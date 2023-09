De ‘la pelvis de Lucy’ a la lA: la autora tras 'La historia de la mujer en 100 objetos'

Fecha de publicación:

“Sí”, bromea Espido Freire (Bilbao, 1974), “hace algún tiempo que tengo la sensación de que llego un poco antes a los sitios”. Cuando ganó el premio Planeta en 1999, fue la autora más joven en conseguirlo. Cuando escribió Querida Jane, Querida Charlotte y en muchas de sus apariciones en medios, avanzó en cierto modo una manera de hablar sobre el liderazgo femenino. “El caso es que hasta ahora he tenido siempre ideas locas” , bromea, “¡y la gente las ha querido escuchar!”. Hoy, Espido Freire explica a magasIN cómo se le ocurrió la idea del libro titulado La Historia de La Mujer en 100 Objetos (editado por La Esfera de los Libros, con ilustraciones de @miss_littlebig). “De tapa dura y con las guardas en fucsia, es muy llamativo” , describe, poniendo adjetivos al objeto, como si fuera uno más de los cien que ha seleccionado para contar la historia de las mujeres.

Vestido de Tot-Hom y pendientes de UNOde50

“He colaborado con una joven ilustradora que es maravillosa, Miss Little Big, con la que ya trabajé en Diccionario de Amores y Pesares y el resultado es muy interesante. Creo que en España no hay nada similar, que no se haya hecho para museos o mucho más reducido, cinco o diez objetos” , señala. “Como toda mi generación” , continúa explicando en esta entrevista, “yo estudié historia como una sucesión de hechos ordenados de manera cronológica, con etapas más o menos oscuras y relevantes, a veces tratadas de una manera un poco superficial, frente a otras que acaparaban gran parte de la atención”. En esta búsqueda, llamó su atención un hecho concreto: en 2010, la BBC y el Museo Británico lanzaron un programa radiofónico diario, en el que durante quince minutos, el conservador del museo abordaba la importancia de un objeto de cualquier época y explicaba su relevancia en la historia. “Esto quedó como un recurso educativo permanente” , añade, “de ahí se hizo un programa pedagógico, que continúa todavía, y a mí esa aproximación a la historia que permite hablar de voces y usos desconocidos me gustó especialmente, sumado a que uno de los temas que más me ha interesado ha sido la mujer y la historia de las mujeres”.

¿La percha o el enfoque de los libros se ha vuelto especialmente importante? Sí, completamente de acuerdo. Porque todos tenemos acceso a una cantidad desorbitada de información, el problema ya no es la información en sí misma sino el rigor de esa información y la forma de ordenarla o procesarla. Los cursis lo llaman ‘relato’ , en mi caso, yo diría una sistematización del conocimiento. ¿Cuál es el objeto más antiguo que ha elegido? Es del Paleolítico, es la pelvis de Lucy, la homínida de la cual supuestamente proviene la humanidad; evidentemente es falso, pero sí sería el primer fósil del que se tiene noticia que resultó ser el de una mujer y debe el nombre a la canción de los Beatles. Eso me permite hablar de cómo, durante mucho tiempo, la arqueología y los descubrimientos han incluido sesgos claros.

¿A qué se refiere? La investigación tradicionalmente ha llevado asociado un sesgo masculino, europeo y de clase acomodada. Y eso ha hecho que muchos objetos y usos atribuidos hayan sido erróneos y sólo con equipos multidisciplinares se hayan vuelto a colocar en su lugar. Es curioso, porque eso ocurre en la arqueología y también en muchas otras disciplinas más actuales… a la hora de asignarle importancia a determinados objetos mucho más recientes, como por ejemplo los pañales desechables, inventados por una madre, una mujer, y rechazados en primera opción de compra por un equipo de empresarios hombres que no creían que fuera rentable, ¡porque no habían cambiado un pañal en su vida!

Aquí cada uno de los objetos existe, de eso no hay duda… Existen. Y han sobrevivido a épocas y más épocas, a veces sin ser tomados en consideración. Por ejemplo, ocurre con los recetarios de cocina, algo universal, que no se toman en consideración hasta tiempos muy recientes. Un descubrimiento interesante fue el libro de cocina que se empleaba en la casa de Jane Austen, que se consideraba que no tenía importancia y hoy vemos que sí la tiene: en el aspecto psicológico, pero no sólo, porque permite ver qué ingresos y hábitos tenía esa familia, etcétera… esa documentación que no se consideraba relevante ahora es tenida en cuenta por los museos. O el corsé, otro de mis objetos favoritos, que evoluciona a sujetador y tiene una variante muy determinada, que en un momento es el wonder bra y luego es incluso la liberación de ese sujetador. Otro enfoque que propongo es ese, ver cómo cambia el uso.

Vestido de Tot-Hom y pendientes de By Lia Jewels

¿Un objeto que le haya provocado extrañeza? Muchos. Y algunos sobre los que he pensado que se podría continuar tirando del hilo y crear novelas. Algunas historias se entremezclan con leyendas, como el descubrimiento de la seda. Un tema que me parece fascinante es el de las momias vikingas de los pantanos: en toda Escandinavia y en Irlanda hay zonas de turba y en esos pantanos han aparecido objetos entregados a los dioses en sacrificio, también personas… y muchas son mujeres y niñas, que tienen una forma especial de vestir. No eran esclavas, no estaban desnutridas, sino que las cuidaban y las entregaban. Y como la turba tiene un PH tan ácido las ha conservado intactas, como el Hombre de Tollund o las momias de los pantanos, que tienen el cabello largo y rojo… es algo terrorífico y fascinante. O también el cerrojo de la habitación de las esclavas, los objetos que servían para ceremonias o rituales de poder o las gemas.

¿Las gemas? Una joya asociada a las mujeres ha sido ‘La perla peregrina’ , que ha dado para novelas y teorías de la conspiración… la perla siempre ha sido asociada sólo a la mujer, salvo en Oriente. También este listado que he creado nos permite cuestionarnos qué es femenino y qué es masculino, qué lo es por tradición y qué por biología… ¿Qué es lo ‘femenino’ para usted, después de su investigación? Qué es femenino y qué es masculino es un tema de interés para la sociedad ahora y produce mucha crispación, pero si se aborda desde una perspectiva diferente, puede ser muy enriquecedor y crear un debate interesante. Femenino es aquello que tradicionalmente ha sido atribuido a los usos o el entorno de la mujer. El objeto tradicionalmente femenino está en tránsito y en observación, igual que la masculinidad y la identidad de género. No es algo inédito, casi todas las civilizaciones han tenido un espacio de evolución en el género. La homosexualidad y la transexualidad han estado siempre regidas de un modo o de otro, y a veces con gran interés… nos creemos muy modernos pero no lo somos.

¿Cuándo comienza nuestra forma actual de ver los objetos? Gran parte de lo que consideramos ‘de toda la vida’ se reformó en el XIX bajo unos usos principalmente urbanos y burgueses, en cada país de una forma determinada. Por ejemplo, en España hubo un peso muy importante de las guerras, que definieron qué era propio de mujeres y qué de hombres.

Vestido de Tot-Hom, zapatos de Hoss Intropia y pulsera de UNOde50

¿Un objeto que simbolice el cambio de lo masculino a femenino? El uso de los pantalones. La mujer en el siglo XIX tenía prohibido el uso del pantalón por travestismo, un delito contra la moral. Sólo había excepciones como eran los viajes, también podían usarlos las mujeres del circo o las amazonas, que tenían permisos especiales. Ahí en el XIX se producen algunos casos muy sonados de mujeres vestidas como hombres para acceder a la universidad. Y cuando surgen las primeras bicicletas, surge el uso del pantalón bombacho, el llamado bloomer, un primer paso para que las mujeres puedan llevar pantalones y se comienza a permitir su uso para no atentar contra la decencia. La historia de la mujer en general está plagada de desigualdad, de brutalidad, de injusticia, también de belleza, delicadeza y cuidado.

¿Un objeto especialmente bello? Los manuales del lenguaje de las flores, tan de moda a finales del XVIII, ¡hablaban con flores de lo que no se podía decir! ¿Y algo muy diferente de Europa frente a EE. UU? En ocasiones, el concepto de lo que no debía hacer una mujer tenía que ver con la religión, con el catolicismo y el calvinismo. Un objeto interesantísimo son las escaleras de incendios, porque fue de una mujer la idea inicial, algo propio de ciudades con rascacielos y las incorporaron en USA. Se patentan en 1860, son de Anna Connely, ahora se mantienen por estética, y no sirven para mucho, pero ella con aquel invento intentaba evitar las tragedias en las grandes avenidas. Los cimientos eran de madera y la construcción era de madera y por eso aquella idea era muy importante. Lo mismo ocurrió con los electrodomésticos, con la fregona, con el maquillaje…

Vestido y zapatos de Hoss Intropia y anillo de UNOde50

El futuro de las letras ¿Cuál ha sido su motivación para este libro? Las humanidades están en peligro importante. He desarrollado con mi doctorado un interés muy particular en el estudio de la historia. Entender que el pasado tiene un sentido y hablar de eso con perspectiva de género es muy importante, para saber quiénes somos.