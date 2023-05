Quien dice verano, dice eventos por doquier. Temporada predilecta de reuniones y encuentros, invita a atreverse con diseños elegantes y coloridos, que, sin embargo, no aparten la comodidad.

Las celebraciones BBC se suceden en los meses más cálidos del año. Piden looks elegantes, versátiles y glamurosos.

En cuanto a cortes, el slim sigue brillando por su carácter atemporal aunque la silueta acampanada también juegue con el tan preciado espíritu vintage. Las opciones de escotes son tan numerosas como favorecedoras: el palabra de honor, clásico y elegante, no tiene nada que envidiar al de cuello halter o incluso al escote Bardot, de hombros descubiertos, que toma su nombre del icono Brigitte Bardot. El ímpetu ochentero cobra vida en detalles como las hombreras, que vuelven a marcar la silueta con fuerza este 2023, o el efecto drapeado.

Con respecto a los complementos, tienen un merecido protagonismo los salones, las sandalias con plataformas o los menos esperados zuecos. El clutch rígido sigue mandando en el sector de los complementos aunque los bolsos de efecto bombonera y con cadena gruesa se luzcan como auténticas obras de orfebrería. Un buen look de invitada no se podría concebir sin perlas. Los pendientes de aro permiten rebajar la sofisticación, por su aura casual, mientras que los anillos, preferiblemente dorados, visten las manos sin esfuerzo. Solo tiene que finiquitar el look un accesorio tan poderoso como el abanico que suma a su función utilitaria un gran poder estético.