No tiene miedo a atreverse ni a confesar, lo cual la coloca en un selecto grupo de actrices de culto de la contemporaneidad. Hace unos meses, en la sala principal del Teatro Español, interpretaba el papel de ‘la mujer rota’ en una producción de Carlota Ferrer titulada Los Nadadores Diurnos. Tuvo muy buenas críticas.

Unos días más tarde, durante la gira, escuchó a dos señoras criticarla desde el patio de butacas durante una escena en la que aparecía tocando a su amante en la primera fila de un cine porno parisino.

“Estas dos señoras, ojo, todo mi respeto, porque estaban enfadadas y me pusieron verde pero no se levantaron, estuvieron allí delante de una escena que las incomodaba, y se quedaron hasta el final de la obra. Y el teatro es eso, uno no va a siempre una sala a que le complazcan”, reflexiona la actriz.

De Castro sonríe siempre con dos sonrisas simultáneas, de risa y de ironía. “Yo en realidad no siento que el artista tenga ninguna responsabilidad. Si tú actúas y creas desde la responsabilidad, ¿qué creación es esa? Eso no tiene ningún sentido. Lo incorrecto es muy importante”, asegura.

Y, continúa: “¿Dónde dejamos si no a Pasolini y a tantos otros? Por ejemplo, me gusta la programación del CDN, porque no hay una obra programada que no esté relacionada con una reflexión de imperiosa contemporaneidad. Todo esto tiende a confundirse: yo me defino como religiosa, soy cristiana, pero eso no implica que no pueda interpretar como artista a personajes que no piensan igual que yo”.

