Persona no binaria Término que engloba a todas aquellas identidades de género que van más allá de hombre o mujer; también llamada cisnormatividad. Persona que no se identifica con una única identidad de género, sino que va fluyendo entre ellas Persona no binaria (Fundéu)

Robyn Carrasco Ruiz asegura que para él, “ser no binario es ser yo”, porque “no te identifica”, es algo que hace que se sienta “más libre”. A pesar de ser una etiqueta, cuenta que al no tener unas características preestablecidas (o unos estereotipos) hace que la propia persona pueda construir de cero su identidad en femenino o masculino, pero sin “ser ni hombre ni mujer”.

En muchas ocasiones, el género fluido y el no binario se utilizan como sinónimos. Para Lorber, “la variación de género más radical de todas es la de las personas no binarias”, pues, justifica, “intentan vivir completamente ajenas a la estructura del género”.

Mujer Hombre Sexo biológico (cis) (trans) Mujer Identidad de género Puede o no Transición de género: (cis) (trans) Puede o no Transición de género Persona no binaria Identidad de género Mujer u hombre Sexo biológico Hombre Identidad de género Mujer Hombre Sexo biológico (cis) (trans) Puede o no Transición de género (cis) (trans) Persona no binaria Hombre Mujer