Los Leones del X Aniversario, unos premios a la altura del liderazgo de EL ESPAÑOL

Había motivos para celebrar. Y no conocemos mejor manera de hacerlo que premiando a nuestros modelos, a las personas que nos inspiran y que son ejemplo de aquello a lo que aspiramos. Por ello nos reunimos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para entregar nuestros Leones a la "imaginación con disciplina" de Ana Botín, al "control del riesgo" de Carlos Sainz, a la "magia" de Iris Tió y a la "solidaridad" de la Organización de Estados Iberoamericanos.

El 21 de octubre de 2025 quedará para siempre subrayado en nuestro calendario. Ese martes marcará nuestros 10 años de vida, el primer número redondo en que EL ESPAÑOL puede decir que se ha hecho mayor, porque durante la última década hemos crecido, aprendido y madurado. Tanto, que nuestro periódico ha sido líder de la prensa nacional durante 25 meses consecutivos. Un hito del que sólo nosotros podemos presumir.

También acudieron el presidente de Vodafone España, José Miguel García; el vicepresidente senior de la multinacional tecnológica Oracle, Albert Triola; el presidente de Indra, Ángel Escribano; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca; el CEO de DKV, Fernando Campos; o el CEO de Vithas, Pedro Rico, entre otros muchos.

Con Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara como anfitriones, los focos se centraban en los premiados y permitían además brillar con luz propia al resto de invitados: Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional; Isabel Perelló, presidenta del Supremo; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Paloma O'Shea; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales; José Crehueras, presidente de Planeta; Nieves Segovia, presidenta del grupo educativo SEK; o Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés.

Como si los Goya, Zurbarán o Velázquez que pueblan la colección de la Academia iluminasen a los invitados, la llegada a Los Leones fue un regalo de sonrisas. De las prisas de Feijóo, huido de forma momentánea de los retrasos del Congreso, a los encuentros de la plana mayor del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial pasando por los efusivos apretones de manos de lo más granado del empresariado español.

X Premios Leones

Cruz Sánchez de Lara no sólo fue anfitriona, sino también presentadora de una gala que se desarrolló bajo la atenta mirada de Felipe V. Adquirido en 1772 por seiscientos reales de vellón, el retrato del monarca contempló desde su posición privilegiada en el Salón de Actos las 'laudatio' de Luis Moya, Alejandro Blanco, Luis Alberto Lacalle y Federico Linares para ensalzar a los premiados.

“Al cumplirse el 10.º aniversario del periódico, los compromisos que adquirimos de que EL ESPAÑOL fuera universal, independiente, innovador, inteligente, plural, combativo, se hayan hecho realidad. Solo eso explicaría que hayamos alcanzado un hito tan difícil de imaginar cuando nacimos como el haber sido durante 25 meses consecutivos los líderes absolutos de la prensa española”. - Pedro J. Ramírez

Durante el discurso de apertura de los premios, Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha recordado que cuando fundaron el periódico hace diez años prometieron un medio "universal, independiente, innovador, inteligente, plural y combativo", algo que le ha permitido alcanzar ese liderazgo.

Cándido Conde-Pumpido, Isabel Perelló y José Luis Martínez-Almeida

Pedro J. Ramírez

Carlos Sainz Carlos Sainz ha recibido el premio a la trayectoria deportiva y ha recalcado que el hecho de que medios como EL ESPAÑOL premien a figuras del deporte nacional ayuda a que este sea "más competitivo". "Todas esas situaciones difíciles han merecido la pena", ha asegurado el piloto, quien ha reivindicado que soñar, tanto de joven como de mayor, "es muy sano".

"Gracias a premios como estos, uno siente que la trayectoria ha merecido la pena. Que todos esos momentos difíciles, esas situaciones complicadas a las que hacías alusión, Luis, finalmente han valido la pena". - Carlos Sainz

Además, ha tenido un recuerdo para todas las personas que le han ayudado durante su trayectoria profesional. También para su familia y, en especial, a su mujer Reyes, quien le ha sabido "aguantar, entender y comprender" todos años y apoyarle con su cariño, sus silencios y, a veces, "con alguna regañina".

Carlos Sainz

Pedro J. Ramírez, Carlos Sainz y Luis Moya

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) El León de EL ESPAÑOL a la Solidaridad ha recaído en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El encargado de recogerlo ha sido Mariano Jabonero, su secretario general, quien ha recordado que la entidad lleva 76 años trabajando con el objetivo de "contribuir al bienestar" de la comunidad iberoamericana.

"El diálogo y el consenso son 26 países muy distintos. Hemos pasado por procesos políticos de todo tipo de variabilidad distintos y siempre tener un consenso en torno a aquello que realmente nos preocupa y nos ocupa que la educación, la cultura y la ciencia para construir comunidad, construir competencias, construir gente sabia y construye, es gente culta". - Mariano Jabonero

Una organización que, ha apuntado, la forman 23 países muy distintos, pero en la que siempre han trabajado desde el diálogo y el consenso con el foco en lo que "les preocupa y les ocupa", que es "la educación, la ciencia y la cultura para construir comunidad, competencias y gente sabia y culta"

Mariano Jabonero Nieves Segovia, Mariano Jabonero y Luis Alberto Lacalle

Iris Tió Iris Tió es, a sus 22 años, la deportista de natación artística española más laureada y, por ello, EL ESPAÑOL le ha concedido el León al éxito deportivo. Un éxito que Tió ha asegurado que no es individual, sino que ha sido posible gracias al equipo que tiene detrás y con el que se ha mostrado muy agradecida.

"No solo queremos ganar medallas o los resultados, que obviamente si también queremos inspirarnos e ir más allá de alguna manera y nos hace muy felices, pues que tengamos estos premios". - Iris Tió

Además, ha asegurado que detrás de su trabajo no están sólo las ganas de ganar medallas y obtener los mejores resultados, sino también las de poder "inspirar" de alguna manera a otras personas.

Alejandro Blanco, Iris Tió y Gregorio Marañón

Iris Tió

Ana Botín Ana Botín, ha recibido el premio a la trayectoria empresarial en esta décima edición de los Leones de EL ESPAÑOL. Un galardón que considera más bien premio a la gestión porque, ha asegurado, le queda "mucho por pintar en ese lienzo que es el Santander".

"Dar resultados año tras año y, al mismo tiempo, tener una visión de largo plazo para invertir en el futuro, y que los resultados sean sostenibles en el tiempo". - Ana Botín

Botín, que no suele aceptar premios de los medios de comunicación, ha asegurado que le hace "mucha ilusión" recibir este León en la edición de 2025 y ha empezado agradeciéndoselo a su familia y a todo su equipo en el banco.

Ana Botín Pedro J. Ramírez, Ana Botín y Federico Linares

Asistentes durante el evento

Con un premio renovado gracias al diseño de Jesús de la Fuente y Álvaro Quintana y a María Porto Gallery, la foto de familia con los galardonados y sus 'padrinos' no supuso el final de la gala, sino un punto y seguido en nuestra permanente apuesta por la excelencia, el esfuerzo y el trabajo el equipo. Valores por los que Pedro J. Ramírez afirmó sin titubear que en los próximos 10 años nuestro objetivo, nuestra obsesión, será convertirnos "en el mejor periódico en español del planeta".

De arriba a abajo e izquierda a derecha: Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Federico Linares, Alejandro Blanco, José Luis Martínez-Almeida, Luis Alberto Lacalle, Luis Moya, Iris Tió, Mariano Jabonero, Ana Botín y Carlos Sainz

José Luis Martínez-Almeida

Cruz Sánchez de Lara

José Luis Martínez-Almeida y Alejandro Blanco José Creuheras, Yolanda San Pastor y Enrique Arnaldo