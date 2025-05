Lina Smith debuta como directora con su primer ‘fashion film’ y explora territorios para romper las reglas

Comparte



Lina Smith (San Fernando, Cádiz, 1993) es la jefa de diseño de narrativas visuales en EL ESPAÑOL. Un periódico —aunque sea el más leído de España—, en líneas generales, se compone de buenos textos y grandes fotografías. A priori, no debería ser más que eso, ¿no? Bien: el trabajo de Lina Smith hace que cualquier entrevista brille más y que cualquier crónica de color parezca un vestido de alta costura de Elsa Schiaparelli, confeccionado por las virtuosas manos de 15.000 modistas en el París de los años 30. Pero su carrera va mucho más allá. Smith es mucho más que eso. “Mi carrera se ha desarrollado principalmente en torno a la dirección creativa de los proyectos en los que me he involucrado”, afirma en conversación con Magas. “De pequeña me dedicaba a explorar con el vídeo, jugando con una cámara digital SONY de mi padre, pero fue en la carrera de Bellas Artes, en la Universidad Complutense de Madrid, donde, entre pintura, escultura, dibujo y diseño, me especialicé en Comunicación Audiovisual en la última etapa”, detalla a esta revista.

Lina Smith dirige el plano sentada en el travelling durante el rodaje del fashion film In-Out

Y prosigue: “Recibí dos residencias de artista por mi trabajo durante la carrera. Estas me llevaron a explorar la producción audiovisual en dos becas: en la primera, el documental; en la segunda, la narrativa audiovisual en formato cortometraje”. Las becas a las que alude son la Beca de residencia artística Cian-Fabero 2015, Premio al Mejor Proyecto, y la Beca de residencia artística San Millán de la Cogolla – Monasterio de Yuso 2016, Proyecto Emilianensis. En 2016, Lina Smith vinculó su vida laboral a los medios de comunicación, con labores de desarrollo de proyectos editoriales creativos. En concreto, fue en la redacción de Diario AS, donde asumió la dirección creativa de las portadas impresas, además de proyectos para redes sociales y producción de vídeo e imagen para plataformas múltiples, cuidando hasta el más mínimo gesto de la identidad visual. En Lina, aquel medio buscaba evolución, revolución e innovación. Durante esa etapa recibió dos galardones por su dirección creativa en distintas portadas: Segundo galardón en los Premios Blázquez 2020 por ¡Por fin vuelve LaLiga! y Plata en los Premios ÑH20 por el suplemento de la final del Mundial de Baloncesto, Portada e Infografía.

Making off del rodaje de In-Out en la localización de la fábrica

En 2019, a la vez que trabajaba, comenzó sus estudios en Realización de Cine Digital en el Centro Internacional de Fotografía y Cine EFTI. Tras muchos rodajes, en 2021 se enroló en EL ESPAÑOL, donde dirige el departamento de diseño de narrativas visuales. Aunque últimamente, sus energías están centradas en Magas, revista en la que ha llevado a cabo especiales más que destacados, como el Diccionario de género para ENCLAVE ODS o el especial por el 50 cumpleaños de Penélope Cruz.

Detrás de las cámaras del fashion film In-Out

“Me seguí formando en habilidades de estrategia, UX y diseño de producto para complementar mi nuevo cargo. Al llegar a EL ESPAÑOL me enfrenté a un departamento por construir desde cero, como jefa, con muchas ideas a las que dar vida. Al final, mi labor se resume en la dirección creativa y el diseño de proyectos editoriales, en secciones y revistas, elaborando narrativas visuales periodísticas que se convierten en experiencias transversales para los distintos canales de comunicación (web, redes sociales...)”, indica. Durante su trayectoria en EL ESPAÑOL —y junto a Magas— ha sido reconocida por su labor creativa con dos galardones en la 44ª edición de los Best of News Design 2022, dos más en la 45ª edición en 2023 y uno reciente, en la 46ª edición . Este último reconocimiento es relativo a su trabajo en el especial del Diccionario de género. “Ahora estoy comprometida con la revista Magas y mi labor es ocuparme de la dirección creativa, junto a mi equipo, en las producciones de moda, proyectos para el bookazine y ediciones de cobertura especiales, como el que hicimos en la última edición de la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ ”, concluye.

El último gran proyecto de Lina Smith, fuera de las fronteras del periódico líder nacional, ha sido la dirección de In-Out, un fashion film que se estrenó el pasado 13 de febrero y que amenaza inolvidable. “La idea de este proyecto nace de mi inquietud por explorar y descomponer el concepto tradicional del género, saltándome sus propias reglas”, expresa Smith. “Respetando su esencia, pero desafiando las expectativas. Hemos jugado con la idea de la mirada: sumergirse como espectador para observar, acabar envuelto en algo, poniendo como protagonista la misma ropa, y alejarse para descubrir quién observa realmente. La dualidad del color está pensada. Dentro predomina un azul que solo encontramos fuera en ella, y fuera predomina un color ocre que, dentro, solo está presente en ella. El objetivo es poner en escena una idea y que, tras lo expuesto, el espectador sea libre de interpretar lo que quiera”, remata.

Rodaje de una escena exterior del fashion film In-Out dirigido por Lina Smith

Lina, por situar a la gente: ¿qué es un fashion film ? Si nos remontamos a su origen histórico, yo diría que el fashion film nace en el estudio de un fotógrafo que, al intentar hacer fotos a una modelo, se da cuenta del potencial que puede llegar a tener un vídeo. Esto sucede, por supuesto, gracias a la evolución digital. Ahí es cuando estos profesionales dicen: “Vamos a intentar crear una expresión artística más elaborada”. Y fue perfecto, porque los diseñadores también pudieron empezar a mostrar sus colecciones de moda en movimiento. Con el tiempo, el marketing digital que conocemos hoy lo adoptó como una herramienta publicitaria para promocionar marcas. Poco a poco, todo el mundo —en mayor o menor medida— ha utilizado el fashion film para contar su propia narrativa. ¿Cómo lo definiría, entonces? Para mí, si tuviera que definirlo, el fashion film es el protagonista de una estética excepcional y de una narrativa emocional. Es un género a medio camino entre lo cinematográfico y lo experimental, con influencias del videoarte y de lo editorial. Desde los años 90 hasta hoy han surgido nuevos códigos de storytelling. La prenda queda en segundo plano, y se prioriza la narrativa y la atmósfera, transmitiendo los valores de la marca o el mensaje que se quiere comunicar. Hay muchos directores que juegan con la experimentación dentro del fashion film, vehículo de expresión creativa y como campo de juego.

Carlota Fernández actuando durante el rodaje de In-Out

¿Y qué aporta en positivo el fashion film ? Porque para ver prendas en movimiento ya están los desfiles. Y quien no puede ir, los ve en vídeo. Lo que aporta es la posibilidad de crear un universo onírico en el que el espectador se puede ver reflejado y pensar: “Esto me representa”. Más allá de la pasarela, el fashion film permite transmitir los códigos de una marca contextualizando la prenda: puede ser en un país específico, en una situación cotidiana —como alguien llegando a una oficina, por ejemplo—. Obviamente se utiliza para vender, pero también hay propuestas mucho más experimentales. Hablemos de In-Out. Me gustaría que me contara más sobre el concepto. Por lo que he visto, es una crítica, ¿no? A este mundo tan desbordado por el consumismo. ¿Usted prefiere menos cantidad y más calidad? Para este fashion film pensé: “¿Cómo podemos romper con las expectativas que el espectador tiene al ver uno?”. Desde el inicio pongo el foco en la ropa, y desde ahí hacemos una reflexión. Luego vemos que hay una mirada que pasa desapercibida. Durante el minuto y cincuenta segundos que dura vemos a una chica que se siente atraída por algo que no entiende y, al final, termina envuelta en un mundo que ella no ha elegido.

¿En qué puede cambiar un fashion film de dos minutos, más o menos, la percepción sobre una marca o una colección concreta? Es muy sencillo. Si una marca no sabe cómo transmitir los valores que hay detrás de, por ejemplo, un bolso, puede hacerlo mediante un fashion film. Buscamos escenas, movimientos o contextos que doten a ese objeto de una narrativa, reforzando una idea. Hay muchos fashion film que han marcado un antes y un después para ciertas marcas. El ejemplo más claro son los anuncios de televisión que todos recordamos. ¿Cuál es su fashion film favorito? ¿Y cuál recomendaría a las lectoras de Magas? No tengo uno favorito, pero sí te puedo hablar de una artista a la que admiro mucho: Diana Kunst. Tiene dos años más que yo y ha trabajado con marcas como Mango. Hizo uno muy bueno, experimental sobre Benidorm y el turismo masificado. Me parece increíble. ¿El fashion film tiene un punto crítico? No tanto como una crítica directa, sino que transmite ideas que invitan a la reflexión.

¿Qué feedback ha recibido de In-Out ? ¿Qué dice la prensa, la crítica, el público? ¿Tienen intención de moverlo por festivales? A mi círculo le ha encantado: amigos de la industria, directores... In-Out tiene una narrativa diferente. Queremos moverlo por festivales, sí, para que se nos conozca más a fondo. Pronto lo presentaremos en un gran evento con personalidades relevantes de la industria y muy respetadas del sector. ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en el mundo de los fashion films? Estamos ante una especie de revolución. La inteligencia artificial va a igualarnos a todos en cuanto a herramientas. Si antes llegabas a una idea a través de lo estético, ahora puedes desarrollarla mucho más rápido con storyboards y procesos generativos.

Desde el mundo de la redacción, veo que la IA ya puede escribir textos “correctos”, aunque sin alma. Pero en su trabajo como diseñadora de narrativas, ¿qué lugar ocupa la IA? ¿Aliada o enemiga? Para mí es una aliada. No sustituye el producto final, pero sí es muy útil en el proceso. Ayuda a transmitir tu visión al equipo. El director de un fashion film depende de la calidad de su equipo: tú tienes la idea, pero no vas a quitarle la cámara al director de fotografía. Él tiene que estar alineado contigo, y la IA puede facilitar esa alineación antes del rodaje. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Le gustaría lanzarse a dirigir un corto con actores, diálogos y un equipo más grande? Estoy trabajando en proyectos de diferente naturaleza. Tengo muchos amigos en productoras y tengo nuevos proyectos en mente, tanto de moda como de cortometrajes. Cosmic Tree es la productora que me ayudó en la última etapa después del rodaje de In-Out.

Cuénteme un poco sus funciones dentro de EL ESPAÑOL y de Magas para que la gente conozca un poco más quién es Lina Smith. Mi puesto actual es jefa de diseño de narrativas visuales. Coordino proyectos editoriales y les doy una dirección creativa: gráfica, visual, audiovisual, infográfica… Partimos de una idea y buscamos una solución visual. También pienso en cómo comunicar a través de redes sociales y cómo conectar con los lectores. Mi verdadera pasión es el vídeo y la dirección de cine. Me formé en EFTI, el Centro Internacional de Fotografía y Cine, que ya cerró, pero fue la mejor escuela de cine de Madrid. Allí aprendí todo. ¿Cuáles son sus referentes en el mundo audiovisual? ¿En qué espejos se mira o de qué aguas bebe? Jean-Luc Godard y su película Vivir su vida me cambiaron la forma de comunicar al dirigir. Pero admiro sobre todo a quienes han transformado la industria. Me encanta lo que hace Little Spain, la productora de C. Tangana, Santos Bacana, Rogelio González y Cristina Trenas. Uno de ellos, Rogelio, formaba parte de un colectivo llamado Sevenmad, en el que se dedicaban al universo del skate y el arte. Exploraban con el audiovisual, jugaron con el cine y pasaron a hacer videoclips y anuncios brutales. Se unieron a C. Tangana y ahora, míralos, la productora ha ganado un Goya. Es gente que ha cambiado las reglas del juego. A mí me gusta mucho fijarme en quienes están detrás de los videoclips, porque ahí es donde se experimenta de verdad, ahí es donde se juega a crear. Es cuando hay carta blanca. Desde ahí luego surgen nuevos proyectos. Otros nombres a destacar son Félix Bollaín y Joana Colomar. Ella, en concreto, acaba de hacer un fashion film para Vogue. Y por supuesto, los grandes de la productora Canadá, que trabajan en publicidad, videoclips experimentales y cortos. Todos ellos representan ese equilibrio entre los tres formatos: narrativo, videoclip y publicidad.