Natalia Rodríguez, 25 años después del fenómeno ‘OT’: “En la industria musical, las mujeres somos miradas con lupa. Sufrimos edadismo y críticas constantes”
La cantante ha presentado Soy Yo, un single que sabe a verano, pero también a una esencia que mantiene como propia y que lleva su sello desde su salto a la fama
Natalia está sentada charlando con parte del equipo de Magas. De repente, un flashback. Un viaje en el tiempo a aquellas mañanas de fin de semana en las que se emitía la reposición de la mítica primera edición de Operación Triunfo, el formato que la dio a conocer como cantante. Artista ya era.
Han pasado casi 25 años desde entonces. La que fue la benjamina del programa hace tiempo que es una mujer. Se nota la experiencia ante las cámaras, pero la ilusión se mantiene intacta.
Una ilusión que cultiva día a día, igual que cada uno de los proyectos que impulsa desde la autoproducción. Detrás de su nombre permanece el apellido de un formato que marcó a toda una generación, pero no una gran discográfica respaldando su carrera.
Este ha sido su camino desde hace casi dos décadas. A su ritmo, con sus propias reglas, con valentía y, sobre todo, con mucha pasión. Lleva años viviendo en Madrid, pero Andalucía se desborda en ella cuando habla. Y no tiene intención de esconderla.
Ante todos ustedes, Natalia: 25 años después, como siempre, como nunca.
En octubre se cumplen 25 años de la llegada de Operación Triunfo. ¿Cómo llevas que, después de tanto tiempo, el tema resulte inevitable en cualquier entrevista? ¿Eres de las que reniega de sus orígenes?
No me molesta en absoluto que me sigan asociando con ello. No sé si a algún compañero sí que le pasa, pero es que no puedo negar de dónde he salido. Yo salí de Operación Triunfo, un programa que me dio la oportunidad.
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Hice un casting de un formato televisivo del que no tenía ni idea y que resultó un éxito que vio toda España y que enamoró a las familias. Éramos 16 chavales muy humildes que no sabían a lo que iban. Teníamos claro que había que cantar y poco más, pero nos colamos en las casas de todos los españoles.
La pregunta siempre va a estar ahí. A mí me gusta que esté, no voy a negar jamás ni a repudiar de dónde vengo. Vengo de Operación Triunfo y a mucha honra.
¿Qué relación tienes con el éxito o la fama? Has pasado de vivir un boom increíble a ocupar un lugar diferente dentro de la industria.
La industria musical es una montaña rusa y nosotros lo vivimos porque terminamos OT siendo superfamosos. No podíamos salir a la calle. Siempre intenté llevar una vida normal. Cuando salí hice un grupo de amigas allí, en Barcelona, porque no quería no saltarme esos pasos por ser conocida.
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La música tiene su trayectoria y sus tiempos. Hay momentos de estar muy en la cima, y luego menos, pero hay que trabajarlo. Nunca he tenido esa ansiedad por ser número uno, lo único que he querido es vivir de mi trabajo y disfrutar de lo que hago, dándome igual si estoy en el punto de mira o no. Quiero pagar mis facturas, la fama siempre me ha dado igual.
"Nunca he tenido esa ansiedad por ser número uno. Quiero pagar mis facturas, la fama siempre me ha dado igual"
- Natalia Rodríguez
¿Qué es lo que sigue buscando —y encontrando— la gente en ti como artista?
Cuando actúo ven a una chica que transmite buen rollo y diversión. Lo que intento es que canten, bailen y se olviden de ese avispero que tienen en la cabeza.
Quizás es un regalo que podemos darles los artistas al público. Mi trabajo es muy privilegiado en muchos aspectos, ya que puedo hacer feliz a esas personas o que lloren de emoción.
¿Qué te motiva para seguir en la rueda y qué se puede esperar de Natalia sobre los escenarios este año?
Cada vez que saco un single o empiezo una nueva gira, tengo las mismas ganas que la primera vez, la misma ilusión. Cada proyecto lo vivo de forma muy intensa y espero darle a mi público algo nuevo.
Por ejemplo, Soy Yo es muy bailable, más festivalera, y lo que quiero es transmitirle a la gente que cuando estoy encima del escenario se lo pase bien.
Quiero que vean a una tía luchadora, trabajadora y que sigue ahí a pesar de ser una artista independiente sin apoyos. He financiado toda mi carrera desde 2008 o 2009, todo lo que voy ganando lo reinvierto en mi proyecto. No tengo detrás una grandísima discográfica que me hace estar sonando en una radio nacional, en primera plana, pero llevo viviendo de la música 25 años y puedo decir que muy bien.
Anualmente hago entre 20 y 30 conciertos en verano y lo mejor es que ahora están muy de moda la nostalgia dosmilera, por eso los artistas que surgimos entonces seguimos moviéndonos. En estos últimos años he tenido más trabajo que cinco después de Operación Triunfo.
Estoy aprovechando porque nunca se sabe cuándo va a terminar esta carrera ni qué va a venir.
¿Tienes algún referente entre las últimas generaciones de Operación Triunfo?
Veo una diferencia entre el formato actual y el que nosotros vivimos: ahora tienen más libertad. Es decir, les dejan más hacer lo que quieren y lo que sienten. En mi época no, entonces lo que había era “este es tu disco y lo vas a cantar te guste o no. Estas son tus canciones". También están muy bien formados.
Me encanta la fuerza que tiene Lola Índigo en el escenario y cómo ha defendido lo suyo a pesar de haber sido la primera expulsada. También veo a Aitana, una chica más dulce, con sus miedos, tal y como se aprecia en su documental. Y a Amaia la veo como más alma libre.
Pero a día de hoy mi referente sigue siendo Jennifer Lopez. Veo una mujer hecha a sí misma, sin complejos, con 50 y muchos poniéndose lo que le da la gana y dándole igual lo que dice la gente.
Para mí eso es esencial, porque no se puede olvidar lo que sufrimos nosotras en este mundillo con el edadismo y con la crítica constante. En la industria estamos miradas con lupa.
¿Cómo sientes que ha cambiado la industria desde que llegaste a ella, especialmente para las mujeres?
Se ha transformado mucho a favor de las mujeres. Y lo he visto en estas últimas ediciones de Operación Triunfo. Las ganadoras, las favoritas, las que más seguidores tienen, son chicas. El poder femenino está ahí, en la apuesta de las discográficas por ellas y son referentes. Desde Ana Mena a Lola Índigo pasando por Aitana o Amaia.
En mi época sentía que se apoyaba más a los chicos, que el fenómeno fan era hacia ellos. En Latinoamérica la oportunidad llevaba también sus nombres, nosotras estábamos en un segundo plano. Pero eso ha cambiado. Ahora veo que somos las reinas del pop y de la música.
Sólo hay que echarle un vistazo a cualquier festival grande internacional. Las chicas llegan con un show increíble, su escenografía, el vestuario... Y luego ves a los chicos con un portátil en Coachella.
Ahí te das cuenta del esfuerzo que tienen que hacer una mujer y del que hace un hombre. Se les valora mucho que salgan en vaqueros y con una guitarrita, pero si alguna de nosotras sale haciendo el pino, bailando, cantando y dejándose la piel es fácil escuchar "pero es que tiene más de 40".
"He financiado toda mi carrera desde 2008 o 2009: lo que voy ganando lo reinvierto en mi proyecto. No tengo detrás una grandísima discográfica que me hace estar sonando en una radio nacional"
- Natalia Rodríguez
¿Qué te gustaría ver en el panorama musical español? ¿Qué echas de menos?
En la actualidad estoy contenta por cómo se apoya más a cantantes noveles, a chicas que apuestan por una música más bailable, más comercial. Antes sólo se podían llevar premios las cantautoras, ahora no.
Sí que es cierto que en algunos festivales veo a mucho hombre y a una sola mujer. O incluso cuando escucho la radio noto que faltan chicas. Y, por supuesto, en las listas de plataformas musicales. Eso tiene que cambiar. También en esas playlists hay muchos cantantes que no son españoles. Creo que tenemos que apoyar más la música de aquí.
¿Sientes que el sello de la Natalia que nos enamoró en 2001 sigue estando presente o las tendencias actuales terminan opacando demasiado la esencia de cada artista?
Al final la gente se quedó con mi esencia, con la benjamina de Operación Triunfo. Eso gustó. Evidentemente, no soy aquella niña, han pasado 25 años, ya soy una mujer que lleva su propia empresa que es, además, lo que mueve mi mundo. De todos modos, sigo teniendo gran parte de aquella Natalia.
Una cosa que me dicen mucho en redes sociales es: "¡Dios mío! ¡Pero si sigues igual!". Y no, ¡no sigo igual! ¡Tengo 25 años más! Ya tengo mis arrugas en el cuello y por todos lados, pero me quiero a mí misma y deseo envejecer queriéndome, no me quiero odiar. Me quiero mirar al espejo y ver cómo evoluciono y que también me vayan viendo así.
No me gustaría que se quedasen únicamente con la versión de OT, sino que vean que soy alguien que se ha hecho a sí misma, que compone, que dirige su carrera, que puedo dar una entrevista o hablar de muchísimos temas.
¿Quieres seguir haciendo esto dentro de otros 10 o 20 años?
Dentro de una década tendré 53 años... Si se da y puedo seguir viviendo de la música haciendo lo que estoy haciendo sin sentirme mal o ridícula y con apoyo de mi público, bienvenido sea. Si es que no, no pasa nada. Me voy tan tranquila a mi casa, a mi campo, con mis animales, mi pareja y mi familia. Sería la más feliz del mundo.
He vivido una vida muy bonita, pocas personas pueden decir que han cumplido sus sueños y yo he cumplido los míos. He tenido un trabajo que me encanta, me siento una persona muy afortunada. Vivo bien el día a día, he aprendido a que tengo que estar en el presente.
¿Qué peso tienen las redes sociales en tus decisiones musicales?
Para mí son muy importantes, porque toda mi promoción la hago a través de ellas. Al ser una artista independiente es la herramienta que tengo.
¿Qué es lo que no llevo tan bien? Que todo el mundo tenga la libertad de decir lo primero que se le pasa por la cabeza sin saber las consecuencias que puede tener ese simple comentario que ha hecho desde su sofá.
A lo mejor esa crítica a una cantante la hace estar como una mierda durante tres días. A mí me ha pasado. Aunque ahora es cierto que me sucede menos, tengo el dedo muy fácil para bloquear y denunciar.
¿Qué tres palabras o ideas relacionadas con la música definen tu crecimiento profesional?
Que soy una persona que no se rinde jamás, muy luchadora y que cuando me he visto en la más absoluta mierda he tenido esa capacidad de venirme arriba y resurgir como el ave fénix.
Durante muchos años parecía que los artistas de vuestra generación tenían que justificar constantemente que seguían aquí. ¿Sientes que se está reivindicando vuestra trayectoria sin necesidad de mirar todo el rato al pasado?
Haber salido de Operación Triunfo te da un apellido que está muy bien, pero a veces tienes que estar todo el tiempo demostrando que eres artista. En mi caso, llegué a un punto en el que me dio igual, ya que al final mis números me respaldan.
Además, a día de hoy grandes cantantes han salido de ahí: David Bisbal, Pablo López, Manuel Carrasco —que es quien más llena en este país— Aitana, Lola Índigo... Lo importante es que uno tenga arte y si está, está. Y luego hay que salir adelante, que es complicadísimo.
La marca OT tuvo una especie de veto durante una temporada, pero creo que ahora ha vuelto y es algo que todo el mundo quiere.
Has conseguido mantener una carrera muy estable sin grandes escándalos ni una sobreexposición constante. ¿Crees que hoy es más difícil construir una trayectoria desde la discreción?
No me ha gustado nunca que se sepa de mi vida privada. Lo poco que se conoce es porque yo he querido.
Para mí es fundamental que haya dos Natalias: la artista que se expone en las redes sociales, en escenarios y en la tele, en una entrevista; y luego, la de mi casa.
En estos 25 años de carrera no he tenido escándalo alguno. Cuando he pasado una ruptura ha sido de forma muy discreta, han salido titulares, sí, pero sin más. Si he estado con alguien más conocido no se ha sabido.
Quiero que la gente sepa lo que hago a nivel profesional. En lo personal muestro lo que me apetece a través de mis redes, pero nada más.
Si dentro de 25 años alguien repasara tu trayectoria, ¿qué te gustaría que dijera de Natalia más allá de haber formado parte de Operación Triunfo?
Sobre todo que destacara lo currante y lo luchadora que fui, la poca ayuda que tuve. Yo estoy aquí por mis ovarios.
Y hay algo que creo que he hecho muy bien: cuidar a mi club de fans. El contacto directo con ellos es esencial.
Quiero que digan eso también, que cuidé muchísimo a mi gente, a mi clan, que les escuché, que fui una persona creativa y que hice lo que me dio la gana. Que no tuve ningún tipo de escándalo y que, en especial, fui muy fiel a mí misma desde el primer día que salí de esa academia.
Al Hotel Vincci Vía 66.