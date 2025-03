URL copiada





Bookazine Cuando el liderazgo y la excelencia se dan la mano: así se hizo el primer Bookazine de Magas Desde una portada icónica, con Sara García y Carolina Marín a la cabeza, hasta iniciativas disruptivas como Generación Code.org: el behind the scenes del Bookazine de Magas.

La revista Magas de EL ESPAÑOL da un salto trascendental gracias a su primer Bookazine. Con más de 300 páginas, este innovador formato bianual consolida la apuesta por el liderazgo femenino, la inspiración y la excelencia, reuniendo por primera vez en papel el prestigioso listado de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’, así como un resumen de sus trayectorias, logros y méritos. Cuenta, además, con entrevistas y reportajes que muestran la capacidad transformadora que tienen en ámbitos tan diversos como la ciencia, la empresa o el deporte.

Concebido desde el cuidado en un formato premium, destaca por su diseño elegante y una meticulosa selección de temas pensados para los lectores más exigentes. Página tras página, la noción de lujo se materializa en la atención a los detalles y procesos, mientras que el savoir faire se despliega en cada sección, abarcando moda, belleza, joyería, viajes y gastronomía. Desde el 27 de marzo está disponible para su compra.

La propuesta reúne un estilo atemporal, contenidos cuidadosamente seleccionados y la visión de un equipo que ha convertido a Magas en un referente indiscutible. Este Bookazine, en formato físico, busca trascender las tendencias y ofrecer una experiencia única de lectura. La Portada, inspiración Parte del viaje comienza en la elección de las protagonistas. La portada debía capturar la esencia de Magas, que tiene como valores principales la fuerza y la superación. Por eso se eligieron dos mujeres que encarnan el liderazgo: Sara García, astronauta de la Agencia Espacial Europea, y Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton. Ellas representan el esfuerzo constante y la determinación por alcanzar sus propias metas.

De la mano de la reconocida fotógrafa Rocío Ramos y su equipo, junto al trabajo de estilismo de Cristina Terrón, se ha capturado la fuerza y la autenticidad de estas dos líderes y referentes, ofreciendo un adelanto del espíritu que late en cada una de las páginas. En su entrevista, ambas, que han redefinido el concepto de los límites, hablan sobre los caminos hacia el éxito, las curvas, los sueños y la resiliencia.

Las Top100 mujeres líderes El corazón salmón del Bookazine lo protagonizan las profesionales que conforman ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ de la edición XII, el ránking español más prestigioso que destaca el talento femenino dentro y fuera de nuestras fronteras. Un listado que ofrece visibilidad y reconocimiento a todas aquellas que promueven impactos en la sociedad. Foto: Magdalena Siedlecki “Hablar de lujo es hablar de liderazgo y del tiempo en su máxima expresión: cuidado, respeto, calma y dedicación. Todo eso lo hemos volcado en este número, con el apoyo de las firmas que comparten nuestra filosofía”. - Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS La lista, que nació hace 12 años de la mano de Mercedes Wullich, cuenta con un acreditado jurado que cada edición cumplimenta el ránking de los nombres que amplían las siguientes categorías: Académicas e Investigadoras; Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO; Cultura; Directivas; Empresarias; Función Pública, Institucional e Impacto Social; Políticas; Medios de Comunicación; Deporte y Artes Escénicas y Ocio; y Startups y Profesionales Independientes.

Nuestro diseño, nuestra M El diseño de este Bookazine es el resultado de una minuciosa dirección de arte de Gonzalo Muiño, cuyo talento ha aportado una nueva dimensión e identidad visual. Su maquetación limpia y elegante en cada página permite que la información respire y se desarrolle de forma armónica, resaltando la esencia de cada contenido.

Al plantear la portada nos enfrentamos al reto de reinventar la ‘M’ de Magas, originalmente concebida para la visión digital. Consciente de la necesidad de adaptarla hacia un formato print, Gonzalo transformó esta letra en un símbolo de identidad robusto y sofisticado. La nueva ‘M’ se erige ahora como un icono diseñado para dejar en primer plano a las mujeres que coronarán las portadas, edición tras edición, en una versión cada vez más elegante y depurada.

Foto: Nerea García “El lujo en el diseño es aquel que no se nota, que hace que los temas sean apetecibles sin resultar estridente. Es crear un ADN sin resultar aburrido, que te sorprendas cada vez que pasas la página”. - Gonzalo Muiño, director de arte e ilustrador

Con una trayectoria consolidada en el mundo del diseño, Muiño se ha destacado por su sensibilidad estética y su capacidad para fusionar tradición y vanguardia en proyectos de alto nivel en moda, fotografía y comunicación visual. Cada trazo y elemento gráfico de este Bookazine es testimonio de su compromiso con la innovación.

Contenidos y concepto de Magas El universo Magas tiene amplias dimensiones. En el Bookazine mostramos una selección de contenidos que se abordan bajo la lupa de la excelencia, a la que se suman aquellos sectores que entienden la importancia de la trascendencia y el mimo a los detalles.

Este proyecto se convierte así en un compendio de las tendencias actuales, que incluyen secciones de reportajes, moda, belleza y lifestyle. Desde el mundo de la joyería, hasta la perfumería, gastronomía o decoración, el Bookazine trasciende las tendencias y pone el foco en la excelencia de los procesos y el producto. Para ello se ha contado con un rotundo equipo de redacción y colaboradores especializados, así como de fotógrafos de consolidada trayectoria. Cada tema ha sido seleccionado para ofrecer un hilo narrativo sólido y ofrecer un recorrido visual que fusione la tradición con la innovación.

Foto: Magdalena Siedlecki “Adaptarse a los tiempos es atreverse a evolucionar, abrazar los cambios y conectar con los temas que reclama la sociedad, manteniéndonos siempre fieles a los valores propios. Ese es el trabajo de Magas y su equipo”. - Ana Núñez-Milara, directora de Magas

Generación Code.org En el corazón de este Bookazine late una iniciativa que va más allá de las páginas impresas: Generación Code.org. Nacida de la convicción de que la programación es el nuevo lenguaje universal, agrupa a ejecutivas, periodistas, activistas, empresarias y científicas para reclamar la enseñanza de la informática desde la infancia y reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico. Generación Code.org encarna la esencia de Magas: un firme compromiso con el liderazgo femenino, la innovación y el futuro de las nuevas generaciones. Al desmitificar la tecnología y visibilizar su potencial transformador, este reportaje se convierte en un llamamiento a la acción, impulsando una necesaria revolución educativa y cultural en la que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde.

La portadilla de la generación Code.org del primer Bookazine de Magas.

Lo quiero Magas se reafirma como referente del liderazgo femenino. Con una portada emblemática que celebra la fuerza y determinación de mujeres referentes, así como el universo del lujo, el Bookazine es también el reflejo de un compromiso inquebrantable con la innovación y el progreso. Este ejemplar se puede adquirir ya en venta online. Te invitamos a sumergirte en un universo donde cada detalle, cada trazo y cada testimonio se unen para celebrar el legado y el futuro de Magas. Reserva tu ejemplar y forma parte del camino hacia la transformación.

