero nunca de manera profesional.

Cuando empezó como modelo, ¿se imaginó que iba a tener una carrera tan larga? (El maquillador se despide) La moda tiene esto. Uno entra, otro sale…(dice riéndose y retoma la pregunta con precisión). Cuando empecé, con 18 años en el 91, me decían que el teléfono dejaría de sonar a partir de los 22, 23. Con lo cual llevo preparándome para retirarme desde entonces. Jamás pensé que mi carrera iba a ser tan longeva o que iba a poder evolucionar de esta manera. También la moda es un reflejo de la sociedad, de los nuevos cánones de belleza, de que belleza no equivale a juventud. La belleza va mucho más allá y la moda es para todo el mundo y para todas las edades. Y esa integración se refleja también en la industria de la moda.

¿En qué momento dejó de desfilar regularmente? Fue una decisión personal. Hacía las pasarelas de todas las ciudades: Madrid, Barcelona, Milán, Nueva York, París. Mis compañeras ya no estaban… Sentí que no quería seguir a ese ritmo. Elegí un momento histórico y muy emotivo porque representaba un cambio grande en la moda: el último desfile de Yves Saint Laurent en el Centro Pompidou de París. Aquello era su adiós. Yo que había empezado en París con él, dejé de hacer desfiles a ese ritmo entonces. Los Leones del X aniversario, unos premios a la altura del liderazgo de EL ESPAÑOL Pero sigue desfilando… Ahora desfilo de manera puntual, siempre con Stéphane Rolland en la alta costura en París. Lo vivo y lo disfruto como si fuese el primer día. Y cuando algún diseñador me llama porque quiere algo especial. Los desfiles son un momento de creatividad y explosión. Cuando me subo a una pasarela tengo que dar vida a todo el trabajo que hay detrás del traje, que es muchísimo, desde la creación del boceto hasta la toile (la prenda de prueba). El momento en que todas las modistas que han confeccionado ese traje están pendientes de ver cómo desfila su creación, para mí es muy importante.

“La moda es un reflejo de la sociedad, de los nuevos cánones de belleza” - Nieves Álvarez

Trench, falda y guantes de Marabú de Juan Vidal

Ha desfilado para los grandes diseñadores Yves Saint-Laurent, Armani, Lagerfeld… Eran grandes, maestros, genios, porque tenían una visión muy especial. Tenían un talento exquisito y un sentido de la exigencia y de la perfección enormes... Haber vivido la moda en primera persona con esos genios es un regalo. ¿Y de Saint-Laurent qué diría? Me lo enseñó todo. Yo he vivido en esa casa los momentos más bonitos de mi carrera. Ver y conocer de cerca el trabajo de Loulou de la Falaise, de Madame Muñoz, de Pierre Bergé, de Yves Saint-Laurent… La relación entre ellos, el respeto que había en aquella casa... Eso mismo de otra manera y con otro estilo lo vi también en Emanuel Ungaro. Eran genios.

Los años 90 fueron una época dorada de la moda… Fue un momento único, no solamente por los grandes nombres, sino porque había un nivel de creatividad enorme y la moda se vivía de otra manera. Creo que éramos más libres a la hora de crear; ahora todo está condicionado por los números. Si una colección no era tan buena, no pasaba nada. Los diseñadores no tenían esa presión que nos impone la inmediatez con la que vivimos hoy. Yo ya no sé quién diseña qué. Con el movimiento Me Too salieron a reducir muchos abusos, ¿usted ha vivido alguno? No sé si soy un porcentaje pequeño de luz en esta profesión, pero nunca he tenido que parar los pies a nadie o hacer algo obligada. Lo que he hecho ha sido porque he querido. Abusos hay en todas las profesiones, no solo en el mundo de la moda o la actuación.

¿Cómo han cambiado las redes sociales la moda? En todo. Una de las palabras que menos me gusta en esta nueva era de la moda es contenido: “¡Hay que crear contenido!” Antes estabas impaciente porque saliera un editorial de moda. Duraba un mes, pero ahora dura 30 segundos, el momento de hacer clic. Va todo tan rápido que no nos da tiempo a disfrutar. Incluso los diseñadores están sometidos a demasiada presión: deben crear una colección crucero, el prêt-à-porter, la alta costura, la pre-crucero… Es imposible. ¿Cómo ha logrado ese equilibrio entre su personaje público y su vida privada? Siempre he cuidado mi cabeza y mi espacio. La gente piensa que vivimos obsesionadas por nuestro cuerpo. Me gusta cuidarme porque forma parte de mi filosofía de vida, porque me encuentro bien. Voy al gimnasio porque me hace sentir bien, sobre todo mentalmente. He cuidado mucho mi privacidad, a mi gente, mi familia. Mi refugio es mi casa. También, si se me subían un poco los aires, mis padres me los bajaban rápido. Nunca he creído que mi profesión sea más que otra. Yo llego a un estudio y saludo a todo el mundo, además de que forma parte de mi educación. Yo soy la imagen, pero todos somos igual de importantes.

Volviendo a cómo ha evolucionado su carrera profesional. En 2012 se presentó al casting para presentar el programa Flash Moda. Para ello se preparó a conciencia. Recuerdo las palabras del director de mi agencia en París “Nieves, el tren pasa una vez por la estación; sube, porque puede no volver a pasar”. Vale, yo cojo el tren, pero me preparo. Entonces cuando surgió la oportunidad de ser presentadora, me preparé mucho para el casting. Llevo toda mi vida delante de una cámara, pero comunicar es otra cosa. Una vez que pasé la prueba, cogí a la mejor profesora de dicción que había en Madrid (se ríe) y estuve durante meses yendo a clases. También tengo que decir que el equipo de Flash Moda -seguimos siendo los mismos-, me ha enseñado muchísimo: a bajar el tono, a no cantar, a transmitir, a dar las pausas, a memorizar- debo ser la única presentadora que no usa el teleprónter-. Ha sido una experiencia y sigue siendo súper gratificante.

¿Cómo influye la forma de vestir en una persona y, a su vez, la personalidad en la forma de vestir? En todo. Nos vestimos cada mañana y cómo te vistes es un reflejo de tu estado de ánimo, de quién eres, de lo que quieres transmitir. No te vistes igual para ir a una entrevista de trabajo que a una fiesta o al campo. En parte, refleja lo que somos. Hay gente que le apasiona más la moda, pero, al final, la manera de vestir te identifica. Pero es difícil llevar determinados modelos con naturalidad… Es mi vida y mi profesión. Yo disfruto tanto cuando tengo la oportunidad de ponerme esas obras de arte. Me gusta mucho la capacidad que tiene la moda de transformarte, cómo te creces cuando te pones algo que te gusta o estás incómoda si no te sienta bien o no te sientes tú. ¿Y el tacón? El tacón cambia todo. Soy una mujer súper activa y voy siempre con bailarinas, zapatillas de deporte, bota plana o con muy poquito tacón. Pero cómo una mujer camina subida a un tacón o cómo te sienta el mismo traje -cambia el cuerpo, la estructura, la manera en que se colocan los hombros-... Cuando te subes a un tacón todo adquiere otra magnitud.

El premio León de Magas ha destacado que usted ha sabido hacer de los años su mejor baza en lugar de un obstáculo, ¿cómo lleva el paso del tiempo? Estoy sumamente agradecida a cumplir años, a levantarme cada mañana y seguir disfrutando de mi profesión; a venir aquí hoy, de seguir teniendo esta pasión, a hacer lo que me gusta, a que esta profesión me haya dado tanto. Y creo que también yo he tenido la capacidad de absorber todo aquello que me ofrecía y aprender. Soy como una esponja. Estoy calladita, parece que no me entero, pero estoy absorbiendo de todas partes. Observando a la gente aprendes muchísimo de lo bueno y de lo malo que no quieres.

“En la vida normalmente tienes muchos más noes que síes” - Nieves Álvarez

Total look de Moises Nieto, cinturón de Loewe y salones de Aquazzura

Además, ahora ha añadido la faceta empresaria. Es la más difícil (dice riendo). Pero también la vida se trata de retos, de hacer realidad tus sueños y pasiones y no acomodarte. Ahora me he embarcado en la aventura del cuidado de la piel con Nieves Beauty y tengo un equipo maravilloso. Cuando la gente me decía “¡Estás loca! ¿Por qué te vas a meter en este lío a los 50?” ¿Y por qué no? Odio que te digan que, porque has cumplido una edad, ya no puedes hacer determinadas cosas. En la vida hay que ser valiente.

¿Alguna afición? Leer ¿Y la música? Porque la he visto en muchos vídeos bailando. Yo creo que la música es la banda sonora de nuestras vidas. Es como la ropa: hay momentos para un tipo de canción, otros en que te cambia el estado de ánimo, pero sí, me encanta bailar, me encanta vivir. ¿Algo que no le guste y algo que valore? No soporto la mentira. No me gusta nada que me mientan ni que me tomen el pelo. Y algo que valoro, la felicidad y la amistad.

Madre de tres hijos universitarios, recién casada, llena de proyectos, un papel en la película de Almodóvar, la vida le sonríe… Cuando tenemos todo estructurado y pensado, la vida en un segundo te cambia y te sorprende. De eso se trata. La vida, como a todos, me ha dado cosas buenas, pero también he tenido que luchar muchísimo y sacar toda la fuerza y la garra que tengo dentro para seguir adelante. Usted decía que había recibido más noes que síes… Sin duda. En la vida normalmente tienes muchos más noes que síes. Cuando llegaba a un casting, me miraban de arriba abajo y decían “next” (ríe). Te vas a tu casa chafada. Muchos noes y de pronto un sí. Pero aprendí que un “no” no significaba que no valiera, sino que el diseñador buscaba a alguien distinto, y que seguía habiendo oportunidades. Cuando me dicen no con mi marca de cosmética, pienso que todos los grandes fueron pequeños: que nadie ha nacido brillando de una manera espectacular y es mejor ir subiendo escalones poquito a poco.

¿Qué mujeres le han inspirado o ha aprendido de ellas? ¡Muchas! No tienen que ser conocidas. Mis amistades más cercanas. Admiro muchísimo a mis amigas de hace 30 años, ver cómo luchan, crecen… A mi madre. Y le he oído también hablar de Naty Abascal… La energía de Naty es de otro planeta. Ella odia la desidia y la falta de interés. En Nueva York, cuando acababas un shooting decía (poniendo un ligero acento andaluz): ¿Cansada? ¡Qué horror! ¡Vámonos a ver una exposición! Entonces veías la exposición y aprendías algo nuevo. Esas ganas de vivir y de hacer quería también tenerlas yo. A veces sueño con el momento de relax, de tirarme a mi sofá y no hacer nada... Mis hijos dicen que no sé hacerlo (se ríe), porque luego me invento algo para estar siempre haciendo cosas.

¿Qué consejo darías a una modelo? Sobre todo, no tener fijaciones de “es que mi lado bueno es este…”. No se trata de salir guapa en la foto, se trata de interpretar y de escuchar lo que tu equipo te pide, de crear algo. Cuando tienes a alguien que te dirige bien y que te ve de una manera que desconocías, aprendes también mucho de ti y de lo que eres capaz de hacer. Hay que trabajar mucho por tus sueños. Mi lema siempre es sueña, desea y hazlo realidad. Creo que el factor suerte existe, pero la suerte, si se trabaja con constancia, permanece. Si no, se evapora.