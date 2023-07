Recuerdo que mi madre, ella siempre alentándome, me repetía: aquella historia que me contaste, ¿por qué no la escribes?

No me gusta pensar que somos el centro del universo y que no hay nadie más que nosotros. Ya que tenemos el poder de la imaginación, ¿por qué no utilizarlo y crear distintos mundos? Simplemente por entretenimiento.

Yo nunca he querido huir de mi mundo real, he tenido una infancia maravillosa. No era una niña infeliz pero me gustaba inventar, pensar o creer que la magia podía existir. No por refugiarme, sino porque pensaba que así decoraba el mundo en el que yo vivía, el mundo real. Y lo sigo pensando.

Un refugio se busca cuando se necesita huir de algo. Este libro yo no lo siento así. Me he criado con Disney, Harry Potter, La princesa prometida, El laberinto, El principito, La historia interminable… en una época en la que fantasía y ciencia ficción estaban a la orden del día.

Me da un poco de miedo la inteligencia artificial, no sé hasta qué punto va a beneficiarnos como sociedad. Puede ser que la máquina se adueñe de todo y el ser humano quede relegado, no sólo en la toma de decisiones, también en la cultura, la educación, el trabajo manual. Lo hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, la máquina supera al hombre; hay una guerra, y acabamos perdiendo.

Me encanta el proceso, cómo se van creando los personajes. Los personajes de El mundo secreto de Árbal son parte de mi familia, aunque suene freak. Me emociono cuando alguien me dice cuál es su personaje favorito porque sé cómo son, cómo viven, cómo piensan o respiran, porque los he creado yo. ¡Es algo tan bonito!

Ya tengo un montón de cosas escritas, lo que pasa es que no me había atrevido antes a publicar. Me encantaría seguir, sí, además no todo lo que escribo es fantasía. Para mí, escribir es incluso más valiente que interpretar.

También, y por eso me dedico a lo que me dedico, me gusta mucho transformarme y jugar. Cuando te hacen una foto y te ponen un traje que tú no te pondrías nunca y te gusta todo.

¿Cómo vive la experiencia de entrar en la piel, en el alma, en la personalidad y en la discapacidad sensorial de la mujer invidente que interpreta en Mía es la venganza?

La ceguera es algo que me da mucho miedo. Siempre he fantaseado con ello, no sé si es porque soy piscis, pero siempre me he preguntado que, si tuviese que elegir perder un sentido, qué sentido perdería. Y, siempre he pedido a Dios, al cielo, al universo que, por favor, no fuera la vista.

Me da mucho miedo vivir en la oscuridad, no sé por qué. Ya de niña, intentaba hacer que no veía y probar a hacer cosas siendo ciega. Por eso, cuando me llamaron para el casting de este personaje y me preguntó mi representante: ¿con quién te quieres preparar? Le contesté: me llevo preparando toda la vida para esto. Cuando me vio el director de casting y otros fliparon, y les conté esto mismo.

Luego fui a ver a Juan, un fisioterapeuta maravilloso, invidente, que me enseñó muchísimo; entre otras cosas, que hay muchos niveles de ceguera. En su caso concreto, al ser fisioterapeuta, ejerce una profesión con la que ayuda a otras muchas personas. Para mí, Juan fue la sensibilidad absoluta.

Por eso me planteo mi personaje en la serie como una persona útil, autónoma y con una sensibilidad superior a la de los demás. De alguna manera, un ser espiritualmente superior.